Dulces malignos: tres alumnas de CBTIS 111 de Cancún van al hospital tras ingerir gomitas

Tres estuadiantes fueron halladas intoxicadas en el baño del plantel del Cbetis 11 Leona Vicario en Cancún y fueron trasladadas al hospital Foto: Maps

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Tres estudiantes del CBTIS 111 de Cancún fueron trasladadas a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) después de presentar malestares tras ingerir unas gomitas durante el turno matutino del 27 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por hechos posiblemente constitutivos del delito de corrupción de menores.

El personal del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 111 “Leona Vicario” localizó a las alumnas en el área de sanitarios. Después las llevó al Departamento de Servicios Escolares, donde recibieron atención prioritaria, mientras la dirección notificaba a sus familiares.

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Las autoridades educativas activaron los protocolos de emergencia y solicitaron apoyo al número 911. Paramédicos y personal de Protección Civil acudieron al plantel, valoraron a las jóvenes y confirmaron que habían consumido un producto en forma de gomitas.

La revisión médica llevó a que las tres alumnas fueran trasladadas a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. La dirección del CBTIS 111 informó que se encontraban fuera de peligro y en buen estado de salud.

Gomitas elaboradas con pulpa de guanábana, pequeñas y dulces, con textura suave y sabor tropical característico. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiscalía investigó posible corrupción de menores

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que inició las indagatorias por la presunta intoxicación de las adolescentes con sustancias psicotrópicas dentro del plantel. La dependencia indicó que las estudiantes recibieron atención médica inmediata y fueron dadas de alta el 28 de octubre.

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La investigación buscó identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resultaran responsables. La Fiscalía no precisó qué tipo de gomitas habían consumido las alumnas ni cuál era la sustancia que habría provocado los malestares.

El caso quedó bajo investigación mientras las autoridades determinaban la composición del producto y las circunstancias en que las estudiantes lo ingirieron. La información disponible no confirmó la presencia de una droga específica en las gomitas.

Después de lo ocurrido, la dirección del CBTIS 111 pidió a madres, padres y tutores mantener comunicación constante con sus hijas e hijos sobre el cuidado de la salud. También solicitó evitar la difusión de rumores o información que no hubiera sido confirmada oficialmente y proteger la identidad de las menores.

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Un postre de gelatina con gomitas de varios colores se presenta en un vaso grande sobre una mesa de madera, mostrando una combinación de texturas y formas dulces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer en caso de intoxicación con gomitas de THC

En caso de una intoxicación o sobredosis por gomitas de posible marihuana (con THC), los pasos a seguir dependen de la gravedad de los síntomas:

1. Evaluar si es una emergencia médica

• Llama a los servicios de emergencia o acude al hospital de inmediato si la persona presenta:

• Dificultad para respirar o respiración muy lenta.

• Pérdida de conciencia, desmayo o no responde.

• Convulsiones.

• Ansiedad extrema, pánico incontrolable, confusión severa o síntomas psicóticos (alucinaciones, paranoia).

• Nota en México: Puedes comunicarte a la línea de orientación del IMSS al 800 2222 668 (opción 4) o acudir a la unidad médica más cercana. En EE. UU. o servicios internacionales, puedes marcar a los centros de control de envenenamiento (como el 1-800-222-1222).

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2. Qué hacer si los síntomas son moderados (ansiedad, mareo, somnolencia intensa)

Los comestibles tardan entre 30 minutos y 2 horas en hacer efecto, y sus efectos son mucho más potentes y duraderos que los de la marihuana fumada, lo que suele asustar a quien los consume.

• Mantén la calma y busca un lugar seguro: Acompaña a la persona a un sitio tranquilo, con poca luz y sin ruido, donde se sienta protegida.

• No la dejes sola: Vigila su estado de vigilia y respiración.

• Hidratación y descanso: Ofrécele agua si tiene la boca seca, pero no la forces a comer ni beber si tiene náuseas o vómitos.

• Evita otros estimulantes o sustancias: No permitas que mezcle el cannabis con alcohol, medicamentos para dormir, tranquilizantes u otras drogas, ya que esto aumenta el riesgo de depresión respiratoria o pérdida de conocimiento.

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• Ten paciencia: Los efectos intensos de un comestible pueden durar varias horas, pero pasarán. Si la situación se vuelve difícil de manejar o los síntomas empeoran, acude a urgencias.