Cómo guardar las calaveras de azúcar de la ofrenda sin que se derritan ni humedezcan

La humedad y la luz solar directa son los principales factores que arruinan las calaveritas de azúcar una vez retiradas del altar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las calaveritas de azúcar que sobrevivieron a la ofrenda pueden conservarse durante semanas o meses si se protegen correctamente de la humedad, el polvo y los cambios bruscos de temperatura. El factor que más deteriora el azúcar es el agua: cualquier contacto con líquido o vapor acelera su descomposición.

Antes de guardarlas conviene revisar cada pieza. Las que presenten textura pegajosa, blanda, moho, manchas, mal olor, grietas profundas o restos de insectos deben desecharse de inmediato. Solo se recomienda conservar las que permanecieron en condiciones higiénicas durante los días de exhibición del altar.

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El refrigerador no es un aliado en este caso. Al sacar las calaveritas del frío, el cambio de temperatura genera condensación sobre la superficie, lo que las vuelve pegajosas y deforma su figura.

Tampoco se deben lavar con agua. El azúcar se disuelve al contacto con líquido, por lo que cualquier intento de limpieza húmeda arruina la pieza de forma irreversible. Si tienen suciedad visible, la recomendación es desecharlas en lugar de intentar recuperarlas.

Revisar moho, textura pegajosa o mal olor antes de guardarlas es el paso que determina si las calaveritas pueden conservarse para consumo posterior. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Para quitar el polvo acumulado durante los días de ofrenda, el método adecuado es usar una brocha limpia y seca, de cerdas suaves, pasándola con cuidado sobre la superficie sin presionar.

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Un recipiente hermético prolonga la vida útil de las piezas

El paso siguiente es elegir un recipiente rígido con cierre hermético. Una caja de plástico para alimentos o un frasco de vidrio con tapa funcionan como barrera contra la humedad ambiental, el polvo y las plagas.

Dentro del recipiente, cada calaverita debe separarse con papel encerado o papel grado alimenticio para evitar que las piezas choquen entre sí. El azúcar es frágil y se fractura con facilidad ante cualquier roce o peso extra.

No conviene apilar varias calaveras una sobre otra. El peso de las piezas superiores puede quebrar las que quedan debajo, sobre todo si llevan varios días expuestas y perdieron algo de firmeza.

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Guardarlas en una alacena fresca, seca y alejada de la cocina evita que el vapor y la luz afecten tanto la textura como el color de las piezas. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Para controlar la humedad dentro del recipiente se puede agregar un sobre desecante apto para uso alimentario, siempre sin contacto directo con las calaveritas. Este tipo de sobres absorbe el vapor de agua del ambiente cerrado.

No se recomienda sustituir el desecante comercial por arroz o bicarbonato sueltos dentro de la caja, porque ambos materiales pueden dejar residuos sobre la superficie de azúcar o favorecer la contaminación si se busca consumo posterior.

La alacena, lejos de la cocina, es el lugar ideal para guardarlas

El sitio de almacenamiento influye tanto como el recipiente. Una alacena fresca, seca y oscura, alejada de la estufa, el fregadero y las ventanas, evita que el vapor de la cocina o la luz solar directa afecten la pieza.

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La exposición a la luz del sol puede además decolorar los pigmentos con los que se decoran las calaveritas, mientras que el calor acelera cualquier proceso de ablandamiento del azúcar.

Conviene etiquetar la caja con la fecha en que se desmontó la ofrenda. Esto permite llevar control del tiempo transcurrido y revisar el estado de las piezas cada pocas semanas.

Un puesto comercial exhibe calaveras de azúcar tradicionales junto a flores de cempasúchil y guirnaldas de papel picado para las festividades del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo depende del estado de conservación, no del tiempo transcurrido

Si la intención es comer las calaveritas más adelante, el criterio de revisión debe ser más estricto que si solo se guardan como recuerdo decorativo. Cualquier cambio de olor, color o textura descarta su consumo, aunque la pieza se vea entera a simple vista.

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Las calaveritas de azúcar pueden aprovecharse siempre que hayan permanecido en condiciones higiénicas y protegidas de contaminantes durante los días que estuvieron en el altar. Esa condición previa es la que determina si vale la pena conservarlas o no, más allá de la técnica de almacenamiento que se use después.

No existe un tiempo de vida fijo para estas piezas. La duración depende de la receta con la que fueron elaboradas, la humedad del clima local y el tiempo que permanecieron expuestas antes de guardarse en condiciones controladas.