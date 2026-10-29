Amalia Pulido niega presiones del INE al IEEM para contratar empresas de material electoral: aplaza aprobación de formatos para 2027

Amalia Pulido consejera presidenta del IEEM (Amalia Pulido/FB)

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La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, defendió la legalidad y transparencia de las contrataciones de material electoral realizadas por el organismo y aseguró que, desde que asumió el cargo en 2022, no ha recibido recomendaciones ni presiones del Instituto Nacional Electoral (INE) para favorecer a una empresa proveedora.

En medio del escándalo que rodea al INE por la presunta existencia de una red de corrupción relacionada con la adquisición de material electoral, Pulido Gómez sostuvo que las actuales integrantes del Consejo General del organismo mexiquense han actuado con honestidad y apego a la ley.

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“Para quienes ven esta situación como una oportunidad para minar la confianza en una institución sólida como lo es el IEEM, será un nuevo intento fallido”, declaró durante la 13.ª Sesión Extraordinaria del Consejo General, que se prolongó por más de cinco horas.

La presidenta del instituto fijó así la postura del organismo electoral mexiquense ante los cuestionamientos sobre los procedimientos de contratación de materiales y documentación electoral, un asunto que también abrió el debate entre las consejerías y las representaciones de los partidos políticos.

IEEM aplaza aprobación de formatos electorales para 2027

Los actos que atenten contra el proceso electoral o las características del voto son considerados delitos. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO)

Durante la sesión, el Consejo General tenía previsto aprobar los Formatos Únicos del Material Electoral que se utilizarán en la elección de diputaciones locales y ayuntamientos de 2027. Sin embargo, la consejera July Erika Armenta Paulino, presidenta de la Comisión de Organización, propuso retirar el punto del orden del día para revisar a fondo las alternativas disponibles.

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La propuesta tuvo como objetivo reforzar las condiciones de transparencia y máxima publicidad antes de avanzar en la definición de los materiales que se utilizarán en los próximos comicios.

Amalia Pulido respaldó la decisión, aunque advirtió que el aplazamiento tendrá consecuencias para la planeación de las adquisiciones. Explicó que el instituto ya no podrá contratar el material electoral de manera anticipada, por lo que deberá esperar hasta 2027 para continuar con el proceso.

Ante este escenario, señaló la posibilidad de solicitar una partida presupuestal especial al Poder Ejecutivo para atender las necesidades relacionadas con la compra de los insumos electorales.

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La decisión representa un ajuste en la preparación de los comicios locales, en los que se renovarán las diputaciones del Congreso mexiquense y los 125 ayuntamientos del Estado de México.

Amalia Pulido niega presiones para contratar proveedores

El pleno del IEEM terminó el conteo de votos y validó la elección del Edomex, po lo cual se dará la constancia de mayoría a Delfina Gómez y se convierta en gobernadora electa (IEEM)

Uno de los principales señalamientos de la consejera presidenta fue la ausencia de presiones externas en los procedimientos de contratación del IEEM.

Pulido Gómez afirmó que durante su gestión, iniciada en 2022, no ha recibido instrucciones, recomendaciones ni solicitudes del INE para contratar a una empresa específica.

Con esta declaración, buscó deslindar al organismo local de posibles señalamientos sobre la intervención de autoridades electorales nacionales en la selección de proveedores.

No obstante, la discusión evidenció un problema estructural que, de acuerdo con las consejeras electorales, limita las opciones disponibles para adquirir materiales y documentación electoral: la concentración de este mercado en un número reducido de empresas.

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Consejeras advierten mercado oligopolizado

Paula Melgarejo, consejera del IEEM (foto: IEEM)

Durante el debate, la consejera electoral Paula Melgarejo cuestionó la creciente intervención del INE en las atribuciones de los institutos electorales locales y consideró que esta dinámica reduce su margen de decisión.

“En cada proceso electoral hay más intervención del INE en las atribuciones que tenemos los OPLE; esto no ha sido un federalismo gradual, sino un nacionalismo”, expresó.

Melgarejo también señaló que, aunque se cuestiona la contratación recurrente de las mismas empresas, la oferta de proveedores es limitada. Añadió que las autoridades locales no siempre tienen claridad sobre quiénes son los propietarios de las compañías, debido a que los procedimientos suelen realizarse mediante representantes.

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Por su parte, la consejera Karina Vaquera Montoya propuso que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y otras instancias externas revisen las contrataciones de material y documentación electoral efectuadas por el IEEM.

Las representaciones de los partidos políticos también solicitaron investigaciones claras y sanciones en caso de que se acrediten irregularidades. Asimismo, pidieron fortalecer los procedimientos de adjudicación y licitación para garantizar que las decisiones se apeguen a la legalidad.

Contrataciones bajo revisión rumbo a las elecciones de 2027

La discusión en el IEEM ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre la adquisición de insumos electorales y la posible concentración de contratos en un grupo reducido de proveedores.

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Aunque las consejeras defendieron el desempeño del organismo y señalaron las limitaciones del mercado, las propuestas de auditoría y la revisión de alternativas abrieron la puerta a un escrutinio más amplio de los procedimientos de compra.