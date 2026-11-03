La señal en tus uñas que no siempre es sólo un problema estético

Guía sobre alteraciones en las uñas y sus posibles causas médicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los cambios en las uñas pueden ser más que un problema estético: cuando aparecen de forma nueva, persisten o se combinan con dolor, fatiga, falta de aire o cambios en la piel, pueden alertar sobre anemia, enfermedades pulmonares, trastornos tiroideos, infecciones o cáncer de piel.

Las guías médicas recomiendan consultar ante estas señales, porque una evaluación temprana permite distinguir una causa local de una enfermedad que requiere tratamiento.

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Las uñas de las manos y los pies reflejan procesos que ocurren en otras partes del cuerpo. Su crecimiento depende de la matriz ungueal, el aporte sanguíneo y el estado nutricional, por lo que las alteraciones en color, grosor, curvatura o adherencia pueden ofrecer pistas clínicas.

La mayoría de los cambios no anuncia una enfermedad grave. El envejecimiento, los golpes, el contacto frecuente con agua y detergentes, el uso de esmaltes o las manicuras agresivas explican muchas uñas quebradizas, amarillentas o con pequeñas irregularidades.

La clave está en observar si el cambio es reciente, afecta varias uñas, progresa o se acompaña de otros síntomas. La Mayo Clinic, MedlinePlus y la Academia Estadounidense de Dermatología coinciden en que una uña no debe evaluarse de manera aislada: el contexto clínico determina su importancia.

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Las uñas pueden mostrar señales de anemia y falta de hierro

Las uñas en cuchara, conocidas en medicina como coiloniquia, son delgadas, frágiles y presentan una depresión central con los bordes elevados. Su forma puede recordar a una pequeña cuchara capaz de retener una gota de agua.

La Cleveland Clinic y el NHS británico vinculan este patrón, con frecuencia, a la anemia por deficiencia de hierro. También puede relacionarse con problemas de absorción intestinal, pérdidas de sangre, alimentación insuficiente o mayores necesidades de hierro.

StatPearls señala que la coiloniquia puede aparecer en personas con enfermedad celíaca, hemorragias gastrointestinales, parásitos intestinales o algunas enfermedades endocrinas. La deformidad también se ha descrito en casos de hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes, psoriasis y traumatismos repetidos.

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No todas las uñas en cuchara tienen el mismo origen. La Mayo Clinic advierte que este cambio también puede asociarse con hemocromatosis, un trastorno en el cual el organismo absorbe demasiado hierro.

Cuando las uñas adquieren esa concavidad junto con cansancio, palidez, palpitaciones o falta de aire ante esfuerzos cotidianos, la consulta médica permite valorar si existe anemia. Los estudios suelen incluir hemograma, ferritina y análisis del metabolismo del hierro.

Las uñas en cuchara, conocidas en medicina como coiloniquia, son delgadas, frágiles y presentan una depresión central con los bordes elevados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dedos en palillo de tambor requieren descartar enfermedades pulmonares o cardíacas

La acropaquia ocurre cuando las puntas de los dedos se ensanchan y las uñas se curvan hacia abajo. El lecho ungueal puede volverse más blando, mientras la parte final del dedo adquiere una apariencia redondeada o abultada.

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La Mayo Clinic explica que este cambio puede desarrollarse durante años y asociarse con niveles bajos de oxígeno en la sangre, enfermedades pulmonares, cardiopatías, cirrosis u otros trastornos digestivos.

MedlinePlus identifica al cáncer de pulmón como una de las causas más frecuentes de acropaquia adquirida. También menciona infecciones pulmonares crónicas, fibrosis quística, bronquiectasias, endocarditis, cardiopatías congénitas y enfermedades del hígado.

StatPearls informa que cerca de 40% de los pacientes hospitalizados con acropaquia presenta una enfermedad sistémica seria. El signo no confirma por sí solo un diagnóstico, pero justifica una búsqueda médica de causas respiratorias, cardiovasculares o digestivas.

La Cleveland Clinic recomienda consultar si las uñas se curvan cada vez más, las puntas de los dedos se ven más anchas o la piel cercana está cálida y rojiza. La evaluación puede incluir estudios del tórax, pruebas de función pulmonar, electrocardiograma o ecocardiograma según la sospecha clínica.

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Los surcos horizontales pueden registrar una enfermedad pasada

Las líneas de Beau son depresiones horizontales que cruzan la uña. A diferencia de las estrías verticales, frecuentes con el envejecimiento, estos surcos aparecen cuando el crecimiento ungueal se detiene o se enlentece durante un período.

La Mayo Clinic asocia estas marcas con infecciones, fiebre alta, diabetes mal controlada, enfermedad arterial periférica, deficiencia de cinc y algunos medicamentos. La quimioterapia y los retinoides también pueden interrumpir temporalmente la formación de la uña.

MedlinePlus y los Manuales MSD indican que una enfermedad grave, una cirugía, un traumatismo o una alimentación insuficiente pueden dejar esta huella semanas o meses después. Si hay varias líneas en distintas uñas, aumenta la posibilidad de que haya existido una causa sistémica.

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Las crestas verticales, en cambio, suelen ser parte del envejecimiento normal. La Cleveland Clinic señala que también pueden verse con piel seca o eccema y, si no hay dolor, cambio de color o deformidad, habitualmente no son motivo de preocupación.

La diferencia entre ambas alteraciones importa: una línea vertical fina suele ser benigna, mientras un surco horizontal nuevo debe motivar una revisión de enfermedades recientes, tratamientos recibidos, traumatismos y estado nutricional.

La acropaquia ocurre cuando las puntas de los dedos se ensanchan y las uñas se curvan hacia abajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color de la uña también puede orientar una consulta médica

Una uña amarilla no siempre revela un problema interno. El esmalte, el tabaco y determinados productos cosméticos pueden teñirla. El NHS recuerda que los golpes, los hongos y el contacto con sustancias también cambian la apariencia ungueal.

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La situación cambia cuando el amarilleo aparece junto con engrosamiento, crecimiento lento o desprendimiento parcial. La Mayo Clinic describe el síndrome de las uñas amarillas como un cuadro que puede relacionarse con enfermedad pulmonar o linfedema.

La Academia Estadounidense de Dermatología advierte que las uñas amarillas y gruesas también pueden responder a una infección fúngica o, en algunos casos, asociarse con artritis reumatoide. El diagnóstico requiere diferenciar la causa externa de una infección o enfermedad sistémica.

Las uñas muy pálidas pueden aparecer en personas con anemia. Las uñas blancas se han relacionado con enfermedad hepática o diabetes, mientras las que muestran una mitad rosada y otra blanca pueden sugerir enfermedad renal, según la información de la Academia Estadounidense de Dermatología.

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La Mayo Clinic también describe las uñas de Terry: casi toda la lámina se observa blanca y queda una franja rosada o roja cerca de la punta. Este hallazgo puede presentarse con el envejecimiento, aunque también se ha asociado con enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca congestiva o diabetes.

Una línea oscura nueva bajo la uña exige evaluación dermatológica

Una raya marrón o negra puede corresponder a un hematoma después de un golpe. En ese caso, la mancha suele avanzar hacia la punta a medida que la uña crece y desaparece con el tiempo.

La preocupación aumenta cuando aparece una banda pigmentada nueva, irregular, persistente o cada vez más ancha, especialmente si no hubo traumatismo. MedlinePlus y la Academia Estadounidense de Dermatología advierten que ese patrón puede ser compatible con melanoma subungueal.

DermNet explica que este cáncer se origina en los melanocitos de la matriz ungueal. Puede presentarse como una franja oscura que se ensancha hacia la base de la uña y se extiende a la piel cercana.

El signo de Hutchinson consiste en pigmentación de la cutícula o del pliegue ungueal junto a una banda oscura. MedlinePlus lo considera un dato de preocupación que puede acompañar a un melanoma agresivo.

No todas las bandas oscuras son cancerosas. Los medicamentos, los lunares benignos y otros cambios de pigmentación también pueden producir melanoniquia. Aun así, una lesión nueva o cambiante necesita valoración por dermatología y, si hay sospecha, estudios específicos de la matriz y el lecho ungueal.

Los cambios persistentes de color, grosor o forma en las uñas pueden tener causas locales, pero también requieren una evaluación médica para descartar enfermedades sistémicas o lesiones pigmentadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hoyuelos y el desprendimiento pueden asociarse con psoriasis o trastornos tiroideos

Los pequeños hoyuelos en la superficie de la uña, conocidos como pitting, pueden parecer perforaciones hechas con una aguja. La Mayo Clinic, MedlinePlus y la Academia Estadounidense de Dermatología los relacionan con psoriasis, eccema y alopecia areata.

La psoriasis también puede causar engrosamiento, acumulación de material debajo de la uña y desprendimiento parcial. En algunos pacientes, las alteraciones ungueales ayudan a identificar una enfermedad inflamatoria de la piel que todavía no ha sido diagnosticada.

La onicólisis es la separación entre la uña y el lecho ungueal. Puede aparecer después de un golpe, por el uso de adhesivos o productos cosméticos, debido a una infección o como reacción a medicamentos.

Cuando afecta varias uñas o se repite sin una causa evidente, el cambio puede relacionarse con psoriasis o enfermedades de la tiroides. MedlinePlus señala que tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo pueden provocar uñas quebradizas y separación de la lámina.

La observación de las uñas no sustituye un diagnóstico médico, pero puede ser el primer paso para pedir ayuda. Los cambios persistentes, dolorosos, progresivos o acompañados por síntomas generales requieren una consulta profesional, sin asumir que son sólo un detalle estético.