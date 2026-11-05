México

Galilea Montijo habla por primera vez sobre la detención de Inés Gómez Mont y asegura que reza por ella

La conductora evitó pronunciarse sobre el paradero de los hijos de Gómez Mont y descartó conocer detalles del caso que enfrenta la conductora

Galilea Montijo
Galilea Montijo evitó pronunciarse sobre el paradero de los hijos de Inés Gómez Mont y descartó conocer detalles del caso que enfrenta la conductora. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA / FOTO: RODOLFO ANGULO / CUARTOSCURO.COM)
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Galilea Montijo rompió el silencio sobre la detención de Inés Gómez Mont, quien fuera su amiga y compañera en Televisa, y aseguró que desconoce los detalles del caso que mantiene a la conductora bajo custodia migratoria en EEUU. “No sé nada del tema, menos de cosas políticas, menos de niños que están de por medio que yo adoro”, dijo la presentadora durante un evento la noche del miércoles 4 de noviembre, al ser abordada por la prensa.

“Ya saben muchachos que yo no opino del tema por muchísimas cuestiones porque hay unos niños de por medio que yo adoro. Y no puedo decir nada. Porque si digo, malo. Sino digo, malo. Lo sacan de contexto”, expresó.

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Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre en Miami, Florida, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), luego de permanecer casi cinco años fuera del alcance de las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó días después la entrega a EEUU de tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra, vinculadas a delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Ante la insistencia de los reporteros sobre el paradero de los hijos de Gómez Mont, quienes según versiones periodísticas ya se encuentran en México, Montijo fue tajante. “Te juro que no sé nada. No sé nada”, repitió la conductora cuando le preguntaron si los menores habían llegado al país.

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“Dios es sabio y yo tengo mucha fe siempre en Dios. No puedo platicar del tema porque no sé nada... no sé nada de política”, explicó.

La conductora de Televisa respondió con cautela ante la prensa y evitó opinar sobre el proceso legal que mantiene detenida a su amiga en Florida. (IG: inesgomezmont)
La conductora de Televisa respondió con cautela ante la prensa y evitó opinar sobre el proceso legal que mantiene detenida a su amiga en Florida. (IG: inesgomezmont)

La presentadora también descartó haber tenido algún tipo de comunicación reciente con su amiga desde el arresto. “No, tampoco. No, no”, respondió ante el cuestionamiento directo de si mantenía contacto con ella en medio del proceso migratorio y legal que enfrenta.

Pese a la distancia informativa que marcó durante toda la entrevista, Montijo sí reconoció un gesto personal hacia Gómez Mont. Cuando un reportero le preguntó si rezaba por su amiga, la conductora respondió sin dudar: “Todas las noches”.

En medio del interrogatorio sobre el caso, la conversación con la prensa viró hacia el cumpleaños de la conductora. “De maravilla. Otro año más, muy contenta, eh, feliz, terminando un año padrísimo, lleno de trabajo, de muchas ilusiones, de cosas muy padres que vienen, de proyectos que están en puerta que me emocionan muchísimo”, expresó.

Los reporteros también le preguntaron si consideraba mudarse a Estados Unidos para impulsar una carrera internacional, ante rumores sobre una posible salida del país. Montijo respondió con humor y descartó esa posibilidad de forma contundente. “Qué flojera a mis cincuenta y tres años sin dinero para poder emprender una carrera en Hollywood”, afirmó.

La conductora mencionó a colegas mexicanos que sí han construido carrera en el extranjero, entre ellos Eiza González, Salma Hayek, Luis Gerardo Méndez, Diego Luna y Diego Boneta. “Yo me siento orgullosísima de todas ellas, de ellos también”, dijo, aunque aclaró que su proyecto profesional permanece en México. “Yo no me veo sin Televisa”, concluyó.

Inés Gómez Mont y Galilea Montijo
La conductora negó tener contacto con su amiga y aseguró que reza por ella todas las noches en medio del proceso migratorio en EEUU. (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Unas semanas antes de la detención de su amiga, Montijo también había evitado profundizar en el tema de Gómez Mont durante los premios Eliot 2026, cuando fue cuestionada sobre el lanzamiento del primer libro de la conductora, titulado Ley de Fuego, y sobre la cancelación de la ficha roja que Interpol mantenía contra ella desde 2021.

“Eso es algo que nadie sabe, pero ella siempre ha escrito. De hecho, tiene varios libros para niños muy bonitos. No puedo hablar del tema porque no sé nada del tema, pero solamente puedo decir, y lo sabe, que la quiero muchísimo”, comentó.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita provenientes de un esquema de desvío y triangulación de fondos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), ejecutado mediante empresas fantasma.

El esquema bajo investigación se articuló en torno a contratos por cerca de 2 mil 450 millones de pesos, firmados con el órgano responsable de los centros penitenciarios del país. Además, la FGR investiga a la conductora por presunta defraudación fiscal durante los ejercicios de 2014 y 2016, lo que habría derivado en la omisión del pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.

La fiscal Ernestina Godoy Ramos señaló que “desde que Inés N. huyó del país, la Fiscalía ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana”. Gómez Mont goza de presunción de inocencia y permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, mientras su defensa tramita un recurso de habeas corpus ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida.

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