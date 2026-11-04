México

Incendio daña cableado del Metro y suspende servicio de la Línea B hacia Ciudad Azteca: se da servicio provisional de RTP

Incendio provocó daños en el cableado eléctrico entre Oceanía y Deportivo Oceanía

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y equipos de emergencia laboraron para sofocar un incendio registrado al exterior de la estación Oceanía de la Línea B del Metro. En las imágenes se observa a los elementos equipados con mangueras mientras inspeccionan y trabajan sobre la zona afectada durante la noche.

Guardar

El servicio de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registró afectaciones debido a un incendio ocurrido al exterior de sus instalaciones, que dañó el cableado eléctrico en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía. Como consecuencia, los trenes dejaron de circular en el tramo que conecta con Ciudad Azteca.

De acuerdo con el aviso difundido por el Metro, el incendio presuntamente se originó por la quema de basura en las inmediaciones de las instalaciones, lo que ocasionó daños a la infraestructura eléctrica y obligó a modificar la operación de la línea que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, el organismo informó que el servicio únicamente se ofrece de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. Por lo tanto, las estaciones ubicadas entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca permanecen sin servicio de trenes mientras se realizan las labores de reparación.

La interrupción afecta a las personas usuarias que necesitan trasladarse hacia la zona nororiente del Valle de México, particularmente a quienes utilizan la Línea B para llegar a municipios mexiquenses como Ecatepec y los que van hacía la CDMX.

RTP brinda servicio de apoyo en la Línea B

Interior de un autobús con volante y tablero de control; un validador de pasaje digital muestra "Tarifa $2.00" e instrucción de pasar tarjeta
La tarifa irá de los $4.00 a $2.00 para la nueva ruta RTP en el trayecto de Xochimilco a Milpa Alta, México. (Jefatura Gobierno CDMX)

Para atender a los pasajeros afectados por la suspensión, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) arribaron a la zona para facilitar los traslados entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón.

PUBLICIDAD

Este servicio emergente busca ofrecer una alternativa de movilidad a quienes utilizan el Metro en el tramo donde no existe circulación de trenes, mientras el personal especializado trabaja para solucionar la falla.

El Metro pidió a los usuarios tomar previsiones en sus recorridos, considerar tiempos adicionales de traslado y atender las indicaciones del personal que se encuentra en las estaciones.

La afectación también puede generar mayor concentración de pasajeros en las estaciones donde continúa la operación, tomando la hora donde muchas personas inician sus actividades cotidianas, así como en los puntos de conexión con otros medios de transporte público.

Metro trabaja para restablecer el servicio hacia Ciudad Azteca

Incendio CDMX Metro Línea B estación Oceanía
Incendio CDMX Metro Línea B estación Oceanía (Metro CDMX/X)

Personal especializado del Sistema de Transporte Colectivo realiza los trabajos necesarios para reparar el cableado eléctrico dañado por el incendio y recuperar las condiciones que permitan reanudar la circulación de trenes en toda la Línea B.

El organismo señaló que las labores se desarrollan con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad; sin embargo, en el aviso no se precisó un horario para la normalización de las operaciones.

Mientras continúan las reparaciones, el servicio permanece limitado entre Buenavista y Oceanía, por lo que los usuarios que se dirigen hacia Ciudad Azteca deberán utilizar el transporte de apoyo de RTP entre Oceanía y Villa de Aragón.

El incidente vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura de transporte público ante situaciones que ocurren en sus inmediaciones, ya que un incendio exterior puede provocar daños en instalaciones esenciales para la operación del Metro.

Las autoridades del sistema mantienen los trabajos para reparar los desperfectos y recuperar la circulación en el tramo afectado de la Línea B.

Temas Relacionados

Metro CDMXRTPLínea BOcenaníaSTCCDMXmexico-noticiasmexico-serviciosÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 4 de noviembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 4 de noviembre

Temblor hoy 4 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 4 de noviembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy miércoles 4 de noviembre

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy miércoles 4 de noviembre

Hígado graso y toronja: cómo influye en la acumulación de grasa hepática

Vitamina C, potasio y bajo contenido calórico forman parte de su perfil nutricional

Hígado graso y toronja: cómo influye en la acumulación de grasa hepática
MÁS NOTICIAS

NARCO

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

Descubren toma clandestina de Pemex en Ecatepec: almacenaban combustible en una nave industrial

“Olympos”, el negocio de marihuana de Los Salazar promovido por influencers en Sonora

Las 4 razones por las que EEUU preferiría un acuerdo con Caro Quintero a un juicio, según experto

Presuntos familiares de "El Mencho" visitaron su tumba en Zapopan por Día de Muertos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: capturan a “El Chopercito”, objetivo prioritario ligado con al menos 10 homicidios en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablando sobre infidelidad resurge tras su separación

Video de José Eduardo Derbez y Paola Dalay hablando sobre infidelidad resurge tras su separación

José Eduardo Derbez habla sobre la relación de Paola Dalay y César Romo: "Tiene que elegir bien porque tiene una hija"

"A mí no me cuadran las fechas": Andrea Escalona sobre ruptura de Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Inés Gómez Mont y Ventaneando: usuarios recuerdan mensaje que pone en duda su supuesto distanciamiento

FICUNAM 2026: fechas, actividades, sedes y todo sobre el festival de cine en CDMX

DEPORTES

Carlos Albert Llorente: de qué murió el comentarista deportivo a los 83 años

Carlos Albert Llorente: de qué murió el comentarista deportivo a los 83 años

Entre la batalla por un sindicato de futbolistas y su enfrentamiento contra La Volpe: así construyó Carlos Albert un legado como voz crítica

De cinco mil hasta 57 mil pesos: así quedaron los precios para el Gran Premio de México 2027

Muerte de Carlos Albert: José Ramón Fernández, Faitelson, Antonio Moreno, Rosique y más se despiden del periodista deportivo

Juan Brunetta y exjugadores de la Liga MX denunciarían un millonario fraude inmobiliario