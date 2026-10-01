Día Internacional del Café: 4 recetas sencillas para preparar bebidas de barista en casa sin gastar una fortuna

Cada 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha establecida en 2015 por la Organización Internacional del Café para reconocer a toda la cadena productiva, desde los caficultores hasta quienes preparan la taza final en las cafeterías.
México es uno de los países productores de café más importantes de América Latina, y en los últimos años el consumo de bebidas tipo barista ha crecido dentro de los hogares.
PUBLICIDAD
Lattes, cappuccinos y frappés ya no son exclusivos de las cadenas comerciales: con técnica y pocos utensilios, es posible recrearlos en casa a una fracción del costo.
Receta de bebidas de barista caseras
No necesitas una cafetera espresso profesional para disfrutar un latte, un cappuccino o un frappé con textura de cafetería.
Con una prensa francesa, un frasco con tapa o una licuadora puedes lograr resultados muy similares.
La clave está en tres elementos: un café base bien concentrado, la técnica correcta para espumar o emulsionar la leche, y el orden de montaje de cada bebida.
Tiempo de preparación
Cada una de las 4 recetas toma entre 5 y 10 minutos en total. No requieren cocción como tal, sino calentado de líquidos y montaje.
PUBLICIDAD
1. Latte casero con frasco: 5 minutos.
2. Cappuccino con prensa francesa: 7 minutos.
3. Frappé casero: 5 minutos.
4. Café especiado tipo chai: 6 minutos.
Ingredientes
1. Latte casero con frasco
- 1 taza de café negro bien concentrado (o 2 shots de espresso)
- 1 taza de leche entera
- 1 cucharadita de azúcar o jarabe de vainilla, al gusto
2. Cappuccino con prensa francesa
- 1 taza de café muy cargado, preparado en prensa francesa o cafetera italiana
- ½ taza de leche entera
- Canela o cacao en polvo para decorar
3. Frappé casero
- 1 taza de café frío
- 1 taza de hielo
- ½ taza de leche
- 1 a 2 cucharaditas de azúcar o jarabe de vainilla
- 1 cucharada de crema batida, opcional
4. Café especiado tipo chai
- 1 taza de café recién preparado
- ½ cucharadita de canela molida
- 1 pizca de cardamomo
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 cucharadita de miel o azúcar
- Leche al gusto, opcional
Cómo hacer las 4 bebidas de barista, paso a paso
Latte casero con frasco
- Prepara una taza de café negro fuerte en la cafetera que tengas disponible.
- Vierte la leche en un frasco con tapa hasta la mitad de su capacidad.
- Cierra bien la tapa y agita con fuerza durante 30 a 60 segundos, hasta que el volumen se duplique.
- Quita la tapa y calienta la leche en el microondas 30 segundos para que la espuma suba.
- Vierte el café en una taza y añade la leche caliente, reteniendo la espuma con una cuchara.
- Corona con la espuma restante y sirve de inmediato.
Cappuccino con prensa francesa
- Prepara café muy concentrado en tu método disponible.
- Calienta la leche en una olla pequeña, sin dejar que hierva.
- Vierte la leche caliente en la prensa francesa.
- Bombea el émbolo hacia arriba y abajo durante un minuto, hasta que la leche triplique su volumen en espuma.
- Llena la mitad de la taza con el café y completa con la leche espumada.
- Decora con canela o cacao en polvo.
Frappé casero
- Deja enfriar el café preparado o utiliza café frío sobrante.
- Coloca en la licuadora el café, el hielo, la leche y el azúcar o jarabe.
- Licúa hasta obtener una mezcla espesa y homogénea, sin trozos de hielo grandes.
- Sirve de inmediato en un vaso alto.
- Añade crema batida y espolvorea canela o cacao si lo deseas.
Café especiado tipo chai
- Prepara una taza de café recién hecho con tu método habitual.
- Agrega la canela, el cardamomo y la nuez moscada directamente a la taza.
- Endulza con miel o azúcar y mezcla bien para integrar las especias.
- Si buscas una versión más cremosa, añade un poco de leche caliente.
- Sirve de inmediato para aprovechar el aroma de las especias.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Cada una de las 4 recetas rinde 1 porción individual. Puedes multiplicar las cantidades según el número de personas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Latte casero: 110 a 130 kcal, 6 g de proteína, 8 g de grasa, 9 g de carbohidratos.
- Cappuccino: 70 a 90 kcal, 4 g de proteína, 4 g de grasa, 6 g de carbohidratos.
- Frappé casero: 150 a 180 kcal, 4 g de proteína, 5 g de grasa, 24 g de carbohidratos.
- Café especiado: 40 a 60 kcal, 1 g de proteína, 1 g de grasa, 10 g de carbohidratos.
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Estas 4 bebidas se disfrutan mejor recién preparadas, ya que la espuma y el hielo pierden textura con rapidez.
El café base, sin leche ni hielo, se conserva en refrigeración hasta 3 días en un recipiente cerrado.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD