La vez que Inés Gómez Mont salió en defensa de Pedro Sola contra Galilea Montijo

El enfrentamiento entre dos programas de espectáculos en 2008 marcó el inicio de un vínculo que incluyó viajes, madrinazgos y celebraciones familiares. (IG: @inesgomezmont // @galileamontijo)

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Inés Gómez Mont defendió a Pedro Sola en 2008 durante un enfrentamiento televisivo con Galilea Montijo y la llamó “doña teibolera”, un episodio que marcó el inicio de una amistad entre ambas conductoras que se mantuvo por más de 15 años.

El conflicto se originó durante una emisión del programa Hoy, cuando Montijo hizo un comentario sobre Pedrito Sola, entonces conductor de Ventaneando. “Ay ‘Pedrita Sola’, sigue tejiendo chambritas”, dijo Galilea Montijo al aire, según relató ella misma años después en un video publicado en su canal de YouTube junto a Gómez Mont.

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Por su parte, Gómez Mont, quien en ese momento formaba parte del equipo de Ventaneando, se enteró del comentario cuando se lo hicieron llegar en el foro del programa. Consideró que la frase tocaba un tema sensible para Sola y decidió responder de inmediato ante las cámaras.

“Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse, todos le dan anillo y todos la mandan a volar. ¿No se han fijado? Todos. Quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa como es Annette Cuburu que está casada con el personaje. Luego también es una mujer que le falta mucha educación. Y si se atreve a decir ‘Doña Pedro’ y que te pongas a tejer chambritas. Yo también te quiero recordar que eres ‘doña teibol’. Hay que recordártelo, ¿no?“, expresó Gómez Mont en el programa Ventaneando.

“Al momento que vemos que ustedes agreden a Pedrito como ‘Pedrita Sola’, yo soy muy defensora de los míos, entonces tomé el micrófono”, contó Gómez Mont en el mismo video. La respuesta no tardó en llegar: “¿Ah sí, Pedrita Sola? Ah, pues ahí te va; entonces doña teibolera”.

En diversas entrevistas antes de estar prófuga, Inés Gómez Mont reveló los detalles de la llamada telefónica con la que buscó reparar el daño causado a Galilea Montijo tras defender a Pedro Sola al aire. (CAPTURA: Instagram/inesgomezmont)

La conductora explicó la lógica detrás de su réplica con una frase que resume el tono del enfrentamiento: “Le das a este donde más le duele, pues ahí te va donde te duele”.

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El arrepentimiento llegó horas después de la transmisión

Gómez Mont reconoció que, apenas terminó la emisión, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos con sus palabras. El comentario no solo afectaba a Galilea Montijo, sino que involucraba a su familia, algo que la propia conductora lamentó de inmediato.

“Me quedé pensando, dije: ‘Híjole, se me fue la boca y yo creo que me pasé; lastimé a la mamá, a la abuelita, a la familia’”, relató Gómez Mont sobre los minutos posteriores al intercambio. “Son cosas que no se deben de decir, me dio muchísima vergüenza”, añadió.

El malestar no desapareció con el paso de los días. Según su propio testimonio, la culpa la acompañó durante meses, al punto de soñar en varias ocasiones que le pedía disculpas a Galilea en persona.

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Fue entonces que Inés Gómez Mont decidió buscar el número telefónico de Montijo para ofrecerle una disculpa directa. En esa llamada, según relató, reconoció abiertamente su error y pidió una oportunidad para reparar el daño causado por el comentario televisivo.

La disculpa que Inés Gómez Mont ofreció tras llamar "doña teibolera" a Galilea Montijo derivó en una amistad que duró más de 15 años. | Foto: Cuartoscuro

“Yo hablé mal de Galilea, evidentemente defendiendo a mi amigo. Y cuando salí del programa me sentí muy mal. Dije algo que ni quise decir, ni siento, ni sé, ni conozco. Y también es válido decir ‘la regué’... se me fue la lengua. Entonces le hablé por teléfono, le pedí una disculpa (...) Y ella me dijo, ‘fíjate que nunca, nadie en mi carrera ningún periodista me había hablado para decirme perdón y no sabes cómo te lo agradezco. Me gustaría irme a echar unos tequilas contigo”.

“Estoy muy arrepentida, me da muchísima vergüenza marcarte por teléfono porque, después de cómo te lastimé, creo que me debes de odiar y me debes de querer ahorcar, pero creo que debo aceptar uno, mi error; dos, pedir perdón, agachar la cabeza y decir la regué, quiero recompensar mi falla”, le dijo a Montijo, de acuerdo con el recuento que la propia Gómez Mont hizo tiempo después.

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Montijo aceptó la disculpa y ambas acordaron reunirse fuera de los foros de televisión para conocerse mejor. El encuentro se concretó en un restaurante, con la mediación de una persona cercana a las dos: Fernando Reina, entonces pareja de Montijo y amigo de Gómez Mont desde años atrás.

La disculpa se transformó en una amistad de más de una década

Gómez Mont no se limitó a pedir perdón por el comentario del aire. En esa primera conversación personal, según su relato, buscó también reivindicar la profesión que había usado como insulto meses antes. “Le decía que es una mujer que admiro muchísimo, así hubieras sido teibolera porque todos los oficios son respetables”, afirmó sobre lo que le dijo a Montijo en aquel encuentro.

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“Nos caímos muy bien y desde ahí nos hicimos grandes amigas, pero grandes, grandes, grandes amigas. Que bueno, hoy somos vecinas, comadres, mejores amigas, cómplices”, reveló Gómez Mont en una entrevista de 2019 para Primer Impacto.

El acercamiento derivó en una relación que trascendió las cámaras de televisión. Ambas conductoras compartieron viajes, celebraciones familiares y reuniones durante más de 15 años, al punto de que Montijo se convirtió en madrina de una de las hijas de Gómez Mont.