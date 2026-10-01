México

Día Internacional del Café: 4 recetas sencillas para preparar bebidas de barista en casa sin gastar una fortuna

Se pueden elaborar preparaciones tipo barista con frascos o licuadoras comunes, logrando recetas en menos de diez minutos sin gastar dinero extra

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El café es la bebida más consumida del mundo después del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha establecida en 2015 por la Organización Internacional del Café para reconocer a toda la cadena productiva, desde los caficultores hasta quienes preparan la taza final en las cafeterías.

México es uno de los países productores de café más importantes de América Latina, y en los últimos años el consumo de bebidas tipo barista ha crecido dentro de los hogares.

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Lattes, cappuccinos y frappés ya no son exclusivos de las cadenas comerciales: con técnica y pocos utensilios, es posible recrearlos en casa a una fracción del costo.

Cuatro vasos y tazas con bebidas de café, granos, canela, anís estrellado y una cuchara sobre una mesa de madera.
El tema global del Día Internacional del Café 2026 es "El café es parte de la solución", enfocado en las comunidades cafetaleras y los retos de sostenibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de bebidas de barista caseras

No necesitas una cafetera espresso profesional para disfrutar un latte, un cappuccino o un frappé con textura de cafetería.

Con una prensa francesa, un frasco con tapa o una licuadora puedes lograr resultados muy similares.

La clave está en tres elementos: un café base bien concentrado, la técnica correcta para espumar o emulsionar la leche, y el orden de montaje de cada bebida.

Vista superior de múltiples tazas y mugs de café de diferentes tamaños y colores, llenas de café, algunas con leche o arte latte, sobre una superficie de mármol blanco claro.
Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero concentran más del 80% de la producción nacional de café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Cada una de las 4 recetas toma entre 5 y 10 minutos en total. No requieren cocción como tal, sino calentado de líquidos y montaje.

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1. Latte casero con frasco: 5 minutos.

2. Cappuccino con prensa francesa: 7 minutos.

3. Frappé casero: 5 minutos.

4. Café especiado tipo chai: 6 minutos.

Café de olla, bebida mexicana, canela, piloncillo, receta tradicional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La primera celebración oficial del Día Internacional del Café ocurrió el 1 de octubre de 2015. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1. Latte casero con frasco

  1. 1 taza de café negro bien concentrado (o 2 shots de espresso)
  2. 1 taza de leche entera
  3. 1 cucharadita de azúcar o jarabe de vainilla, al gusto

2. Cappuccino con prensa francesa

  1. 1 taza de café muy cargado, preparado en prensa francesa o cafetera italiana
  2. ½ taza de leche entera
  3. Canela o cacao en polvo para decorar
Mujer de cabello oscuro sosteniendo una taza de café en una cafetería bien iluminada, con una medialuna en un plato sobre la mesa.
El cappuccino tradicional italiano se compone de partes iguales de espresso, leche vaporizada y espuma densa, proporción que esta versión casera busca imitar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Frappé casero

  1. 1 taza de café frío
  2. 1 taza de hielo
  3. ½ taza de leche
  4. 1 a 2 cucharaditas de azúcar o jarabe de vainilla
  5. 1 cucharada de crema batida, opcional

4. Café especiado tipo chai

  1. 1 taza de café recién preparado
  2. ½ cucharadita de canela molida
  3. 1 pizca de cardamomo
  4. 1 pizca de nuez moscada
  5. 1 cucharadita de miel o azúcar
  6. Leche al gusto, opcional
Taza de cerámica con té chai caliente, especias flotando (anís estrellado, canela, cardamomo), tetera de cerámica, bol con especias y manta sobre madera.
La nuez moscada se usa tradicionalmente en pequeñas cantidades porque su sabor es muy concentrado y puede volverse amargo en exceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer las 4 bebidas de barista, paso a paso

Latte casero con frasco

  1. Prepara una taza de café negro fuerte en la cafetera que tengas disponible.
  2. Vierte la leche en un frasco con tapa hasta la mitad de su capacidad.
  3. Cierra bien la tapa y agita con fuerza durante 30 a 60 segundos, hasta que el volumen se duplique.
  4. Quita la tapa y calienta la leche en el microondas 30 segundos para que la espuma suba.
  5. Vierte el café en una taza y añade la leche caliente, reteniendo la espuma con una cuchara.
  6. Corona con la espuma restante y sirve de inmediato.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Existen dos especies principales de café comercial: arábica, de sabor más suave y aromático, y robusta, más amarga y con mayor cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cappuccino con prensa francesa

  1. Prepara café muy concentrado en tu método disponible.
  2. Calienta la leche en una olla pequeña, sin dejar que hierva.
  3. Vierte la leche caliente en la prensa francesa.
  4. Bombea el émbolo hacia arriba y abajo durante un minuto, hasta que la leche triplique su volumen en espuma.
  5. Llena la mitad de la taza con el café y completa con la leche espumada.
  6. Decora con canela o cacao en polvo.
Taza de cerámica beige con café con leche sobre un plato a juego y una cuchara en una mesa de madera. Una ventana borrosa se ve al fondo.
El nombre "cappuccino" proviene del hábito marrón de los monjes capuchinos, cuyo color recordaba al de la bebida con espuma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frappé casero

  1. Deja enfriar el café preparado o utiliza café frío sobrante.
  2. Coloca en la licuadora el café, el hielo, la leche y el azúcar o jarabe.
  3. Licúa hasta obtener una mezcla espesa y homogénea, sin trozos de hielo grandes.
  4. Sirve de inmediato en un vaso alto.
  5. Añade crema batida y espolvorea canela o cacao si lo deseas.
Vaso de mousse de café con crema batida, cacao en polvo y grano de café encima. Granos de café, cazo de café y cuchara sobre mesa de madera.
La receta original utilizaba café soluble batido con agua fría y hielo, sin necesidad de licuadora ni leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Café especiado tipo chai

  1. Prepara una taza de café recién hecho con tu método habitual.
  2. Agrega la canela, el cardamomo y la nuez moscada directamente a la taza.
  3. Endulza con miel o azúcar y mezcla bien para integrar las especias.
  4. Si buscas una versión más cremosa, añade un poco de leche caliente.
  5. Sirve de inmediato para aprovechar el aroma de las especias.
Primer plano de un chai latte en taza beige sobre madera. Espolvoreado con canela y dos ramas, junto a anís estrellado, cardamomo y una cuchara.
La costumbre de perfumar el café con cardamomo tiene raíces en la cultura árabe, donde se añadía esta especia desde hace siglos para suavizar el sabor amargo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cada una de las 4 recetas rinde 1 porción individual. Puedes multiplicar las cantidades según el número de personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Latte casero: 110 a 130 kcal, 6 g de proteína, 8 g de grasa, 9 g de carbohidratos.
  • Cappuccino: 70 a 90 kcal, 4 g de proteína, 4 g de grasa, 6 g de carbohidratos.
  • Frappé casero: 150 a 180 kcal, 4 g de proteína, 5 g de grasa, 24 g de carbohidratos.
  • Café especiado: 40 a 60 kcal, 1 g de proteína, 1 g de grasa, 10 g de carbohidratos.
Un frasco negro recostado y granos de café tostado esparcidos sobre una superficie de piedra en una cocina.
El café en grano conserva mejor su aroma que el café ya molido, porque el molido expone mayor superficie al oxígeno y acelera la pérdida de sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Estas 4 bebidas se disfrutan mejor recién preparadas, ya que la espuma y el hielo pierden textura con rapidez.

Dos vasos de plástico transparente con café de cubierta espumosa colocados sobre granos de café tostados.
Una vez preparado, el café negro sin leche se conserva en refrigeración hasta por 3 días dentro de un recipiente cerrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café base, sin leche ni hielo, se conserva en refrigeración hasta 3 días en un recipiente cerrado.

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