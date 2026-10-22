¿Te amenazaron con embargarte por una deuda bancaria? Así funciona el procedimiento legal en México

Recibir mensajes de WhatsApp o llamadas de un despacho de cobranza que anuncian un embargo no significa que exista una orden judicial

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Las llamadas y los mensajes de despachos de cobranza que advierten sobre un supuesto embargo pueden generar preocupación entre las personas que tienen pagos vencidos de tarjetas de crédito o préstamos bancarios. Sin embargo, recibir una amenaza por teléfono o WhatsApp no significa que exista una orden judicial ni que los cobradores puedan presentarse para retirar bienes del domicilio.

En México, las instituciones financieras pueden reclamar el pago de una deuda por las vías legales correspondientes. Si no se alcanza un acuerdo, el banco puede acudir ante un juzgado para solicitar el cumplimiento de la obligación y, cuando se reúnen los requisitos legales, el embargo de bienes para garantizar el pago.

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) establece que los despachos de cobranza no están facultados para ejecutar embargos por cuenta propia ni para hacerse pasar por autoridades judiciales.

Por ello, antes de realizar cualquier pago o tomar decisiones ante una amenaza de este tipo, es importante verificar quién reclama la deuda, cuál es el saldo pendiente y si existe un procedimiento judicial.

Así funciona el procedimiento legal de embargo por deuda bancaria

El incumplimiento de los pagos de una tarjeta de crédito o un préstamo no provoca automáticamente el embargo de los bienes de la persona deudora. Para llegar a esta medida, deben cumplirse las condiciones previstas en la legislación aplicable.

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El procedimiento puede comenzar con gestiones extrajudiciales, mediante las cuales el banco o un despacho autorizado solicita el pago, ofrece alternativas de negociación o propone una reestructura.

La CONDUSEF cuenta con el Registro de Despachos de Cobranza (REDECO), una herramienta que permite consultar información sobre estas empresas y presentar quejas por malas prácticas

Si no se resuelve el adeudo, la institución financiera puede presentar una demanda ante el juzgado competente. La vía judicial dependerá de la naturaleza de la obligación y de los documentos que respalden la reclamación.

En un juicio ejecutivo mercantil, los artículos 1391 y 1392 del Código de Comercio regulan los requisitos para acudir a esta vía y el mandamiento de ejecución. Cuando legalmente procede, la diligencia comienza con el requerimiento de pago y, si no se cubre la cantidad exigida, puede realizarse el embargo de bienes suficientes para garantizar la reclamación.

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Posteriormente, se documenta la diligencia y se emplaza a la persona demandada para que conozca la demanda y ejerza su derecho de defensa. En determinados procedimientos, estas actuaciones pueden desarrollarse durante una misma diligencia.

Es importante señalar que no cualquier contrato, estado de cuenta o documento bancario permite necesariamente iniciar un juicio ejecutivo mercantil. La procedencia depende de los requisitos legales del caso concreto.

¿Quién puede realizar un embargo en México?

Una de las principales señales para distinguir una amenaza de cobranza de una diligencia judicial es identificar quién pretende ejecutar la medida.

Los bancos pueden reclamar el pago y presentar demandas, pero no pueden embargar directamente los bienes de sus clientes por decisión propia. De igual manera, los despachos de cobranza y los abogados particulares no adquieren facultades para ejecutar embargos por el simple hecho de representar a un acreedor.

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Cuando existe un procedimiento judicial, corresponde al juez competente ordenar las medidas que procedan y al actuario o funcionario judicial legalmente habilitado practicar la diligencia conforme a la ley.

Por esta razón, un mensaje que anuncie que un cobrador acudirá al domicilio para retirar muebles, electrodomésticos u otros objetos no acredita, por sí solo, la existencia de una orden de embargo.

Si una persona se presenta como funcionario judicial, es necesario verificar su identificación, el juzgado del que supuestamente procede, el número de expediente y la documentación correspondiente mediante canales oficiales.

Cómo distinguir una amenaza de cobranza de una orden judicial

Las comunicaciones de cobranza pueden utilizar expresiones como “embargo en 24 horas”, “última oportunidad para pagar” o “visita de ejecución”. Sin embargo, estas frases no demuestran que un juzgado haya ordenado una diligencia.

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También es posible que un despacho envíe fotografías de documentos con sellos, firmas o logotipos. En esos casos, la apariencia del escrito no basta para confirmar su autenticidad.

Para comprobar si existe un procedimiento, la persona deudora debe identificar el juzgado, el expediente y las partes involucradas. Si recibe una notificación judicial, puede contactar directamente al órgano jurisdiccional mediante sus canales oficiales para verificar la información.

No haber recibido documentos judiciales tampoco permite asegurar que nunca se haya iniciado un juicio. Por ello, si existe una amenaza concreta o se presenta un supuesto actuario, es recomendable revisar la situación sin demora.

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Qué hacer si un despacho de cobranza te amenaza con embargarte

Si las amenazas llegan por WhatsApp o teléfono y no se han recibido documentos judiciales, hay varias medidas que pueden ayudar a verificar la situación y proteger los derechos de la persona deudora.

1. Guardar las pruebas. Es recomendable conservar mensajes, audios, cartas, números telefónicos, fechas y cualquier comunicación en la que se mencione el supuesto embargo.

2. Contactar directamente al banco. La persona debe utilizar el teléfono oficial de la institución, su aplicación o los canales publicados en su sitio web para confirmar si el despacho está autorizado para gestionar la cuenta y conocer el saldo reclamado.

3. Consultar el REDECO. La CONDUSEF cuenta con el Registro de Despachos de Cobranza, que permite consultar información sobre despachos vinculados con instituciones financieras y presentar quejas por malas prácticas.

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El portal oficial está disponible en: https://eduweb.condusef.gob.mx/redeco/redeco.aspx

4. Evitar pagos a cuentas personales. Antes de aceptar una negociación, es importante confirmar las condiciones con el acreedor y solicitar por escrito el importe, las fechas de pago y los términos de liquidación. No deben compartirse contraseñas ni códigos bancarios con los cobradores.

5. Buscar asesoría si llega una demanda. Una notificación judicial debe atenderse oportunamente, porque los plazos para responder dependen de la vía procesal y de las circunstancias del caso.

Si el despacho utiliza amenazas intimidatorias o presenta documentos que aparentan ser resoluciones judiciales, la persona afectada puede conservar las pruebas y presentar una queja ante la CONDUSEF. Si existen amenazas de violencia o intentos de ingresar por la fuerza al domicilio, también puede acudir a las autoridades competentes.

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¿Qué derechos tiene una persona que debe dinero al banco?

Tener una deuda vencida no elimina los derechos de la persona deudora. Durante un procedimiento judicial, puede conocer la demanda, revisar los documentos que respaldan la reclamación, presentar pruebas y oponer las defensas que correspondan.

El artículo 1399 del Código de Comercio contempla un plazo de ocho días para contestar la demanda en el juicio ejecutivo mercantil al que se refiere esa disposición, conforme a las condiciones procesales aplicables. Por ello, no debe asumirse que ese plazo corresponde a todos los procedimientos judiciales.

Asimismo, una deuda civil o mercantil por una tarjeta de crédito o un préstamo bancario no constituye, por sí misma, motivo de prisión.

Si la persona no puede cubrir el adeudo, puede solicitar una reestructura o negociar un convenio con la institución financiera. No obstante, llegar a un acuerdo de cobranza no significa automáticamente que un juicio existente se haya suspendido o concluido.

Qué debes recordar ante una amenaza de embargo

Una amenaza de embargo enviada por WhatsApp o realizada mediante una llamada telefónica no equivale a una orden judicial. El banco puede reclamar legalmente el pago de una deuda, pero la ejecución de un embargo debe sujetarse al procedimiento correspondiente y no puede quedar a decisión unilateral de un despacho de cobranza.

La recomendación es verificar el origen del adeudo, confirmar los datos del despacho, conservar las comunicaciones y atender cualquier notificación judicial auténtica. Actuar con información comprobable permite distinguir las prácticas de presión extrajudicial de las actuaciones legales y tomar decisiones oportunas para proteger el patrimonio y ejercer el derecho de defensa.