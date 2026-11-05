Fiscalía del Edomex aclara supuesto levantón de dos personas en Naucalpan

Un video captado por testigos muestra el momento en que presuntos agentes ministeriales de la FGJEM realizan la detención de personas en la vía pública frente a la plaza comercial La Cúspide, ubicada en el municipio de Naucalpan, Estado de México. En las imágenes se observa el forcejeo entre varios individuos junto a un vehículo y carritos de supermercado antes de retirarse de la zona.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aclaró que el supuesto levantón de dos personas ocurrido en Naucalpan, que generó preocupación entre habitantes y usuarios de redes sociales, correspondió a una intervención operativa de agentes ministeriales ante la presunta comisión de hechos delictivos.

La aclaración se produjo después de que circulara un video en el que se observa a varios hombres que someten a dos personas y las introducen por la fuerza a un vehículo. Las imágenes provocaron especulaciones sobre un posible secuestro o privación ilegal de la libertad, debido a la forma en que se desarrolló el incidente.

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A través de sus canales oficiales, la Fiscalía mexiquense informó a través de su cuenta de X, que los hechos ocurrieron el 3 de noviembre, aproximadamente a las 13:30 horas, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

“Los hechos corresponden a una acción operativa de elementos de la Fiscalía Edoméx ante la presunta comisión de hechos delictivos”, señaló la dependencia en su posicionamiento.

Video de supuesto levantón en Naucalpan genera preocupación

La FGJEM aclaró sobre un presunto levantón en el municipio de Naucalpan, Edomex (especial)

La grabación difundida en plataformas digitales muestra el momento en que varios individuos sin uniformes de la Fiscalía, participan en la intervención de dos personas, a quienes someten con lujo de violencia, para posteriormente subirlas a un automóvil particular, cuando debería ser en uno de la propia dependencia.

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La escena fue interpretada inicialmente como un posible levantón, ya que uno de los ministeriales golpea con el puño a uno de los detenidos, lo que provocó inquietud entre usuarios de redes sociales, quienes hicieron viral el caso, compartieron las imágenes y solicitaron información sobre la identidad de los involucrados y las circunstancias del hecho.

La intervención ocurrió en la zona de Lomas Verdes, en las inmediaciones de la plaza comercial La Cúspide, de acuerdo con los diversos reportes sobre el incidente.

La difusión del material audiovisual puso en evidencia la confusión que puede generar una intervención policial cuando no existe información inmediata sobre la identidad de los participantes ni sobre el motivo del despliegue, sobre todo porque no se usaron uniformes o unidades que dieran a conocer que pertenecían a la Fiscalía mexiquense, sumado al exceso de fuerza.

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Reportan detención de dos personas durante operativo

Además de la aclaración de la Fiscalía mexiquense, información extraoficial señaló que durante el operativo habrían sido detenidas las dos personas por su presunta participación en delitos relacionados con la portación de arma de fuego y contra la salud.

No obstante, estos señalamientos no se abordaron en el escueto comunicado de la FGJEM, ya que la institución no detalló cuáles fueron los delitos investigados, ni los objetos que presuntamente fueron asegurados.

Tampoco se precisó la identidad de las personas que aparecen en el video, si fueron trasladadas ante el Ministerio Público o cuál es su situación jurídica.

Por ello, hasta el momento, la información confirmada por la autoridad se limita a que la intervención fue realizada por personal de la Fiscalía estatal como parte de una acción operativa relacionada con la presunta comisión de hechos delictivos.

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Fiscalía del Edomex deberá precisar motivos de la intervención

La sede principal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con una estatua de la Dama de la Justicia al frente, se erige bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aclaración de la FGJEM permitió descartar que, de acuerdo con su versión, se tratara de un levantón perpetrado por particulares; sin embargo, todavía quedan aspectos por esclarecer sobre el procedimiento.

Entre ellos se encuentran los motivos específicos que originaron el operativo, la carpeta de investigación relacionada con los hechos y la posible situación legal de las personas intervenidas.

También será relevante conocer si los agentes ministeriales se identificaron durante la intervención y qué grupo de investigación participó en el despliegue.

Mientras tanto, el video continúa generando reacciones en redes sociales, donde inicialmente se difundió bajo la versión de que dos personas habían sido privadas de la libertad en Naucalpan.

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La Fiscalía mexiquense sostuvo que se trató de una acción institucional, aunque la información sobre los resultados y las circunstancias específicas del operativo todavía requiere una explicación más amplia.