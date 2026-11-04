Conductores de Ventaneando enfrentan críticas en redes sociales por deslindarse de Inés Gómez Mont

La discusión sobre si Inés Gómez Mont fue o no conductora de Ventaneando derivó en un fuerte rechazo de la audiencia hacia el equipo del programa. (FOTO: PAOLA HIDALGO/CUARTOSCURO.COM)

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Usuarios en redes sociales criticaron a los conductores de Ventaneando después de que el programa se pronunciara sobre Inés Gómez Mont, detenida en Florida por autoridades migratorias y permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center, en espera de una resolución que determinará su posible deportación a México. Los comentarios de Pedro Sola, Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta y Jimena Pérez “La Choco” desataron una oleada de críticas en las cuentas oficiales del espacio.

Pedro Sola abrió la discusión al cuestionar que medios identificaran a Gómez Mont como conductora del programa. “Inés trabajó aquí unos cuantos años, hace muchísimo, y en todas las publicaciones ponen: Inés Gómez Mont, la conductora de Ventaneando. No, señores”, dijo el conductor.

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Jimena Pérez “La Choco” precisó los tiempos de la salida de Gómez Mont del foro. “Yo entré a Ventaneando en 2008 y me acuerdo que en ese momento ella se fue, porque a nosotros la que nos tocó fue la Inés casada, en ese momento con Javier Díaz, que estaba embarazada de su hija, la mayor”, relató.

“La señora cometió delitos”, afirmó Mónica Castañeda

MÉXICO, D.F., 24ENERO2008.- El programa de espectaculos Ventaneando, encabezado por Paty Chapoy, cumplio doce años por lo que la producción partió un pastel para celebrar. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Mónica Castañeda cuestionó la selectividad con la que, según ella, se recuerda la trayectoria laboral de figuras públicas señaladas por la justicia. “A mí lo que me llama la atención es cómo para eso sí tenemos memoria, ¿no? Para saber dónde trabajó”, dijo la conductora.

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Castañeda fue más contundente al referirse a la situación legal de la expresentadora. “La señora tiene, sí, tiene la presunción de inocencia y tendrá que responder o no ante la autoridad mexicana, pero que no se les olvide, está detenida por un asunto migratorio”, señaló.

Por su parte, Linet Puente también deslindó al programa de las decisiones personales de Gómez Mont. “Todo, todo lo que sucedió con Inés Gómez Mont son decisiones que ella tomó. Ligarse a una persona que se dedica a facturar, esa es una decisión suya, de nadie más que de ella”, expresó.

Rosario Murrieta por su parte, explicó que existen procesos legales en curso contra la expresentadora y descartó cualquier encubrimiento por parte del equipo de Ventaneando. “Se sabe que hay tres órdenes de aprehensión vigentes aquí en México, pero pues tendrá que ser las autoridades quienes definan su situación”, dijo.

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Murrieta también detalló que Gómez Mont tramita un recurso legal para evitar su deportación. “Lo que se sabe es que ella está tramitando junto con sus abogados un recurso que es similar al amparo aquí en México, que se llama habeas corpus, para impedir que la saquen del país”, precisó.

El programa Ventaneando celebró once años al aire. Los conductores Daniel Bisogno, Atala Sarmiento, Mónica Garza, Inés Gómez Mont, Paty Chapoy y el cantante Yahir partiendo el pastel durante la transmisión de hoy. FOTO: PAOLA HIDALGO/CUARTOSCURO.COM

Así reaccionaron los usuarios en redes sociales

Tras la emisión del programa, los comentarios negativos se multiplicaron en las publicaciones de Ventaneando. “Mejor no hubieran dicho nada, se hundieron solos”, escribió un usuario. Otro comentario señaló: “Yo, cuando pido que den referencias en mi antigua chamba”.

Entre las críticas más compartidas destacó una que aludía a la relación histórica entre Sola y Jesús: “Ni Pedro con Jesús se atrevió a tanto”. Otro usuario ironizó sobre la postura de Sola frente a los dichos de sus compañeras: “Defendió a Pedro Solá y él dice que no fue conductora”.

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Las comparaciones también apelaron a referentes de la cultura popular mexicana. “La defienden como cuando la Chilindrina defendía al Chavo”, publicó un usuario en respuesta a las declaraciones del equipo. “Para qué quiero enemigos con estos”, agregó otro comentario en el mismo hilo.

Jimena Pérez “La Choco” planteó un contraste entre el seguimiento mediático al caso de Gómez Mont y el silencio sobre otras personas prófugas. “Lo que sí me sorprende es que de repente seamos filosos con algunos y con otros no, ¿no?”, cuestionó durante la emisión.

Mónica Castañeda señaló además que existen problemas más urgentes en el país que ameritarían mayor atención. “Los hospitales públicos son una vergüenza. No se puede atender a la gente, no hay medicamentos, no hay quien se acerque a los pacientes para ver cómo están”, afirmó.

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Pedro Sola cerró la conversación al insistir en que ni el canal ni sus compañeros mantuvieron contacto con Gómez Mont desde su salida del programa. “Y TV Azteca nada tiene que ver con Inés Gómez Mont. Entonces, cuando dicen la conductora de Ventaneando, no, bueno, pues esas son cosas en las que ella decidió qué iba a hacer con este marido que tuvo”, concluyó el conductor.