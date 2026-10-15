Desde medicina hasta nanotecnología, las carreras que impartirá la UNAM en el nuevo plantel en CDMX

La UNAM confirmó la creación de una nueva escuela de Estudios Superiores al suroriente de la CDMX (X/ @UNAM_MX)

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Es un hecho, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá un nuevo plantel de estudios superiores, lo que permitirá ampliar la oferta académica que ofrece la máxima casa de estudios del país. Este miércoles 14 de octubre, el rector Leonardo Lomelí Vanegas junto con el Gobierno de la Ciudad de México confirmaron la realización de este proyecto.

Luego de que Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, compartió el proyecto ante el Congreso CDMX con motivo de su segundo informe de gobierno, la UNAM confirmó la construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) que estará ubicada en el suroriente de la capital.

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El anuncio fue confirmado la noche del miércoles por medio de un comunicado difundido en sus canales oficiales. “La Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno de la Ciudad de México formalizaron una alianza para la creación de un nuevo plantel de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), en la zona suroriente de la capital de la República mexicana”, compartió la universidad.

Durante su segundo informe de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina informó que llegó a un acuerdo con la UNAM y el rector Leonardo Lomelí Vanegas para la construcción de una nueva escuela de estudios superiores con capacidad para 20 mil estudiantes, la escuela será construida al suroriente de la capital (Canal del Congreso de la Ciudad de México)

¿Qué carreras impartirá la nueva ENES Suroriente de la UNAM?

De acuerdo con la Universidad Nacional, la ENES Suroriente buscará ofrecer licenciaturas de alta demanda, como es el caso de medicina. Según los más recientes reportes de la casa de estudios, 30 mil aspirantes buscan un lugar en la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina, ubicado en Ciudad Universitaria, y solo uno de cada 12 aspirantes ingresa.

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Aunque esta carrera también se imparte en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala y plantel Zaragoza, la ENES se convertirá en una opción para atender la alta demanda estudiantil.

La oferta académica de la ENES Suroriente contempla licenciaturas como Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología. la UNAM explicó que también incluirá planes de estudio vinculados con ecología y medio ambiente, diseñados a partir de las necesidades de la demarcación donde se instale.

Entre las carreras enfocadas al medio ambiente que ofrece la UNAM actualmente existen planes de estudio como:

Ingeniería ambiental

Ciencias ambientales

Ecología

Ciencias de la Tierra

Ciencias agroforestales (actualmente solo se imparte en la ENES Morelia)

De acuerdo con la Universidad Nacional, la ENES Suroriente buscará ofrecer licenciaturas de alta demanda, como es el caso de medicina (FOTO: UNAM/CUARTOSCURO.COM)

Las carreras que confirmó el rector de la UNAM y que ofrecerá la nueva ENES Suroriente son:

Medicina

Ciencia de Datos

Nanotecnología

Ecología

Ciencias ambientales

Ecología

Conforme avance la construcción de la ENES, la propia casa de estudios se encargará de compartir detalles de las carreras y áreas de estudios que tendrá la escuela, en primera instancia las autoridades señalaron que el plantel estaría enfocado al área de Ciencias biológicas, químicas y de la salud.

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El Gobierno de la Ciudad de México tendrá a su cargo la edificación del plantel, mientras que la Universidad asumirá el equipamiento, la administración y el funcionamiento de la sede. Los detalles sobre el terreno, las etapas de obra y el inicio de actividades se darán a conocer conforme avance el proyecto.

La sede se ubicará en el suroriente de la Ciudad de México

Una de las ENES de la UNAM se ubica en León (Foto: Facebook Enes León)

La ubicación precisa de la ENES Suroriente aún no ha sido anunciada. Tampoco existe un calendario público de construcción ni una fecha definida para que el plantel abra sus puertas.

La nueva escuela estará en el suroriente de la Ciudad de México, una zona que la UNAM identifica con rezago de infraestructura educativa. Lomelí señaló que el proyecto permitirá descentralizar la oferta de la Universidad y acercar carreras profesionales a estudiantes de esa región.

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Brugada afirmó que será el primer gran plantel de la UNAM construido en esa zona de la capital en más de 50 años. La Universidad también indicó que se tratará de la primera Escuela Nacional de Estudios Superiores en el Valle de México desde el periodo 1973-1976, cuando se inauguraron cinco unidades ENES.

La capacidad proyectada de 20 mil alumnas y alumnos coloca a la nueva sede entre los proyectos universitarios de mayor dimensión anunciados para la capital. La ampliación se concentrará en estudios de licenciatura.

Las carreras de la UNAM con más lugares que aspirantes en 2026

Las carreras de la UNAM con más lugares que aspirantes en 2026 (FOTO: UNAM)

La UNAM registra nueve carreras con más lugares disponibles que aspirantes para el ciclo escolar 2026-2027, debido a que la demanda no cubre los cupos ofertados. El dato, basado en información de la universidad, muestra una alternativa de ingreso frente a la alta competencia de licenciaturas como Derecho, Psicología, Ciencias de la Comunicación y Medicina.

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La universidad atribuye la baja demanda a la falta de difusión, el desconocimiento de los campos laborales y la percepción de que estas opciones ofrecen pocas salidas profesionales. También influye que algunas se imparten en campus externos de Michoacán, Guanajuato, Yucatán y Tlaxcala, lo que reduce su visibilidad y dificulta el traslado.

Desarrollo comunitario para el envejecimiento es la carrera con mayor diferencia: ofrece 50 lugares y recibe solo 4 aspirantes. Le siguen Geohistoria, con 40 espacios y 11 solicitudes; Historia del Arte, con 40 y 26; Literatura Intercultural, con 40 y 25; y Estudios Sociales y Gestión Local, con 40 y 23.

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La lista también incluye Etnomusicología, con 20 lugares y nueve aspirantes; Geografía aplicada, con 23 y cinco; Lengua y Literaturas Modernas (alemán), con 27 y 15; y Desarrollo Territorial, con 36 y 18.