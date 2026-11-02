México

¿Hay clases este lunes 2 de noviembre?: SEP aclara cuándo termina el megapuente por Día de Muertos

Los estudiantes del nivel básico de la SEP suspendieron actividades desde el 30 de octubre, en el mes de noviembre habrá otro fin de semana largo

La información fue dada a conocer por la SEP, así como su calendario oficial.
¿Hay clases este lunes 2 de noviembre?: SEP aclara cuándo termina el megapuente por Día de Muertos (Cuartoscuro)
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La celebración del Día de Muertos en México provoca la suspensión de algunas actividades, los alumnos del nivel básico gozan de un día de asueto y este 2026 las actividades del fin de mes permitieron que la comunidad estudiantil gozara de un mega puente.

Entre los padres de familia existe la confusión sobre cuándo regresan a clases los estudiantes después de los festejos del Día de Muertos. De acuerdo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya se tienen definido los días de asueto en noviembre.

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Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP no tuvieron clases presenciales este viernes 30 de octubre y el puente se alargó hasta el próximo lunes 2 de noviembre. La suspensión de actividades escolares se extenderá durante cuatro días consecutivos y las clases se reanudarán el martes 3 de noviembre.

¿Cuándo acaba el megapuente de Día de Muertos?

Documento con los doce meses del año escolar 2026-2027, números marcados con diversos colores y una simbología explicativa a la derecha
El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública establece 185 días de clase para la educación básica en México. (SEP)

De acuerdo con la SEP, el descanso de este fin de semana del 30 de octubre al 2 de noviembre responde a dos motivos distintos. El viernes 30 de octubre se realizó la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, mientras que el lunes 2 de noviembre se suspenderán las labores escolares por la conmemoración del Día de Muertos.

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La SEP confirmó que el lunes 2 de noviembre no habrá clases para los alumnos de educación básica en las 32 entidades de México. De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, el megapuente comenzará el viernes 30 de octubre y concluirá el lunes 2 de noviembre, por lo que los estudiantes deberán presentarse nuevamente en sus centros escolares el martes 3 de noviembre.

Durante noviembre, los alumnos de educación básica que se rigen por el calendario de la SEP tampoco tendrán clases el lunes 16 de noviembre, debido a la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, ni el viernes 27 de noviembre, fecha prevista para una nueva sesión de la Junta de Consejo Técnico Escolar.

Niña de primaria mexicana con uniforme a cuadros azul y blanco mirando un calendario del ciclo escolar 2025-2026 en un tablón de corcho en un aula.
Qué otro día de noviembre no habrá clases de la SEP (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suspensión de actividades escolares no obliga a las empresas privadas a conceder el día libre a sus empleados. El 2 de noviembre no figura entre los días de descanso obligatorio establecidos por la Ley Federal del Trabajo, por lo que la mayoría de los trabajadores debe acudir con normalidad, salvo que su centro laboral determine lo contrario.

Qué otro día de noviembre no habrá clases de la SEP

Noviembre tendrá otro periodo sin clases de cuatro días consecutivos. Los estudiantes no asistirán el viernes 13 de noviembre por el registro de calificaciones, y el lunes 16 se suspenderán actividades por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El calendario también marca un descanso de tres días a partir del viernes 27 de noviembre, antes de las vacaciones de invierno. La siguiente suspensión vinculada con actividades del Consejo Técnico Escolar está prevista para el viernes 29 de enero de 2027, antes de los días de descanso por el Día de la Constitución Mexicana.

Las vacaciones de invierno comienzan el 21 de diciembre

El receso más largo del semestre inicia el lunes 21 de diciembre de 2026 y concluye el miércoles 6 de enero de 2027. Durante ese lapso quedan comprendidas la Navidad del 25 de diciembre, el Año Nuevo del 1 de enero y el Día de Reyes del 6 de enero.

Los alumnos de educación básica tendrán 17 días consecutivos sin actividades académicas, el periodo vacacional más extenso del ciclo 2026-2027 después del receso de verano. Las escuelas permanecerán cerradas en las 32 entidades del país.

La SEP fija el reinicio formal de labores para el jueves 7 de enero de 2027, cuando el ciclo continuará hasta la siguiente suspensión programada.

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