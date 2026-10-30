México

México supera a la IA: joven protagoniza choque con el rostro pintado como Dewey

La mujer documentó el accidente con una frase que desató comentarios entre los internautas: “Nada más a mí me pasan estas cosas”

Los usuarios reconocieron la referencia a uno de los capítulos más recordados de la serie y llenaron la publicación de bromas sobre el México mágico.

Guardar

Una automovilista protagonizó una escena inesperada que rápidamente llamó la atención de los usuarios de redes sociales. La joven sufrió un choque por alcance mientras llevaba el rostro maquillado como Dewey, el peculiar personaje de la serie Malcolm el de en medio. El video del percance desató bromas y comentarios sobre las situaciones insólitas que ocurren en México.

En la grabación se observa a la mujer documentando lo ocurrido después del incidente vial. Lejos de ocultar su caracterización, enfocó la cámara hacia su rostro para mostrar el maquillaje que llevaba, inspirado en uno de los momentos más recordados de la producción televisiva.

PUBLICIDAD

La caracterización recordó el episodio de la segunda temporada en el que Reese dibuja cejas, lentes y barba en el rostro de su hermano menor.
La caracterización recordó el episodio de la segunda temporada en el que Reese dibuja cejas, lentes y barba en el rostro de su hermano menor.

Mientras registraba la situación, la joven expresó su sorpresa por lo sucedido con una frase que acompañó las imágenes: “Nada más a mí me pasan estas cosas”.

La escena llamó la atención por la combinación de circunstancias: un accidente automovilístico y una caracterización que muchos seguidores de la comedia reconocieron de inmediato. La publicación comenzó a generar comentarios entre quienes identificaron la referencia al personaje interpretado por Erik Per Sullivan.

Aunque no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias del choque, el aspecto de la conductora se convirtió en el elemento que hizo que el episodio destacara en internet.

Así reaccionaron las redes sociales al choque

El video generó comentarios por la inesperada combinación entre el percance automovilístico y el maquillaje inspirado en el personaje interpretado por Erik Per Sullivan.
El video generó comentarios por la inesperada combinación entre el percance automovilístico y el maquillaje inspirado en el personaje interpretado por Erik Per Sullivan.

Como suele ocurrir con los videos que muestran situaciones fuera de lo común, los usuarios no tardaron en compartir sus impresiones. Una parte de los comentarios se enfocó en lo inesperado del momento, mientras otros bromearon con la apariencia de la joven y su parecido con el integrante más pequeño de la familia Wilkerson.

PUBLICIDAD

Entre las reacciones que acompañaron la publicación destacaron:

  • “Jajaja México superando a la IA”.
  • “Jajajajaja no mames, neta somos un país surrealista”.
  • “Wey que pedo, iba a una fiesta de Halloween o por que estaba pintada así”.
  • “No mames, neta una muestra mas de mi México Mágico”.

Las respuestas reflejaron el tono humorístico con el que los internautas recibieron el material. Para muchos, la escena parecía sacada de una situación ficticia, especialmente por la coincidencia entre el accidente y el maquillaje inspirado en una comedia que conserva una amplia popularidad entre el público mexicano.

¿En qué capítulo de Malcolm aparece Dewey con el rostro pintado?

La grabación hizo que los seguidores de la comedia recordaran el capítulo Malcolm vs. Reese, donde el menor de los Wilkerson aparece con el rostro dibujado por sus hermanos.
La grabación hizo que los seguidores de la comedia recordaran el capítulo Malcolm vs. Reese, donde el menor de los Wilkerson aparece con el rostro dibujado por sus hermanos.

La caracterización de la joven remite a uno de los episodios de la segunda temporada de Malcolm el de en medio. Se trata del capítulo 21, titulado Malcolm vs. Reese, en el que los hermanos protagonizan una de sus habituales rivalidades.

En esa historia, Reese dibuja sobre el rostro de Dewey unas cejas, lentes y barba utilizando un marcador. La broma termina convirtiéndose en parte de una situación caótica que involucra a Malcolm y a sus padres. Una de las escenas más recordadas ocurre cuando Hal encuentra a Dewey y, sorprendido por su apariencia, le pregunta qué sucedió con su cara. El pequeño responde cuestionando por qué su padre está en esas condiciones, en otro intercambio absurdo característico de la serie.

Ese momento se convirtió en una referencia reconocible para los seguidores de la comedia, por lo que el maquillaje de la automovilista permitió identificar rápidamente el homenaje al personaje.

La serie, protagonizada por Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y Erik Per Sullivan, se estrenó en 2000 y construyó buena parte de su humor a partir de las ocurrencias y conflictos cotidianos de la familia Wilkerson.

Así, un percance vial terminó conectado con uno de los recuerdos televisivos más populares entre los seguidores de Malcolm el de en medio, una combinación que provocó que la grabación circulara acompañada de bromas sobre el llamado México mágico.

Temas Relacionados

IAMalcolm el de en medioviralredes socialesDeweymexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum usa ‘lucha’ de Cuauhtémoc Cárdenas para arremeter contra opositores de la 4T: “En el ’88 se definieron bandos”

La presidenta dijo que el fraude electoral de 1988 debe conservarse como un referente para las nuevas generaciones

Sheinbaum usa ‘lucha’ de Cuauhtémoc Cárdenas para arremeter contra opositores de la 4T: “En el ’88 se definieron bandos”

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: Manifestantes afectan la circulación en Xochimilco

Mantente informado en tiempo real sobre las rutas, los horarios y las afectaciones viales que genera la movilización de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México y el resto del país

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: Manifestantes afectan la circulación en Xochimilco

Libros de Amazon México: top de los títulos más populares este día

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon México: top de los títulos más populares este día

Cómo evitar subir de peso en esta temporada: hábitos de alimentación y ejercicio

Mantener un peso saludable no depende de dietas restrictivas, sino de adoptar hábitos cotidianos como llevar una alimentación equilibrada, realizar actividad física y consumir suficiente agua

Cómo evitar subir de peso en esta temporada: hábitos de alimentación y ejercicio

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ tendrá función especial con menú temático en México

Te decimos la fecha de la función, cuándo comprar boletos en preventa y qué incluye la experiencia

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ tendrá función especial con menú temático en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

Detienen a “El Chorejas”, líder de Los Aparicio, banda dedicada a la extorsión, asesinato y tráfico de drogas en Morelos

Era estadounidense la niña de siete años que murió en operativo contra sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Narcobloqueos por detenciones de criminales no son una constante, dice Sheinbaum tras quema de autos en Tamaulipas

Dan 12 años de prisión en EEUU a ciudadano chino que ayudó al CJNG a traficar droga y lavar dinero

ENTRETENIMIENTO

¿Habrá colaboración? Sabrina Sabrok reinventa el clásico pop ‘No podrás’ de Cristian Castro entre guitarras y sintetizadores

¿Habrá colaboración? Sabrina Sabrok reinventa el clásico pop ‘No podrás’ de Cristian Castro entre guitarras y sintetizadores

“El corazón destrozado”: Los Yaguarú despiden a Fernando Castillo Castro, vocalista de la banda, tras su muerte

Poncho de Nigris se destapa para buscar la gubernatura de Nuevo León: “Voy a ayudar a toda la gente”

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ tendrá función especial con menú temático en México

Estos son los mejores memes que dejó la Catrina Gigante del Zócalo en CDMX

DEPORTES

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

América vs Toluca: cuándo dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido en el que las Águilas se juegan el liderato

Checo Pérez enciende las alertas en GP de México 2026: Cadillac informa que el piloto mexicano tiene un malestar físico

David Benavidez pronostica nocaut de Canelo Álvarez sobre Mbilli: “Es un gran boxeador, pero no está al nivel”

Canelo Álvarez confirma dónde quiere retirarse del boxeo y no sería en el Estadio Azteca