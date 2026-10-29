Últimas apariciones públicas de Cuauhtémoc Cárdenas antes de su fallecimiento

El ingeniero presidió la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex desde marzo, recibió un doctorado honoris causa del IPN en enero y reapareció en julio en Michoacán sin hablar con la prensa. (CUARTOSCURO)

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Las últimas apariciones públicas de Cuauhtémoc Cárdenas consolidaron, hasta semanas antes de su muerte, su papel de referente de la soberanía energética mexicana. El 18 de marzo de 2026, el ingeniero participó en Veracruz en la ceremonia por el 88 aniversario de la expropiación petrolera, donde el Gobierno federal anunció su incorporación como presidente de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex.

Durante el acto conmemorativo participaron el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla y la presidenta Claudia Sheinbaum. Rodríguez Padilla anunció la creación de la comisión, orientada al análisis estratégico de la industria energética nacional e internacional.

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El nombramiento se justificó por la experiencia y el nacionalismo de Cárdenas, así como por su papel histórico en la defensa de la soberanía energética. Sheinbaum subrayó que el ingeniero “no solo es hijo del general”, sino que dedicó su vida a la lucha por la soberanía estratégica del país.

En los discursos se recordó la figura de Lázaro Cárdenas, quien en 1938 expropió la infraestructura petrolera de 17 empresas extranjeras y recuperó más de 500 concesiones. El rol de su hijo en la comisión se presentó como un puente entre esa defensa histórica y los desafíos actuales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

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La comisión se instaló en abril y Cárdenas ocupó la presidencia honoraria

PUEBLO VIEJO, VERACRUZ, 18MARZO2026.- Víctor Rodríguez Padilla, Luz Elena González Escobar, Rocío Nahle; Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Américo Villegas, y Lázaro Cárdenas Batel, durante la ceremonia de conmemoración del 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

La Comisión Consultiva del Petróleo quedó formalmente instalada en abril de 2026, de acuerdo con reportes posteriores. Cárdenas aceptó la presidencia honoraria del organismo, cuya función consistía en contribuir al análisis estratégico de la industria energética y formular recomendaciones para la toma de decisiones de la empresa estatal.

Ese encuentro de marzo en Veracruz quedó registrado como el último entre el ingeniero y la presidenta Sheinbaum. El gobierno federal había anunciado que Cárdenas encabezaría la comisión apenas creada, un cargo que mantuvo vinculado su nombre con el debate sobre política energética hasta su fallecimiento, ocho meses después.

El IPN le otorgó el Doctorado Honoris Causa en enero

Antes de ese acto, el 30 de enero de 2026, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) le otorgó el Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a la vida pública mexicana. En su discurso, Cárdenas expresó su agradecimiento al IPN y a su Consejo General Consultivo por el reconocimiento.

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Esa distinción académica y el nombramiento en Pemex marcaron las dos últimas responsabilidades formales que asumió el ingeniero, retirado desde hacía años de la contienda electoral pero activo en temas de interés nacional.

Entre enero y julio de 2026, Cárdenas acumuló un reconocimiento académico, un cargo honorario en Pemex y una visita silenciosa al Congreso de Michoacán antes de cancelar su última conferencia pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 10 de julio de 2026, Cárdenas reapareció públicamente en el Congreso de Michoacán para atestiguar el homenaje rendido a su madre, Amalia Solórzano Bravo, cuyo nombre quedó inscrito con letras doradas en el recinto legislativo. A pesar de la presencia de medios y la expectativa generada por su visita a su natal Michoacán, el ingeniero mantuvo la sobriedad del acto y se retiró sin ofrecer declaraciones a la prensa.

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El 23 de julio de 2026 asistió a la Cumbre MAPA, donde una organización lo reconoció por su trayectoria en la construcción democrática de México.

Ese día, el periodista Irving Pineda le preguntó sobre su estado de salud y su visión del desarrollo democrático del país, de acuerdo con una publicación reciente del comunicador en X.

Al recibir el galardón, Cárdenas afirmó que la democracia no se agota en el conteo de votos durante las elecciones, sino que su valor supremo debe ser la igualdad real entre las sociedades y las comunidades.

En redes sociales, su última publicación data de 2025, cuando felicitó al Congreso de la Ciudad de México por la designación de Dolores González como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital.

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El fundador del PRD cerró su trayectoria pública con la presidencia honoraria de la comisión petrolera creada por el Gobierno federal, un cargo que mantuvo hasta semanas antes de morir. (Foto: Twitter/@MovCiudadanoMX)

Días antes de su fallecimiento, Cárdenas había cancelado su participación en una conferencia inaugural en la Universidad Veracruzana, programada para el 22 de octubre de 2026, por motivos de salud. No se especificó públicamente el padecimiento que lo aquejaba, aunque la cancelación generó preocupación entre sus allegados.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió la noche del miércoles 28 de octubre de 2026, a los 92 años. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente las causas de su muerte. El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato presidencial mantuvo, hasta sus últimas semanas, el cargo de presidente honorario de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex, el último vínculo institucional de una trayectoria pública que arrancó décadas atrás ligada al legado de la expropiación petrolera de 1938.

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