Ponen en marcha Centro de Mando de Búsqueda Inmediata en Edomex para localizar a desaparecidos

Nuevo Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata en el Edomex (Said CT/FB)

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La búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de México contará con un nuevo mecanismo de coordinación entre autoridades. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez puso en operación el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, una instancia que permitirá activar acciones desde el primer momento en que se tenga conocimiento de una desaparición y aprovechar la tecnología y la red de videovigilancia para agilizar la localización de víctimas.

La puesta en marcha de este centro forma parte de la estrategia nacional para fortalecer los mecanismos de búsqueda y mejorar la coordinación entre instituciones de los distintos órdenes de gobierno.

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El objetivo es evitar retrasos en la atención de los reportes, compartir información de manera inmediata y permitir que las dependencias involucradas desarrollen acciones simultáneas, sin esperar a que otra autoridad concluya sus procedimientos.

COBUPEM será la responsable de la operación

El Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda fue inaugirado por Delfina Gómez (Gob. Estatal)

La coordinación operativa estará a cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Entre las funciones del Centro de Mando estará concentrar las alertas nacionales y los reportes de desaparición recibidos por las instituciones participantes. A partir de esa información, los enlaces de cada dependencia establecerán comunicación directa para activar los protocolos y las acciones correspondientes.

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Además, contará con herramientas tecnológicas para el monitoreo, análisis e intercambio de información, así como el aprovechamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en la entidad. Estos recursos permitirán dar seguimiento a los casos y apoyar las labores para establecer el paradero de las personas reportadas como desaparecidas.

El esquema no sustituirá las atribuciones de las autoridades responsables de la búsqueda, la seguridad pública y la investigación de posibles delitos, sino que busca que sus actuaciones se desarrollen de manera coordinada y paralela.

Edomex acumula miles de reportes de personas desaparecidas

La Comisión Nacional de Búsqueda (foto: CNB/FB)

La puesta en marcha del Centro de Mando ocurre en una entidad que enfrenta una problemática persistente de desapariciones. Los registros disponibles muestran la dimensión del desafío que tendrán las autoridades para mejorar la atención y los resultados de las labores de búsqueda.

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De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre enero de 2025 y el 26 de agosto de 2026 se contabilizaron 5 mil 808 reportes de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en el Estado de México.

De ese universo, 3 mil 836 personas fueron localizadas con vida y 242 sin vida. Sin embargo, mil 730 permanecían desaparecidas y no localizadas al corte de esa fecha.

Los datos también muestran que la problemática se distribuye en distintos municipios mexiquenses. Ecatepec encabezaba los registros, con 715 casos, seguido de Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Chalco, demarcaciones que también superaban los 200 reportes.

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La proporción de personas localizadas y de casos pendientes evidencia la importancia de que las instituciones mantengan mecanismos de búsqueda y seguimiento desde las primeras horas posteriores a una desaparición.

En 2025, Edomex encabezó los reportes de desaparición

La situación también quedó reflejada en el balance correspondiente a 2025. Según cifras del RNPDNO difundidas en enero de 2026, durante ese año el Estado de México acumuló 5 mil 661 reportes de personas desaparecidas.

Al 5 de enero de 2026, mil 824 de esos casos continuaban vigentes, es decir, las personas todavía no habían sido localizadas. Con esa cifra, la entidad se colocó como la que registró más reportes de desaparición durante el año.

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Por otra parte, un reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México enviado al Congreso local señaló que, entre enero de 2005 y el 31 de marzo de 2026, recibió 70 mil 139 reportes de personas desaparecidas. De acuerdo con ese informe, 77 por ciento de los asuntos históricos habían sido resueltos mediante la localización de las personas, con la coordinación de las instituciones estatales y la Comisión de Búsqueda.

Búsqueda inmediata y coordinación entre autoridades

Miembros de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas rastrean un campo con herramientas y carteles de búsqueda bajo un cielo nublado, en su incansable labor por encontrar a sus seres queridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el nuevo Centro de Mando, el gobierno mexiquense busca fortalecer la capacidad de respuesta ante los reportes de desaparición y establecer una comunicación permanente entre las instituciones encargadas de atenderlos.

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La estrategia contempla que cada dependencia active las acciones correspondientes desde que recibe información sobre un caso, además de compartir datos que puedan contribuir a identificar rutas, ubicaciones y otros elementos útiles para la localización.

Para las familias que buscan a una persona desaparecida, el reto será que este mecanismo se traduzca en actuaciones oportunas, seguimiento constante y resultados verificables, en un contexto marcado por miles de reportes y cientos de casos que continúan pendientes de localización.