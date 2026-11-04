Hígado graso y toronja: cómo influye en la acumulación de grasa hepática

Toronja cortada en mitades que revela su pulpa brillante y jugosa, ideal para comenzar el día con un toque cítrico y revitalizante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La toronja, también llamada pomelo, forma parte del grupo de cítricos de bajo aporte calórico y alto contenido de agua. Una porción de 225 gramos aporta apenas 79 kilocalorías, mientras que 100 gramos de la variedad blanca fresca contienen 33 kilocalorías y la rosada llega a 42. Esta diferencia calórica entre variedades es uno de los datos que distingue a la toronja de otras frutas cítricas consumidas de forma habitual en América Latina.

Su consumo se asocia frecuentemente con dietas para bajar de peso o mejorar la salud del hígado, pero conviene precisar qué sostiene la evidencia nutricional disponible y qué queda fuera de ella.

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¿Ayuda realmente al hígado graso?

No existe información que confirme que la toronja cure, revierta o reduzca de manera directa el hígado graso. Lo que sí está documentado es su perfil nutricional: se trata de una fruta baja en calorías, con fibra y agua en proporciones considerables. En 100 gramos de toronja fresca hay 90,7 gramos de agua, 1,6 gramos de fibra y 6,8 gramos de hidratos de carbono.

Su consumo se asocia con dietas de control de peso, pero no hay una dosis ni un horario específico recomendado para esta fruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese perfil la convierte en una opción compatible con planes de alimentación bajos en calorías, los cuales suelen recomendarse en casos de hígado graso asociado al sobrepeso. Sin embargo, esa relación responde al control del peso corporal y no a una propiedad exclusiva o curativa de la fruta sobre el hígado.

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Entera o en jugo: la diferencia que importa

Uno de los puntos más relevantes al hablar de la toronja es la forma en que se consume. La fruta entera conserva su fibra: 1,1 gramos por cada 100 gramos en la variedad blanca y 1,6 gramos en la rosada. El jugo natural, en cambio, pierde casi toda la fibra en el proceso de extracción y queda con apenas 0,1 gramos por cada 100 gramos, aunque mantiene un aporte calórico similar, de 39 kilocalorías.

La diferencia se amplía si se trata de jugo envasado. La versión con azúcar añadido sube a 46 kilocalorías y 11,13 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos, mientras que la versión sin azúcar se ubica en 38 kilocalorías y 8,96 gramos de hidratos de carbono. Estos números muestran que no todas las presentaciones de toronja aportan lo mismo, y que la fruta entera es la opción que conserva mayor cantidad de fibra.

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Vaso de jugo de toronja natural con gajos frescos, decorado con hojas de menta, sobre una mesa de madera clara. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vitamina C, potasio y otros aportes

La toronja se destaca por su contenido de vitamina C, presente tanto en la variedad blanca como en la rosada. En esta última también hay carotenoides, entre ellos betacaroteno y licopeno, compuestos que le dan su color característico.

Otro componente relevante es el potasio: una porción de 225 gramos aporta 450 miligramos. A esto se suman cantidades menores de calcio y fósforo, con 23 miligramos y 20 miligramos respectivamente por cada 100 gramos de fruta fresca.

Estos nutrientes posicionan a la toronja como un alimento de interés dentro de una alimentación variada, aunque ninguno de ellos se presenta en la información disponible como un tratamiento específico para enfermedades hepáticas.

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La toronja aparece, entonces, como una fruta de bajo aporte calórico, con fibra, vitamina C y potasio, compatible con dietas de control de peso. Su vínculo con el hígado graso pasa por ese control calórico general. Antes de sumarla con un objetivo terapéutico, la recomendación básica sigue siendo consultar con un profesional de la salud que evalúe cada caso en particular.

Cómo consumir de manera saludable la toronja

La fruta cítrica es baja en calorías y aporta fibra, vitamina C y potasio, pero no existe evidencia que confirme un efecto directo sobre el hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma saludable de consumir la toronja es aprovechar su parte blanca, la membrana que se encuentra entre la pulpa y la corteza, ya que es allí donde se concentra buena parte de su fibra, un detalle que favorece el tránsito intestinal cuando se come la fruta completa en gajos, sin descartar esa capa interior.

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También conviene considerar su estacionalidad: los pomelos florecen en primavera y maduran entre otoño e invierno, por lo que entre octubre y marzo se encuentra en su mejor momento de consumo, con mayor frescura y disponibilidad natural.

Otra opción es aprovechar la variedad rosada, que concentra niveles altos de carotenoides como el betacaroteno y el licopeno, pigmentos responsables de su color y ausentes en cantidades significativas en la variedad blanca. representan una manera de aprovechar sus nutrientes sin depender de preparaciones adicionales ni de productos industrializados.