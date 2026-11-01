México

Tensión en el PAN por Miguel Hidalgo: ¿candidatura competitiva o pago de favores?

La discusión central gira en torno a si la candidatura para 2027 se definirá con criterios electorales o bajo los intereses del grupo político que gobierna actualmente la demarcación

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La sucesión de Mauricio Tabe en la alcaldía Miguel Hidalgo comienza a generar tensión e incertidumbre al interior del Partido Acción Nacional (PAN). La discusión central gira en torno a si la candidatura para 2027 se definirá con criterios electorales o bajo los intereses del grupo político que gobierna actualmente la demarcación.

En el centro del debate se encuentra la figura de César Garrido. Diversos señalamientos apuntan a que su eventual postulación representaría un riesgo de derrota para el PAN en uno de sus principales bastiones. Lo anterior se atribuye a que es el perfil menos competitivo frente a Morena entre las opciones panistas, además de carecer de arraigo local debido a sus orígenes en Azcapotzalco y a la percepción negativa entre comerciantes de la zona por presuntos abusos.

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Las mediciones internas y externas reflejan que Garrido no cuenta con la preferencia mayoritaria:

  • CE Research (7 de octubre):* Colocó a América Rangel al frente con el *39%* de las preferencias entre los perfiles panistas, seguida de Laura Álvarez con el *22%* y César Garrido con el *18%*.
  • Electoralia (septiembre):* Ubicó a América Rangel con el *23%, a Laura Álvarez con el **15%* y a César Garrido en el último sitio con el *7%*.

En términos de competitividad directa contra la oposición, los estudios también benefician a otros perfiles. En un careo realizado por CE Research contra Víctor Hugo Romo, América Rangel se posicionó como la opción más competitiva al registrar un *39%* de las preferencias frente al *26%* del aspirante morenista.

Ante este panorama, analistas y sectores del partido advierten que si la dirigencia panista cede a los intentos del actual alcalde por imponer a un perfil cercano sobre los aspirantes con mejores números, se asumiría una derrota anticipada frente al gobierno central, que busca recuperar la alcaldía.Asimismo, se señala que priorizar amiguismos por encima del desempeño y el respaldo ciudadano sentaría un precedente negativo para la militancia del PAN, transmitiendo el mensaje de que la lealtad al grupo en el poder pesa más que la competitividad electoral. Por ello, la dirigencia estará obligada a evaluar estudios comparables de conocimiento, opinión negativa e intención de voto antes de tomar una decisión final.

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