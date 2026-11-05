Garita de San Ysidro: cierran el paso a México por persecución a ladrón de auto que intentó huir a Tijuana

Acceso a Tijuana se vio afectado por una persecución a un sospechoso de robo de auto. (Facebook)

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Miles de automovilistas que intentaban ingresar a Tijuana, Baja California, desde San Diego encontraron la garita de San Ysidro cerrada la noche del miércoles 4 de noviembre y madrugada del jueves 5 de noviembre, luego de que una persecución a un sospechoso de robo de auto terminara con disparos a metros de la línea divisoria de México y Estados Unidos, tras recorrer más de 190 kilómetros por el sur de California.

Quienes cruzaban hacia el lado mexicano fueron desviados al Puerto de Entrada de Otay Mesa sin una hora estimada de reapertura, según informó la Patrulla de Carreteras de California (CHP). El cruce en sentido contrario —de Tijuana hacia Estados Unidos— no registró cierres en las últimas horas del operativo.

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Persecución de más de dos horas desde Jurupa Valley hasta la frontera

El cruce vehicular en dirección sur quedó bloqueado por tiempo indefinido y cientos de automovilistas que regresaban a Tijuana fueron desviados al puerto de Otay Mesa luego de que una persecución terminara en la línea divisoria de México y EEUU. (Redes sociales)

El operativo comenzó a las 6:46 de la tarde cuando agentes del Departamento del Sheriff del condado de Riverside localizaron a un sospechoso buscado por robo de auto en la zona de Van Buren Boulevard y Clay Street, en Jurupa Valley. Al intentar hacerle un alto, el conductor no se detuvo e inició una huida que se prolongó por más de dos horas.

Según la teniente Deirdre Vickers del Sheriff de Riverside, citada por Patch San Diego, la persecución continuó por Jurupa Valley, tomó la autopista 91 hacia el oeste, luego se incorporó a la Interestatal 15 en dirección sur y finalmente conectó con la Interestatal 5 rumbo a la frontera.

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Durante el trayecto, unidades de aviación, una brigada canina y agentes del Departamento de Policía de Escondido se sumaron al operativo. El Sheriff del condado de San Diego recibió una alerta de búsqueda a las 7:20 de la tarde, aunque no intervino directamente.

Alrededor de las 8:30 de la noche, el vehículo llegó a las inmediaciones de la garita de San Ysidro. De acuerdo con NBC 7 San Diego, a esa hora ya podían verse múltiples agentes y una ambulancia en los carriles del cruce fronterizo.

Vista de la garita de San Ysidro. (Foto: Cuartoscuro)

Una vez que el sospechoso llegó a la zona federal del cruce, agentes de CBP tomaron el control del operativo. En videos difundidos en redes sociales, un grupo de más de diez agentes rodeó el automóvil blanco tipo sedán mientras el conductor seguía avanzando pese a las indicaciones de detenerse. Los elementos accionaron sus armas de fuego en las inmediaciones del cruce, según reportaron CBS Los Ángeles.

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El incidente ocurrió a menos de 500 metros del acceso a Camino de la Plaza, exactamente antes de las curvas de ingreso a los patios fiscales del gobierno mexicano. El sospechoso fue arrestado antes de lograr pasar a suelo mexicano.

La teniente Vickers precisó en un comunicado, retomado por Patch San Diego, que “ningún agente del Sheriff de Riverside disparó ni resultó herido durante este incidente”. La investigación quedó a cargo de la Policía de San Diego y de CBP. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían confirmado si el sospechoso resultó herido.

Cierre afecta el cruce hacia México; Otay Mesa, la única alternativa

(Captura de pantalla)

Minutos después del operativo, la CHP anunció el cierre de todos los carriles en dirección sur. El tráfico de la Interestatal 5 en dirección sur, la I-805 y el acceso de SR-905 hacia la I-5 fue desviado hacia la carretera SR-905 con destino a Otay Mesa. Caltrans también reportó un choque vehicular que bloqueó carriles adicionales en la I-5 a la altura de Camino de la Plaza alrededor de las 8:45 de la noche, según NBC 7 San Diego.

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Del lado mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) mantuvo resguardada el área de El Chaparral. Según San Diego Red, durante al menos 20 minutos no se permitió el ingreso de vehículos a Tijuana. Automovilistas que esperaban cruzar compartieron videos en tiempo real del operativo desde la fila.

La CHP precisó en su cuenta de X que la duración del cierre era desconocida y recomendó el uso de rutas alternas. Se estima que para la mañana de este jueves el acceso quede reabierto.