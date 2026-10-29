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Papá de Checo Pérez llega al Panteón Francés a despedir a Cuauhtémoc Cárdenas: “Lo vi hace poco, me invitó a hacer ejercicio”

Antonio Pérez Garibay se presentó la madrugada del jueves en el cementerio de Legaria

Antonio Pérez Garibay acude a dar sus condolencias a la familia de Cuauhtémoc Cárdenas. (Redes sociales/Captura de pantalla)
Antonio Pérez Garibay acude a dar sus condolencias a la familia de Cuauhtémoc Cárdenas. (Redes sociales/Captura de pantalla)
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Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez, llegó la madrugada del jueves al Panteón Francés de San Joaquín para despedir al fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con quien mantuvo una amistad personal y en cuya campaña presidencial trabajó.

“Lo vi hace poco, me invitó a hacer ejercicio al Hotel Presidente”, dijo ante los medios de comunicación presentes en el cementerio de la Calzada Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Pérez Garibay fue uno de los primeros personajes públicos en presentarse en el panteón tras la llegada de los restos de Cárdenas. El político y exfuncionario deportivo describió al ingeniero como “un gran ser humano para la democracia” y subrayó que lo que logró transformar en México “es algo muy difícil de reparar”.

El traslado de los restos desde el Hospital Ángeles Metropolitano, ubicado en la colonia Roma Sur, tomó apenas 25 minutos. La carroza, de color blanco, ingresó por el acceso de urgencias del nosocomio en la calle de Tlaxcala minutos antes de las 22:00 horas. Ningún familiar habló ante los medios ni en el hospital ni a la llegada al cementerio.

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Pérez Garibay trabajó en la campaña presidencial de Cárdenas

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez, llegó la madrugada del jueves al Panteón Francés de San Joaquín para despedir al fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. (X/G__Farell)

El padre del Checo Pérez reveló que su vínculo con el ingeniero Cárdenas fue estrecho y que nació a través de un contacto en común. “Me lo presentó Tomás López Rocha. Un gran amigo. Trabajé con él en su campaña a la presidencia de la República”, dijo ante los medios presentes en el Panteón Francés.

Al ser preguntado sobre cuándo fue la última vez que tuvo contacto con Cárdenas, Pérez Garibay respondió: “Lo vi hace poco. Me invitó a hacer ejercicio al Hotel Presidente. O sea, maravilloso, entero. Caray, no me lo hubiera imaginado.”

Pérez Garibay confesó que recibió la noticia de su muerte con sorpresa, precisamente por haber visto al político en buen estado físico días antes. “Recibí la noticia, así. Me informaron que iba a estar aquí, por eso vengo a estar presente con él, aunque sea unos minutos, con él y con su familia”, agregó.

Al ser cuestionado sobre qué representa el fallecimiento del ingeniero para el país, el político jalisciense no dudó: “Muy triste para el país. Hemos perdido un gran ser humano para la democracia. Yo creo que lo que mi ingeniero logró transformar en México es algo muy difícil de reparar.”

“Esto marca un antes y un después de la democracia en el país”

CIUDAD DE MÉXICO, 28OCTUBRE2026.- Familiares reportaron la muerte del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato Presidencial en 1988. En la imagen, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, durante la creación del partido en el zócalo capitalino. FOTO: ARCHIVO /ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 28OCTUBRE2026.- Familiares reportaron la muerte del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y excandidato Presidencial en 1988. En la imagen, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, durante la creación del partido en el zócalo capitalino. FOTO: ARCHIVO /ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Pérez Garibay también reflexionó sobre el legado que deja Cárdenas a las generaciones que vienen. Señaló que la tenacidad y el amor por México son las dos enseñanzas que más recordará del ingeniero. “Su tenacidad. Yo creo que su amor por México y algo maravilloso por su padre, ¿no? Yo creo que esto marca un antes y un después de la democracia en el país”, afirmó.

Ante la pregunta de si ese legado puede retomarse en los tiempos políticos actuales, respondió con optimismo: “Mucho. Yo creo que su hijo ha hecho un gran papel y seguirá trabajando por México y eso es lo más importante, seguir construyendo el México del futuro.”

Al final de su breve comparecencia ante los medios, Pérez Garibay envió un mensaje a la familia del ingeniero. “Que estamos con él, que los Pérez los queremos, que sabemos, son gente de bien, mexicanos muy queridos en todos los ámbitos de la política. Aquí no hay que hablar ni de colores ni de partidos, sino del gran ser humano”, dijo.

El Panteón Francés de Legaria, el último destino de Cárdenas

FILE PHOTO: Mexican politician Cuauhtemoc Cardenas listens to presidential candidate Claudia Sheinbaum during an event where she presented her energy plan, at the Monumento a la Revolucion, in Mexico City, Mexico, March 18, 2024. REUTERS/Paola Garcia/File Photo
FILE PHOTO: Mexican politician Cuauhtemoc Cardenas listens to presidential candidate Claudia Sheinbaum during an event where she presented her energy plan, at the Monumento a la Revolucion, in Mexico City, Mexico, March 18, 2024. REUTERS/Paola Garcia/File Photo

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió la noche del 28 de octubre en el Hospital Ángeles Metropolitano a los 92 años. Las causas del deceso no han sido dadas a conocer de manera oficial.

En el Panteón Francés de San Joaquín también descansan los restos de su esposa, Celeste Batel, quien falleció el 19 de octubre de 2021 tras 58 años de matrimonio.

Según información difundida por el periodista Joaquín López-Dóriga, se utilizarían dos capillas del panteón para el velorio. El funeral está previsto para este jueves a partir de las 10:00 horas, en compañía de familiares y allegados.

Cárdenas fue fundador del PRD, tres veces candidato presidencial —en 1988, 1994 y 2000— y primer gobernante electo de la Ciudad de México en 1997. En marzo de 2026, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró presidente de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex, su último cargo público antes de morir.

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