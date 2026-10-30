México supera a la IA: joven protagoniza choque con el rostro pintado como Dewey

Los usuarios reconocieron la referencia a uno de los capítulos más recordados de la serie y llenaron la publicación de bromas sobre el México mágico.

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Una automovilista protagonizó una escena inesperada que rápidamente llamó la atención de los usuarios de redes sociales. La joven sufrió un choque por alcance mientras llevaba el rostro maquillado como Dewey, el peculiar personaje de la serie Malcolm el de en medio. El video del percance desató bromas y comentarios sobre las situaciones insólitas que ocurren en México.

En la grabación se observa a la mujer documentando lo ocurrido después del incidente vial. Lejos de ocultar su caracterización, enfocó la cámara hacia su rostro para mostrar el maquillaje que llevaba, inspirado en uno de los momentos más recordados de la producción televisiva.

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La caracterización recordó el episodio de la segunda temporada en el que Reese dibuja cejas, lentes y barba en el rostro de su hermano menor.

Mientras registraba la situación, la joven expresó su sorpresa por lo sucedido con una frase que acompañó las imágenes: “Nada más a mí me pasan estas cosas”.

La escena llamó la atención por la combinación de circunstancias: un accidente automovilístico y una caracterización que muchos seguidores de la comedia reconocieron de inmediato. La publicación comenzó a generar comentarios entre quienes identificaron la referencia al personaje interpretado por Erik Per Sullivan.

Aunque no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias del choque, el aspecto de la conductora se convirtió en el elemento que hizo que el episodio destacara en internet.

Así reaccionaron las redes sociales al choque

El video generó comentarios por la inesperada combinación entre el percance automovilístico y el maquillaje inspirado en el personaje interpretado por Erik Per Sullivan.

Como suele ocurrir con los videos que muestran situaciones fuera de lo común, los usuarios no tardaron en compartir sus impresiones. Una parte de los comentarios se enfocó en lo inesperado del momento, mientras otros bromearon con la apariencia de la joven y su parecido con el integrante más pequeño de la familia Wilkerson.

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Entre las reacciones que acompañaron la publicación destacaron:

“Jajaja México superando a la IA”.

“Jajajajaja no mames, neta somos un país surrealista”.

“Wey que pedo, iba a una fiesta de Halloween o por que estaba pintada así”.

“No mames, neta una muestra mas de mi México Mágico”.

Las respuestas reflejaron el tono humorístico con el que los internautas recibieron el material. Para muchos, la escena parecía sacada de una situación ficticia, especialmente por la coincidencia entre el accidente y el maquillaje inspirado en una comedia que conserva una amplia popularidad entre el público mexicano.

¿En qué capítulo de Malcolm aparece Dewey con el rostro pintado?

La grabación hizo que los seguidores de la comedia recordaran el capítulo Malcolm vs. Reese, donde el menor de los Wilkerson aparece con el rostro dibujado por sus hermanos.

La caracterización de la joven remite a uno de los episodios de la segunda temporada de Malcolm el de en medio. Se trata del capítulo 21, titulado Malcolm vs. Reese, en el que los hermanos protagonizan una de sus habituales rivalidades.

En esa historia, Reese dibuja sobre el rostro de Dewey unas cejas, lentes y barba utilizando un marcador. La broma termina convirtiéndose en parte de una situación caótica que involucra a Malcolm y a sus padres. Una de las escenas más recordadas ocurre cuando Hal encuentra a Dewey y, sorprendido por su apariencia, le pregunta qué sucedió con su cara. El pequeño responde cuestionando por qué su padre está en esas condiciones, en otro intercambio absurdo característico de la serie.

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Ese momento se convirtió en una referencia reconocible para los seguidores de la comedia, por lo que el maquillaje de la automovilista permitió identificar rápidamente el homenaje al personaje.

La serie, protagonizada por Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek y Erik Per Sullivan, se estrenó en 2000 y construyó buena parte de su humor a partir de las ocurrencias y conflictos cotidianos de la familia Wilkerson.

Así, un percance vial terminó conectado con uno de los recuerdos televisivos más populares entre los seguidores de Malcolm el de en medio, una combinación que provocó que la grabación circulara acompañada de bromas sobre el llamado México mágico.

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