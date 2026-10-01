Día Internacional del Café: 4 recetas sencillas para preparar bebidas de barista en casa sin gastar una fortuna

El café es la bebida más consumida del mundo después del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha establecida en 2015 por la Organización Internacional del Café para reconocer a toda la cadena productiva, desde los caficultores hasta quienes preparan la taza final en las cafeterías.

México es uno de los países productores de café más importantes de América Latina, y en los últimos años el consumo de bebidas tipo barista ha crecido dentro de los hogares.

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Lattes, cappuccinos y frappés ya no son exclusivos de las cadenas comerciales: con técnica y pocos utensilios, es posible recrearlos en casa a una fracción del costo.

El tema global del Día Internacional del Café 2026 es "El café es parte de la solución", enfocado en las comunidades cafetaleras y los retos de sostenibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de bebidas de barista caseras

No necesitas una cafetera espresso profesional para disfrutar un latte, un cappuccino o un frappé con textura de cafetería.

Con una prensa francesa, un frasco con tapa o una licuadora puedes lograr resultados muy similares.

La clave está en tres elementos: un café base bien concentrado, la técnica correcta para espumar o emulsionar la leche, y el orden de montaje de cada bebida.

Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero concentran más del 80% de la producción nacional de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Cada una de las 4 recetas toma entre 5 y 10 minutos en total. No requieren cocción como tal, sino calentado de líquidos y montaje.

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1. Latte casero con frasco: 5 minutos.

2. Cappuccino con prensa francesa: 7 minutos.

3. Frappé casero: 5 minutos.

4. Café especiado tipo chai: 6 minutos.

La primera celebración oficial del Día Internacional del Café ocurrió el 1 de octubre de 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. Latte casero con frasco

1 taza de café negro bien concentrado (o 2 shots de espresso) 1 taza de leche entera 1 cucharadita de azúcar o jarabe de vainilla , al gusto

2. Cappuccino con prensa francesa

1 taza de café muy cargado, preparado en prensa francesa o cafetera italiana ½ taza de leche entera Canela o cacao en polvo para decorar

El cappuccino tradicional italiano se compone de partes iguales de espresso, leche vaporizada y espuma densa, proporción que esta versión casera busca imitar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Frappé casero

1 taza de café frío 1 taza de hielo ½ taza de leche 1 a 2 cucharaditas de azúcar o jarabe de vainilla 1 cucharada de crema batida, opcional

4. Café especiado tipo chai

1 taza de café recién preparado ½ cucharadita de canela molida 1 pizca de cardamomo 1 pizca de nuez moscada 1 cucharadita de miel o azúcar Leche al gusto, opcional

La nuez moscada se usa tradicionalmente en pequeñas cantidades porque su sabor es muy concentrado y puede volverse amargo en exceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer las 4 bebidas de barista, paso a paso

Latte casero con frasco

Prepara una taza de café negro fuerte en la cafetera que tengas disponible. Vierte la leche en un frasco con tapa hasta la mitad de su capacidad. Cierra bien la tapa y agita con fuerza durante 30 a 60 segundos, hasta que el volumen se duplique. Quita la tapa y calienta la leche en el microondas 30 segundos para que la espuma suba. Vierte el café en una taza y añade la leche caliente, reteniendo la espuma con una cuchara. Corona con la espuma restante y sirve de inmediato.

Existen dos especies principales de café comercial: arábica, de sabor más suave y aromático, y robusta, más amarga y con mayor cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cappuccino con prensa francesa

Prepara café muy concentrado en tu método disponible. Calienta la leche en una olla pequeña, sin dejar que hierva. Vierte la leche caliente en la prensa francesa. Bombea el émbolo hacia arriba y abajo durante un minuto, hasta que la leche triplique su volumen en espuma. Llena la mitad de la taza con el café y completa con la leche espumada. Decora con canela o cacao en polvo.

El nombre "cappuccino" proviene del hábito marrón de los monjes capuchinos, cuyo color recordaba al de la bebida con espuma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frappé casero

Deja enfriar el café preparado o utiliza café frío sobrante. Coloca en la licuadora el café, el hielo, la leche y el azúcar o jarabe. Licúa hasta obtener una mezcla espesa y homogénea, sin trozos de hielo grandes. Sirve de inmediato en un vaso alto. Añade crema batida y espolvorea canela o cacao si lo deseas.

La receta original utilizaba café soluble batido con agua fría y hielo, sin necesidad de licuadora ni leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café especiado tipo chai

Prepara una taza de café recién hecho con tu método habitual. Agrega la canela, el cardamomo y la nuez moscada directamente a la taza. Endulza con miel o azúcar y mezcla bien para integrar las especias. Si buscas una versión más cremosa, añade un poco de leche caliente. Sirve de inmediato para aprovechar el aroma de las especias.

La costumbre de perfumar el café con cardamomo tiene raíces en la cultura árabe, donde se añadía esta especia desde hace siglos para suavizar el sabor amargo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cada una de las 4 recetas rinde 1 porción individual. Puedes multiplicar las cantidades según el número de personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Latte casero: 110 a 130 kcal, 6 g de proteína, 8 g de grasa, 9 g de carbohidratos.

Cappuccino: 70 a 90 kcal, 4 g de proteína, 4 g de grasa, 6 g de carbohidratos.

Frappé casero: 150 a 180 kcal, 4 g de proteína, 5 g de grasa, 24 g de carbohidratos

Café especiado: 40 a 60 kcal, 1 g de proteína, 1 g de grasa, 10 g de carbohidratos.

El café en grano conserva mejor su aroma que el café ya molido, porque el molido expone mayor superficie al oxígeno y acelera la pérdida de sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Estas 4 bebidas se disfrutan mejor recién preparadas, ya que la espuma y el hielo pierden textura con rapidez.

Una vez preparado, el café negro sin leche se conserva en refrigeración hasta por 3 días dentro de un recipiente cerrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café base, sin leche ni hielo, se conserva en refrigeración hasta 3 días en un recipiente cerrado.