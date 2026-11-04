El Buen Fin se consolida como la temporada de ventas más relevante del país: los mexicanos gastarán entre mil y 5 mil pesos

Listo el Buen Fin 2026 EFE/José Méndez

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El Buen Fin mantiene su posición como la temporada comercial más importante para el consumidor mexicano. De acuerdo con el estudio “Buen Fin 2026” de Ipsos, 90% de los consumidores suele comprar en esta campaña, frente a 70% que lo hace en el Hot Sale y 52% en el Black Friday.

El conocimiento del evento es universal entre los entrevistados, con mayor presencia en el segmento de 25 a 34 años y en el nivel socioeconómico ABC+. Siete de cada 10 participan cada año, lo que lo convierte en una cita recurrente del calendario de consumo.

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Más confianza, más planeación

Los consumidores perciben al Buen Fin como la temporada más confiable y atractiva. Entre sus ventajas destacan la cantidad de negocios y promociones (54%), las facilidades de pago y financiamiento (53%) y los descuentos (39%).

La confianza se acompaña de planeación. Seis de cada 10 compradores definen un presupuesto con anticipación y 92% vigila los precios antes de comprar. Entre quienes acuden a tienda física, 72% revisa antes las promociones en línea.

El canal está dividido: la mitad de las compras es digital y la otra mitad ocurre en establecimientos físicos.

Sobresale la compra en moda y pagos a crédito

Los compradores del Buen Fin buscan usar con sus tarjetas de crédito y pagar en mensualidades sin interés (Jorge Contreras/Infobae)

Las categorías con mayor gasto son accesorios de moda, electrodomésticos, línea blanca, y electrónicos. El presupuesto más común oscila entre 1,000 y 4,999 pesos.

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En cuanto a la forma de pago, 8 de cada 10 consumidores usan crédito para aprovechar los descuentos. Otro 44% recurre a sus ahorros y 20% trabaja horas extra para allegarse recursos. Solo 12% solicitó un crédito a una entidad financiera.

Pese al uso del financiamiento, la percepción sobre las finanzas personales tras la temporada es favorable: 42% la califica como positiva y 17% como muy positiva.

Motivo de compra

Para el 61% de los consumidores, el descuento directo es la razón principal de compra, seguido de los meses sin intereses (23%) y la devolución de efectivo (8%).

La confianza en las ofertas es elevada: 73% considera que cuenta con información suficiente y 91% afirma que las promociones valen la pena. Aun así, 42% consulta opiniones externas antes de decidir.

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“Los consumidores mexicanos muestran un alto nivel de confianza en las promociones de El Buen Fin”, señaló Fernando Álvarez Kuri, Senior Business Director de Ipsos México.

El consumidor también está dispuesto a actuar si las marcas incumplen: 30% solicitaría un reembolso, se quejaría con atención al cliente o acudiría a la Profeco.

Oportunidad para las marcas nacionales

El logo de "Hecho en México" REUTERS/Henry Romero

El estudio también midió el sello “Hecho en México”, que 89% de los entrevistados conoce. Lo asocian con apoyo a la economía nacional (61%), calidad (58%) y tradición y cultura (54%).

Con igualdad de producto y precio, 76% elegiría una marca mexicana, principalmente por apoyar la economía nacional (62%), la relación calidad-precio (54%) y la confianza (51%). Además, 7 de cada 10 confían en las empresas mexicanas y 88% está dispuesto a elegir marcas con el sello.

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Para las empresas nacionales, el hallazgo representa una oportunidad de posicionamiento basada en calidad, confianza y contribución al país.

Ipsos realizó el estudio mediante su plataforma en línea, con 500 adultos de entre 18 y 74 años en México.