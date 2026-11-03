Melania Trump convocará a representantes de Rusia y Ucrania a la Casa Blanca: “Será un evento extraordinario”

La primera dama estadounidense Melania Trump en la Casa Blanca, en Washington, el 19 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

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Melania Trump reunirá en la Casa Blanca a representantes de Rusia y Ucrania en lo que la administración calificó como “un evento extraordinario”.

El comunicado del gobierno indica que la primera dama actuó de forma “independiente” para abrir canales de diálogo entre las dos naciones en guerra y logró concretar un alto al fuego en Oleshky y la zona circundante de la región de Kherson.

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El comunicado oficial describió ese resultado como “una iniciativa diplomática sin precedentes de una primera dama estadounidense”.

La reunión, que contará con la presencia de delegados de ambos países, se celebrará en la Casa Blanca sin que se hayan precisado los nombres de los participantes ni otros detalles del formato.

Melania Trump tomará la palabra a las 11:00 de la mañana, hora del este, del próximo jueves 5 de noviembre, para referirse específicamente al cese de hostilidades en Oleshky.

Residentes evacuados durante una misión humanitaria de la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, regresan a territorio controlado por Ucrania, en un lugar no revelado, el 31 de octubre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Oleshky tenía menos de 2.000 habitantes cuando comenzó la tregua

El acuerdo tuvo como escenario Oleshky, una localidad del sur de Ucrania ubicada en la orilla izquierda del río Dniéper, frente a Kherson, bajo control ruso desde los primeros días de la invasión a gran escala de febrero de 2022.

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Antes del conflicto, la ciudad contaba con unos 24.000 habitantes; cuando entró en vigor la tregua, quedaban entre 1.700 y 2.000, en su mayoría ancianos y unos 50 niños. La Casa Blanca describió una población con electricidad limitada, caminos minados y ataques regulares.

Antiguos residentes relataron a la agencia AFP condiciones de extrema escasez. “Se han olvidado de lo que es el pan. Se necesita harina para hacer pan, y ya ni siquiera queda harina”, dijo una mujer identificada como Olga, que mantenía contacto con familias que permanecían en la ciudad.

Otros testimonios recogidos por la agencia señalaron que algunos habitantes se vieron obligados a cazar palomas o a subsistir con lo que producían sus jardines.

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Melania Trump negoció directamente con líderes de ambos países

El 23 de octubre, Melania Trump anunció el acuerdo y afirmó haber negociado de forma directa con los gobiernos de Rusia y Ucrania. “Oleshky es una ciudad en la línea del frente, al borde del desastre (...). Está claro que, sin mi intervención, hubiera sido imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad”, declaró la primera dama en un comunicado.

Según el texto oficial, su representante trabajó con líderes civiles —no militares— de ambos países para definir los términos del cese de hostilidades y determinar las necesidades de cada familia en sus hogares.

La tregua entró en vigor el 27 de octubre a las 3:00 (hora de Kiev) y se extendió hasta el 1 de noviembre. El comisionado de derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, confirmó que ninguna de las partes la violó durante las primeras 75 horas, y en una rueda de prensa conjunta con su par rusa, Yana Lantratova, señaló que era la primera vez desde 2022 que un alto el fuego se sostenía tanto tiempo en un tramo tan largo del frente.

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Residentes evacuados durante una misión humanitaria en Oleshky, ocupada por Rusia (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Más de 750 civiles fueron evacuados en autobuses hacia territorio ucraniano

La evacuación comenzó el viernes 30 de octubre. Se dispusieron 25 autobuses con 750 plazas y ambulancias para personas con movilidad reducida. Los civiles que optaron por llegar a territorio ucraniano viajaron primero hasta Anapa, en el sur de Rusia, donde abordaron vuelos hacia Gómel, en Bielorrusia, y desde allí continuaron por tierra hasta cruzar la frontera ucraniana por la región de Chernígov el 31 de octubre.

Voluntarios de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y World Central Kitchen los esperaban con alimentos y asistencia.

Melania Trump publicó en redes sociales que el convoy había evacuado de forma segura a más de 750 personas. Lubinets viajó personalmente a Oleshky para acompañar a los evacuados. Los residentes podían elegir entre trasladarse a Ucrania, a Rusia o permanecer en la ciudad con provisiones de alimentos y suministros médicos.

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Las autoridades ucranianas no divulgaron el número total de personas que optaron por cada destino, con el fin de proteger a quienes se quedaron y a futuras misiones humanitarias.

El papa León XIV y la Unión Europea también presionaron por el acceso humanitario

Además de la mediación de la primera dama estadounidense, el papa León XIV —el primer pontífice de origen estadounidense en la historia— había instado a los líderes de Rusia y Ucrania a permitir la entrega de ayuda y la salida de civiles.

La Comisión Europea había hecho pedidos similares antes de que se concretara el acuerdo. Lubinets calificó el resultado como “un importante paso en nuestros esfuerzos humanitarios conjuntos” al confirmar el cierre de la tregua el 1 de noviembre.

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