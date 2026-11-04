De un show a un anexo: el caso viral de un payaso en Oaxaca reabre el debate sobre los “tazos dorados”

Un payaso que presuntamente fue contratado para ofrecer un espectáculo terminó sometido por varias personas que lo habrían trasladado a un centro de rehabilitación en Oaxaca.

Guardar

Un payaso que presuntamente fue contratado para ofrecer un espectáculo terminó sometido por varias personas que lo ingresaron a un centro de rehabilitación en Oaxaca.

El momento quedó grabado y se viralizó en redes sociales. En un inicio, internautas reaccionaron con humor al hecho. Sin embargo, con el paso de los días, el caso reavivó la controversia sobre las denominadas patrullas espirituales, grupos que se han popularizado por trasladar a personas con supuestos problemas de adicciones a centros de rehabilitación, en ocasiones contra su voluntad.

PUBLICIDAD

Estas prácticas ya han generado denuncias por posibles violaciones a derechos humanos y propuestas legislativas para reforzar el consentimiento informado durante los tratamientos.

El caso viral de un payaso en Oaxaca: de una contratación al anexo

La grabación muestra al artista mientras baila y anima a los asistentes de un espectáculo. Sin embargo, la presentación cambia abruptamente cuando una persona toma la palabra.

“Vamos a tener un nuevo integrante”, anuncia frente al público. Segundos después, varios hombres se acercan al payaso, lo sujetan y lo retiran del escenario.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales y retomadas por portales locales, el artista habría aceptado una contratación sin saber que el verdadero propósito era ingresarlo a un anexo.

PUBLICIDAD

Las imágenes provocaron reacciones divididas: algunos internautas tomaron el episodio con humor, mientras otros cuestionaron que el supuesto internamiento ocurriera mediante engaños y el uso de la fuerza.

Un payaso contratado para un espectáculo es sujetado por varios hombres dentro de un centro de rehabilitación en Oaxaca. (TikTok)

¿Qué son los “tazos dorados” y qué relación tienen con los anexos?

La expresión “tazo dorado” cobró popularidad en 2024 gracias a la Patrulla Espiritual, una organización de Tijuana encabezada por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como El Chiquilín.

En sus videos, integrantes del grupo se acercan a personas en situación vulnerable y les preguntan: “¿Nunca te han dicho que eres un tazo dorado?”

La frase hace referencia a los juguetes coleccionables que se comercializaban en bolsas de frituras. Las versiones doradas eran consideradas especialmente valiosas.

La organización adoptó la expresión para transmitir a personas con problemas de adicciones que tienen valor y posibilidades de recuperación.

Sin embargo, el término también se convirtió en una referencia popular al internamiento en anexos, especialmente después de difundirse videos de personas trasladadas contra su voluntad.

PUBLICIDAD

La Patrulla Espiritual de Puebla logra dar con el paradero del 'vagabundo fitness' | Facebook: @Padrino Roger

Patrulla Espiritual: denuncias por internamientos forzados y derechos humanos

La controversia alcanzó a las autoridades de Baja California en mayo de 2026, cuando colectivos denunciaron a la Patrulla Espiritual por el traslado involuntario de una mujer trans a un centro de rehabilitación.

La Fiscalía estatal abrió una investigación por presunta privación ilegal de la libertad, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron posibles prácticas discriminatorias.

Yaaj México advirtió que ningún tratamiento puede utilizarse para reprimir la identidad de género u orientación sexual. “La buena fe no sustituye la profesionalización ni la responsabilidad institucional”, señaló el colectivo.

La organización también cuestionó la grabación y difusión de personas en situaciones vulnerables.

En México, el artículo 75 Bis de la Ley General de Salud establece que los tratamientos e internamientos relacionados con salud mental y adicciones deben contar con consentimiento informado.

PUBLICIDAD

El sujeto sólo fue por su refresco hasta que fue interceptado por la patrulla espiritual.

¿Qué partidos han propuesto legislar sobre las patrullas espirituales y los anexos?

Movimiento Ciudadano presentó en abril de 2025 una iniciativa en el Congreso de Ciudad de México para reforzar el consentimiento informado y eliminar los internamientos involuntarios relacionados con el consumo de sustancias.

El diputado Royfid Torres explicó: “Nadie puede ser obligado a recibir tratamientos de manera forzada en establecimientos como los llamados anexos o granjas”.

La propuesta plantea que las personas reciban información sobre los procedimientos y manifiesten expresamente su aceptación antes de iniciar un tratamiento.

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsó en Hidalgo un exhorto para supervisar los centros de rehabilitación.

La diputada María Guadalupe Cruz Montaño pidió revisar que estos establecimientos cumplan las disposiciones sanitarias y respeten la integridad de sus usuarios.

A diferencia de la iniciativa de MC, el planteamiento del PVEM fue un llamado a reforzar la vigilancia de los anexos, no una nueva prohibición penal.

PUBLICIDAD

El caso del payaso en Oaxaca vuelve a colocar bajo escrutinio a las patrullas espirituales. Mientras las circunstancias del video siguen sin esclarecerse, la legislación mexicana ya reconoce el consentimiento informado como requisito para los tratamientos contra las adicciones.