México

Así fue la vez que María Alicia Delgado recordó cómo el “Tigre” Azcárraga ayudó a salvar a su hijo: “Rafa se hubiera muerto”

La actriz, recordada por sus personajes cómicos en Anabel y Derbez en Cuando, murió el 4 de noviembre a los 77 años de edad

La actriz María Alicia Delgado compartió la razón por la que, a sus 76 años, no puede retirarse Crédito: Sale el Sol, YouTube
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La actriz María Alicia Delgado murió a los 77 años de edad el miércoles 4 de noviembre. De acuerdo con reportes periodísticos, enfrentaba un tipo de cáncer, enfermedad que mantuvo en reserva durante los últimos meses.

Recordada por dar vida a entrañables personajes en programas como Anabel, Odisea Burbujas, El tesoro del saber, Derbez en Cuando, Cero en Conducta y La Casa de la Risa, su papel más importante lo asumió fuera de los foros de televisión.

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La increíble historia de María Alicia Delgado

María Alicia Delgado debutó como madre a los 43 años de edad. Sin embargo, el nacimiento de su hijo Rafael representaría la mayor prueba en su vida.

Su hijo nació durante el quinto mes de gestación, con un peso de 800 gramos y con una probabilidad de supervivencia mínima, debido a complicaciones congénitas en el corazón.

En 2025, durante una charla con la periodista Matilde Obregón, la actriz compartió aspectos privados de su vida, uno de los más significativos, sus esfuerzos para sacar adelante a su hijo siendo madre soltera.

Si bien su rol como madre fue fundamental, durante la conversación, Delgado reveló que durante la etapa más crítica de su hijo, Emilio “El Tigre” Azcárraga, el célebre y temido dueño de Televisa, le brindó un apoyo sin el cual hubiera sido difícil conseguir que su hijo tuviera la atención médica necesaria para lograr sobrevivir.

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Tres fotografías verticales con un bebé hospitalizado con cables, una mujer que lo sostiene y un niño con una perilla nasal
María Alicia Delgado reveló en entrevistas las dificultades que enfrentó cuando su embarazo terminó cuatro meses antes de lo previsto. (Captura de pantalla YouTube / Sale el Sol)

¿Cómo ayudó “El Tigre” Azcárraga al hijo de María Alicia Delgado?

Rafael nació en el Hospital Ángeles, donde recibió atención especializada debido a su extrema prematurez.

El costo de los tratamientos representaba un desafío para la familia. Fue entonces cuando, según contó Delgado, recibió ayuda del empresario Emilio Azcárraga Milmo.

“Caímos en blandito, gracias a Dios, el señor Azcárraga pagó todo”, recordó.

La actriz explicó que el apoyo permitió mantener a Rafael en el hospital donde había nacido y continuar su tratamiento. “De veras, se hubiera muerto Rafa si lo traslado a otro lugar”, aseguró.

También destacó el trabajo del neonatólogo Sergio Graham, a quien identificó como uno de los médicos responsables de atender a su hijo.

Rafael nació de cinco meses y necesitó una cirugía de corazón abierto

María Alicia Delgado recordó que su hijo nació con apenas 800 gramos y posteriormente bajó hasta los 700.

Su estado de salud obligó a los especialistas a realizar una operación cardíaca durante sus primeros días de vida. “Nació de ochocientos gramos y bajó a setecientos y lo operaron del corazón”, relató.

El proceso de recuperación fue prolongado. Rafael permaneció tres meses en terapia intensiva y aproximadamente dos semanas más en cuidados intermedios.

La actriz explicó que prácticamente vivía en el hospital para vigilar su evolución.

“Me iba del cunero, pues onda tres de la mañana. Pasaba una camioneta de tele, me llevaba a mi casa, me daba un baño y a las cuatro y media, cinco, ya estaba otra vez viendo al chamaco”, contó.

Incluso recordó que llegó a solicitar la suspensión de un medicamento después de observar una posible reacción adversa, decisión que posteriormente consultó el equipo médico.

Composición de dos fotos: arriba una mujer sostiene a un infante y abajo un joven con sudadera blanca posa junto a una mujer
Rafael, hijo de la fallecida actriz María Alicia Delgado, logró ingresar a la universidad. (Captura de pantalla YouTube / Sale el Sol)

¿Qué enfermedad enfrenta Rafael, el hijo de María Alicia Delgado?

Aunque logró superar las complicaciones de su nacimiento, Rafael perdió la audición durante su infancia.

En una entrevista concedida a Sale el Sol en 2019, Delgado atribuyó la pérdida auditiva a los medicamentos utilizados para salvarle la vida.

“Tenía que tomarlos o se moría”, explicó entonces.

Años después, en octubre de 2025, la actriz contó a TVNotas que continuaba trabajando para cubrir los gastos universitarios y los aparatos auditivos de su hijo, que entonces tenía 28 años.

“Trae unos aparatos excelentes que tienen una superpotencia y constantemente están saliendo otros nuevos que le permiten oír mucho mejor. Eso sí, son carísimos”, señaló.

Actualmente, Rafael estudiaba Diseño en una institución inclusiva y apoyaba a compañeros con discapacidad auditiva.

Dos personas caracterizadas como ancianos con pelucas grises, gafas y prendas de lana miran hacia el frente
Eugenio Derbez y María Alicia Delgado interpretan a sus personajes cómicos de edad avanzada durante una escena televisiva.

Famosos dan el último adiós a la actriz

La tarde del jueves, la actriz fue velada en la funeraria J. García López, al sur de la Ciudad de México. En declaraciones para el canal De la Rosa TV, el productor Pedro Ortiz de Pinedo lamentó el deceso de la actriz, a quien describió como un referente de la televisión.

Actores de la serie de comedia ¿Tú crees?, uno de los últimos proyectos de María Alicia Delgado, montaron una guardia de honor.

A la actriz le sobrevive su hijo Rafael.

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