Incendio daña cableado del Metro y suspende servicio de la Línea B hacia Ciudad Azteca: se da servicio provisional de RTP

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y equipos de emergencia laboraron para sofocar un incendio registrado al exterior de la estación Oceanía de la Línea B del Metro. En las imágenes se observa a los elementos equipados con mangueras mientras inspeccionan y trabajan sobre la zona afectada durante la noche.

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El servicio de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro registró afectaciones debido a un incendio ocurrido al exterior de sus instalaciones, que dañó el cableado eléctrico en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía. Como consecuencia, los trenes dejaron de circular en el tramo que conecta con Ciudad Azteca.

De acuerdo con el aviso difundido por el Metro, el incendio presuntamente se originó por la quema de basura en las inmediaciones de las instalaciones, lo que ocasionó daños a la infraestructura eléctrica y obligó a modificar la operación de la línea que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.

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Ante esta situación, el organismo informó que el servicio únicamente se ofrece de Buenavista a Oceanía, en ambos sentidos. Por lo tanto, las estaciones ubicadas entre Deportivo Oceanía y Ciudad Azteca permanecen sin servicio de trenes mientras se realizan las labores de reparación.

La interrupción afecta a las personas usuarias que necesitan trasladarse hacia la zona nororiente del Valle de México, particularmente a quienes utilizan la Línea B para llegar a municipios mexiquenses como Ecatepec y los que van hacía la CDMX.

RTP brinda servicio de apoyo en la Línea B

La tarifa irá de los $4.00 a $2.00 para la nueva ruta RTP en el trayecto de Xochimilco a Milpa Alta, México. (Jefatura Gobierno CDMX)

Para atender a los pasajeros afectados por la suspensión, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) arribaron a la zona para facilitar los traslados entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón.

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Este servicio emergente busca ofrecer una alternativa de movilidad a quienes utilizan el Metro en el tramo donde no existe circulación de trenes, mientras el personal especializado trabaja para solucionar la falla.

El Metro pidió a los usuarios tomar previsiones en sus recorridos, considerar tiempos adicionales de traslado y atender las indicaciones del personal que se encuentra en las estaciones.

La afectación también puede generar mayor concentración de pasajeros en las estaciones donde continúa la operación, tomando la hora donde muchas personas inician sus actividades cotidianas, así como en los puntos de conexión con otros medios de transporte público.

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Metro trabaja para restablecer el servicio hacia Ciudad Azteca

Incendio CDMX Metro Línea B estación Oceanía (Metro CDMX/X)

Personal especializado del Sistema de Transporte Colectivo realiza los trabajos necesarios para reparar el cableado eléctrico dañado por el incendio y recuperar las condiciones que permitan reanudar la circulación de trenes en toda la Línea B.

El organismo señaló que las labores se desarrollan con el objetivo de restablecer el servicio a la brevedad; sin embargo, en el aviso no se precisó un horario para la normalización de las operaciones.

Mientras continúan las reparaciones, el servicio permanece limitado entre Buenavista y Oceanía, por lo que los usuarios que se dirigen hacia Ciudad Azteca deberán utilizar el transporte de apoyo de RTP entre Oceanía y Villa de Aragón.

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El incidente vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura de transporte público ante situaciones que ocurren en sus inmediaciones, ya que un incendio exterior puede provocar daños en instalaciones esenciales para la operación del Metro.

Las autoridades del sistema mantienen los trabajos para reparar los desperfectos y recuperar la circulación en el tramo afectado de la Línea B.