México

Inés Gómez Mont y Ventaneando: usuarios recuerdan mensaje que pone en duda su supuesto distanciamiento

En 2025, la conductora envió sus condolencias a Pati Chapoy y su equipo por la muerte de Daniel Bisogno

Dos mujeres sentadas en sillones dentro de un plató frente a una pantalla que muestra a dos agentes de policía junto a una mujer detenida
Las conductoras del programa Ventaneando comentan una noticia frente a una pantalla que proyecta la detención de una mujer custodiada por dos agentes policiales. (YouTube)
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Una declaración de Pati Chapoy reavivó la polémica alrededor de Ventaneando, luego de que sus conductores marcaran distancia públicamente de Inés Gómez Mont, detenida en Estados Unidos y requerida por la justicia mexicana por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la emisión del martes 3 de noviembre, Pedro Sola y sus compañeras aseguraron que la exconductora llevaba años desvinculada del programa.

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Sin embargo, usuarios de X recuperaron una grabación de febrero de 2025 en la que Chapoy reconoció que Gómez Mont se había comunicado con la producción para expresar sus condolencias por la muerte de Daniel Bisogno.

La contradicción provocó críticas contra el equipo del programa de espectáculos de TV Azteca.

Inés Gómez Mont permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
La exconductora de televisión permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El mensaje de Inés Gómez Mont a Pati Chapoy tras la muerte de Daniel Bisogno

El 21 de febrero de 2025, durante una transmisión especial dedicada a Daniel Bisogno, Pati Chapoy agradeció las muestras de solidaridad recibidas tras el fallecimiento de su compañero.

Mientras mencionaba a diversas figuras del entretenimiento, la periodista reveló inesperadamente que Gómez Mont había establecido contacto con el programa.

“Inés Gómez Mont se reportó con nosotros”, expresó Chapoy.

La declaración fue retomada por medios de información debido a que la exconductora permanecía alejada de la vida pública y enfrentaba órdenes de aprehensión en México.

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Meses después, en octubre de 2025, Chapoy volvió a mencionar aquella comunicación. “La última vez que hablé con ella fue cuando lamentablemente fallece Daniel”, declaró.

Ambos testimonios confirman al menos un contacto durante 2025, aunque no prueban que existiera comunicación constante ni que la producción conociera el paradero exacto de Gómez Mont.

Captura de pantalla de la red social X con textos y videos del programa televisivo Ventaneando sobre Daniel Bisogno e Inés Gómez Mont
Usuarios de X recordaron que en febrero de 2025, Pati Chapoy indicó que fue contactada por Inés Gómez Mont. (X)

¿Qué dijeron los conductores de Ventaneando sobre Inés Gómez Mont?

La controversia resurgió cuando el equipo del programa respondió a las críticas por su cobertura de la detención de la expresentadora en Florida.

“Inés trabajó aquí unos cuantos años, hace muchísimo, y en todas las publicaciones ponen: Inés Gómez Mont, la conductora de Ventaneando. No, señores”, expresó Pedro Sola.

Jimena Pérez, conocida como La Choco, recordó que Gómez Mont abandonó el programa alrededor de 2008 y posteriormente trabajó en otras producciones televisivas.

Por su parte, Rosario Murrieta rechazó cualquier señalamiento de encubrimiento. “Nosotros no robamos, no desviamos recursos, no defraudamos a nadie”, sostuvo.

Linet Puente afirmó que los problemas legales de la presentadora derivan de decisiones personales ajenas al equipo televisivo.

Al finalizar, los conductores reiteraron que no mantenían relación con ella. Pati Chapoy no participó en esa emisión.

Jimena Pérez, conocida como La Choco, recordó que Gómez Mont abandonó el programa alrededor de 2008| Foto: Cuartoscuro
Jimena Pérez, conocida como La Choco, recordó que Gómez Mont abandonó el programa alrededor de 2008| Foto: Cuartoscuro

Usuarios cuestionan a Ventaneando por su relación con Inés Gómez Mont

La postura generó una ola de comentarios en las redes sociales oficiales del programa. “Fue conductora hace mucho, pero cuando ya era una prófuga se reportó con ustedes, @VentaneandoUno”, escribió un usuario en X.

Otro internauta recordó directamente el anuncio de Chapoy: “En 2025, cuando falleció Daniel Bisogno, la misma Patricia Chapoy dijo que Inés Gómez Mont se reportó con ellos”.

Las críticas también cuestionaron que el programa intentara desligar su imagen de la exconductora, pese a que formó parte de su historia televisiva.

¿Cuál es la situación legal de Inés Gómez Mont en Estados Unidos?

La exconductora fue detenida el 30 de octubre de 2026 por autoridades migratorias estadounidenses y permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center, Florida.

Su defensa presentó un recurso de habeas corpus para cuestionar la legalidad de la detención y solicitar su liberación.

(Jesús Avilés/Infobae México)
(Jesús Avilés/Infobae México)

En México enfrenta órdenes de aprehensión relacionadas con investigaciones por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos fiscales. Los señalamientos aún deben resolverse judicialmente.

La grabación de 2025 pone en entredicho que el equipo de Ventaneando hubiera perdido absolutamente todo contacto con Gómez Mont desde su salida del programa.

Sin embargo, al margen de las críticas surgidas en redes sociales, la comunicación reconocida por Pati Chapoy no acredita que sus antiguos compañeros mantengan actualmente una relación con ella.

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