Kunno habla de la confianza que tiene con Ángela Aguilar y Christian Nodal en La Granja VIP: “Los hago reír”

El influencer contó cómo pasó a formar parte del círculo cercano del cantante y de la familia Aguilar. (Captura de pantalla @kunno / @angela_aguilar_)

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Kunno relató durante una conversación con Rafael Mercadante dentro de La Granja VIP 2026 el origen de su vínculo con Ángela Aguilar, Christian Nodal y la forma en que la familia Aguilar lo integró a su círculo cercano. El influencer explicó que todo comenzó años antes de la relación entre el cantante y Ángela.

Según contó, su acercamiento con Nodal surgió por contenido musical en TikTok. “Yo ya había hecho como cosas para su música en TikTok”, dijo el creador de contenido, quien recordó haber producido videos promocionales para el intérprete sonorense antes de conocerlo en persona.

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Kunno detalló que uno de esos trabajos derivó en una tendencia que se replicó entre decenas de creadores de contenido. “La viralicé yo mucho en un TikTok porque me subí yo de que tomando”, explicó sobre el reto inspirado en el famoso tema “Botella tras botella” del cantante.

El influencer aseguró haber sido el creador original de esa dinámica viral. “Yo creé ese trend. O sea, la disquera ya me escribió y yo lo empecé a mover entre muchos creadores de contenido y lo empezaron a replicar”, afirmó. El formato consistía en tomar una bebida y después mostrar un cartel como parte de la activación.

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El influencer explicó que su papel dentro del círculo cercano de Nodal y Aguilar consiste en generar distracción y provocar risas constantes. (TikTok)

A partir de esos encuentros digitales, Kunno comenzó a asistir a conciertos de Nodal y a coincidir con él en distintos eventos. “Ya habíamos hecho como el cheers”, relató sobre los primeros acercamientos personales, que incluían el envío ocasional de botellas de la marca del cantante como gesto de cortesía.

El influencer explicó que el vínculo con el cantante tomó otra dimensión cuando este comenzó su relación con Ángela Aguilar. “Christian dijo: ‘Le tengo confianza a él’”, citó Kunno, al referirse a la validación que recibió de parte del propio artista.

Esa confianza resultó determinante, según el influencer, porque la pareja mantiene un círculo social reducido. “Ellos no son nada abiertos”, señaló Kunno, quien añadió que Nodal y Aguilar “tienen un círculo súper cerrado” con las personas que consideran cercanas.

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El creador de contenido también describió el trato que recibe de Pepe Aguilar, padre de su amiga Ángela a quien calificó como una persona espléndida en sus gestos hacia él. “Lo que necesite, que necesite, dónde está, qué ocupa, súbanlo al avión”, citó Kunno sobre las palabras que, según dijo, el cantante utiliza al referirse a su disposición para ayudarlo.

Kunno explicó que Ángela Aguilar fue quien lo acercó progresivamente al resto de su familia. “Ella me empezó a acercar a su familia”, dijo el influencer, quien describió ese proceso como gradual y basado en la confianza mutua construida con el tiempo.

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Kunno reveló que Pepe Aguilar lo trata con generosidad y que Ángela Aguilar fue quien lo acercó progresivamente al resto de la familia. (Captura de pantalla @kunno / @bibyforajida)

Al cierre de la charla, Kunno reflexionó sobre el motivo por el que considera que mantiene su cercanía con Nodal y Ángela Aguilar. “Yo creo que la única razón por la cual estoy es porque los hago reír”, expresó el influencer.

Mercadante coincidió en que el comportamiento del cantante cambia notablemente en presencia de Kunno. “Christian es como que muy introvertido y contigo se suelta de una manera que yo digo: ‘Güey, parece otro Christian’”, comentó el conductor, a lo que Kunno respondió que ambos “se ríen muchísimo” cuando están juntos.

Mercadante relató un episodio que tensó su relación con Pepe Aguilar

Durante la misma conversación, Rafa Mercadante compartió un episodio distinto relacionado con su propio vínculo con Pepe Aguilar. El periodista contó que en una ocasión le pidieron hacerle una pregunta específica al cantante y no lograba localizarlo.

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Mercadante relató que recurrió a un contacto cercano al artista para conseguir un número telefónico directo, lo que derivó en una situación incómoda. “Traicioné una amistad, pero mi jefa estaba encima de mí”, explicó sobre la presión laboral que lo llevó a tomar esa decisión.

El conductor añadió que, pese a la tensión inicial, la relación con Pepe Aguilar no se rompió del todo. “Un p*d* es el trabajo y otro p*d* es la casa, c*br*n”, citó las palabras que, según dijo, el cantante le dirigió tras el incidente.