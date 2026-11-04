"A mí no me cuadran las fechas": Andrea Escalona sobre ruptura de Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Andrea Escalona cuestionó la cronología de ruptura de Paola Dalay y José Eduardo Derbez. (Captura de pantalla/Redes sociales)

Guardar

Andrea Escalona aseguró en el programa Hoy que las fechas de la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay no le cuadran, luego de haber coincidido con el actor y la influencer en actitud de pareja en un restaurante y en el cine semanas antes de la fecha en la que dicen haberse separado. Sin embargo, horas después, la conductora pidió detener las críticas contra Dalay y reservar el juicio porque nadie, dijo, conoce los motivos reales de la ruptura.

La influencer confirmó el 2 de noviembre, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, que su relación con Derbez terminó hace aproximadamente cinco meses en privado, antes de hacerse pública la noticia el pasado 1 de noviembre.

PUBLICIDAD

“No es algo de ahorita, es algo que ya lleva un tiempecito, pero no nos sentíamos listos para decirlo”, dijo la influencer.

José Eduardo Derbez, Paola Dalay, César Romo. (Instagram)

Ese mismo día también se reveló que salía con el futbolista César Romo. La influencer fue precisa al definir qué tipo de vínculo la une a Romo. “No somos novios, no tenemos una relación. Nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”, dijo a Gustavo Adolfo Infante.

Dalay aclaró también que conoció al futbolista después de haber terminado con Derbez, aunque la ruptura no era pública. “Sí quiero aclarar que lo conocí ya que yo había terminado con José Eduardo”, afirmó.

PUBLICIDAD

Sobre las versiones que atribuían el fin de la relación a una infidelidad, fue categórica: “No hubo infidelidades de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado”. Descartó además que hubiera existido violencia dentro de la relación. “Conocen a José Eduardo, es una persona increíble, es un papá espectacular y como pareja también es una persona increíble, solo que a veces hay cosas que ya no dan para más”, señaló en la misma entrevista.

Lo que ventiló Andrea Escalona

(Captura Hoy)

Pese a esa versión, Andrea Escalona compartió en el matutino que el 21 de octubre observó a José Eduardo Derbez y Paola Dalay comiendo juntos, y que hace aproximadamente un mes los vio ir al cine. En ambas ocasiones, según describió, se comportaban como pareja y no como dos personas que ya hubieran terminado su relación.

PUBLICIDAD

“A mí no me cuadran algunas fechas. 21 de octubre, ¿cuándo fue? Hace dos semanas. Yo me encontré, de estos ojos que se han de comer los gusanos, a José Eduardo y a Paola comiendo como una pareja, hace un mes, yendo al cine. No de que ex, o sea, ex pareja”, declaró.

Una de las voces presentes en el programa sugirió que esos encuentros podrían haber sido reuniones para ponerse de acuerdo sobre el video con el que hicieron pública la ruptura. Escalona respondió: “Bueno, eso sí, ¿verdad?”, sin descartar esa posibilidad.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

Durante el mismo segmento, se criticó que Dalay usó la misma ropa en el video donde anunció su separación que la que llevaba en el evento del Gran Premio de México de Fórmula 1, donde fue fotografiada junto a César Romo el fin de semana previo al comunicado.

PUBLICIDAD

“El diablo está en los detalles. Ese detalle de la ropa, de que ella trajera la misma ropa del evento donde fue con su nuevo novio, pero es el chico con el que está saliendo y traía la ropa del video donde anuncian la separación. Ese detalle provocó gran parte de las críticas hacia ella”, comentaron.

Las declaraciones de la conductora generaron una ola de críticas en redes sociales. Usuarios cuestionaron que Escalona sacara conclusiones sobre una relación ajena a partir de dos encuentros casuales en lugares públicos y la tacharon de “metiche”.

Escalona da marcha atrás y pide no juzgar a la expareja

El actor José Eduardo Derbez asiste acompañado por Paola Dalay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas después de la emisión, en un encuentro con medios retomado por Eden Dorantes en YouTube, Andrea Escalona cambió el tono y pidió no lanzarse contra ninguno de los dos, con especial énfasis en Dalay.

PUBLICIDAD

“Nadie sabe lo que pasa de la puerta de la casa para adelante, lo que sí es que les deseo lo mejor por ellos y por su hijita. Nunca sabemos lo que está en el fondo de la olla más que la cuchara, en este caso la cuchara son él y ella, nosotros no sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo, y muchas bendiciones para los dos”, afirmó la conductora.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez no han respondido públicamente a las declaraciones de Escalona. Ambos acordaron que su hija Tessa, de dos años, vivirá con la madre una vez que esta termine de acondicionar su nuevo departamento.

PUBLICIDAD