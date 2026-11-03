Cómo sembrar semillas de cempasúchil después de retirarlas del altar de Día de Muertos

Cada flor de cempasúchil retirada del altar puede contener cien semillas listas para un nuevo ciclo, siempre que se dejen secar hasta que el florón tome una textura crujiente antes de extraerlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las flores de cempasúchil retiradas del altar después del 2 de noviembre pueden convertirse en semilla para el siguiente ciclo, siempre que se dejen secar por completo hasta alcanzar una textura crujiente antes de extraer las semillas.

Las semillas que sirven para sembrar tienen la punta de dos colores y están un poco endurecidas, mientras que otras fuentes las describen como alargadas y de tono oscuro, sujetas a la base de los pétalos. Para localizarlas, conviene abrir la base del florón ya seco y separarlas con cuidado de los pétalos marchitos.

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Cada flor puede albergar fácilmente cien semillas, lo que permite abastecer varias macetas sin necesidad de comprar semilla nueva. El cempasúchil es una planta anual, así que la que se compró para el altar morirá en pocas semanas, pero sus semillas garantizan un nuevo ciclo.

El recipiente necesita al menos 15 centímetros de profundidad

Una maceta con 15 centímetros de profundidad, tierra fértil y riego constante basta para germinar en casa las semillas que quedan después de Día de Muertos, sin necesidad de comprar plantas nuevas. REUTERS/Henry Romero

Para sembrar en casa se requiere una maceta con buen drenaje y una profundidad mínima de 15 centímetros, llena con tierra fértil y húmeda. Se colocan entre dos y tres semillas por maceta, se cubren con una capa ligera de sustrato y se humedece la superficie sin generar encharcamientos.

Si la planta del altar todavía está en maceta y en buen estado, también puede trasplantarse a un contenedor más grande o a un espacio del jardín con mucha luz, en lugar de desecharla.

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Con este procedimiento casero, los primeros brotes pueden hacerse visibles en apenas siete días, según plantea un medio consultado. Otra fuente calcula que la germinación ocurre en un plazo de alrededor de dos semanas, y que la planta tarda entre ocho y 12 semanas en completar su desarrollo hasta la floración.

El cempasúchil puede completar su ciclo completo de vida en 90 días, aunque la siembra tradicional en campo abierto se realiza en julio para que la floración coincida con las celebraciones de Día de Muertos.

La planta exige sol directo y riego constante

Los primeros brotes pueden aparecer en apenas siete días si se siembran dos o tres semillas por maceta, aunque otras fuentes calculan hasta dos semanas para la germinación completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cultivo doméstico requiere mucho sol y riego continuo para que las semillas germinen y la plántula se desarrolle con normalidad. En campo abierto se recomienda sembrar la semilla a una profundidad considerable, aunque en maceta esta condición no siempre se puede replicar de forma exacta.

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Retirar las flores marchitas de la planta ayuda a prolongar su floración mientras las condiciones ambientales lo permitan, y colocar la maceta en un espacio con luz solar suficiente y buen drenaje favorece su conservación.

Guardar la semilla sobrante para la siguiente temporada

Las semillas que no se siembren de inmediato pueden guardarse en un lugar fresco y seco hasta la próxima temporada de siembra, que suele ubicarse hacia julio del año siguiente para lograr floración en noviembre.

Además de la siembra, los pétalos, tallos y hojas que no se utilicen para este fin pueden separarse para integrarse a una composta, siempre que estén libres de materiales no biodegradables, pinturas u otras sustancias que afecten el proceso de descomposición.

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Cómo preparar una composta para desechar la flor de cempasúchil

CIUDAD DE MÉXICO, 21OCTUBRE2020.- Los mercados continúan pintándose de naranja por la venta de flores de cempasúchil con motivo de la celebración del Día de Muertos (1 y 2 de noviembre). Este año debido a la pandemia de Covid-19, los panteones cerrarán sus puertas desde el 26 de octubre para impedir aglomeraciones. Por toque será imposible velar a los difuntos en sus tumbas como algunos acostumbran. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Las flores de cempasúchil retiradas del altar después del 2 de noviembre también pueden convertirse en composta rica en nitrógeno y potasio, dos nutrientes que las plantas aprovechan para crecer, en lugar de terminar en la basura.

El primer paso consiste en separar pétalos, hojas y tallos del resto de materiales del altar. Antes de iniciar el compostaje, hay que retirar alambres, listones, plástico o cualquier elemento no biodegradable que interfiera en la descomposición.

Con las flores ya libres de contaminantes, conviene cortarlas en trozos pequeños para acelerar el proceso. Esto facilita que los microorganismos del compost descompongan el material vegetal con mayor rapidez.

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El siguiente paso es mezclar los restos de cempasúchil con otros residuos orgánicos, como cáscaras de fruta o de huevo. Se recomienda hacer capas alternadas entre el cempasúchil y estos materiales, y cubrir el conjunto con tierra húmeda.

Mantener la humedad constante, sin encharcar el material, favorece que el proceso avance sin generar malos olores. Quienes no cuenten con espacio para compostar en casa pueden buscar centros de acopio habilitados en su localidad. En ediciones anteriores, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México normalmente instala puntos de recolección en sitios como el Parque Ecológico de Xochimilco, y alcaldías como Iztapalapa y Coyoacán abrieron los suyos para recibir flores, pétalos, tallos y macetas con tierra.

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