Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional pide a los partidos políticos respaldar al INE ante la crisis por Taddei

Piden a partidos políticos respaldar al INE ante crisis por Guadalupe Taddei. Crédito: INE

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Este sábado, la Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional solicitó a los partidos políticos respaldar al Instituto Nacional Electoral (INE) ante los escándalos que ha protagonizado su consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

En los últimos días, diversos medios de comunicación han reportado una serie de irregularidades en la gestión de Taddei Zavala, sobre todo, por su cercanía con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, un proveedor de materiales electorales del organismo.

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Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional pide a los partidos políticos respaldar al INE

Ante la eventual renuncia de Guadalupe Taddei, luego de comprobarse la relación cercana con el contratista del INE, la organización llamó a evitar una crisis de mayores proporciones, que afecte al proceso electoral, así como frenar nuevos intentos de captura del órgano autónomo.

“Dado que el proceso electoral ya está en curso, llamamos a los partidos políticos a asumir un compromiso honesto e incondicional con el INE y a evitar una crisis institucional que amenazaría la legalidad y la legitimidad de las elecciones”, manifestó la agrupación ciudadana, impulsada por el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) e integrada por personas como Mauricio Merino, José Woldenberg, Denise Dresser y Sergio Aguayo.

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Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro

INE “no es patrimonio” de ninguna fuerza política

También alertó que el árbitro electoral no es patrimonio de ninguna fuerza política y que Taddei Zavala no representa al Instituto.

“Los actos y las decisiones tomadas a título personal por la consejera presidenta del Consejo General del INE no deben ser confundidos, de ninguna manera, con la trayectoria y el prestigio de esa institución.

“La licenciada Guadalupe Taddei no es el INE. Es ella y, en su caso, los servidores públicos que resulten responsables de posibles faltas o presuntos delitos, quienes deben responder por su conducta”, agregó la agrupación respaldada por académicos, exconsejeros electorales, activistas y ciudadanos.

Recomiendan consenso político para fortalecer al INE

Desde el punto de vista de la Alianza Democrática, si la presidencia del Consejo General llegará a quedar vacante, las fuerzas políticas del país estarán obligadas a renunciar a cualquier intento de captura de dicha institución y a cualquier estrategia de polarización o ruptura.

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“Llamamos a los partidos políticos a actuar con altura de miras y a construir, a la mayor brevedad, un nuevo consenso político para fortalecer al INE, que nos pertenece a todas y todos los mexicanos.

“El INE es un órgano autónomo del Estado y no forma parte del gobierno de México”, sostuvo.

Institución debe mantenerse imparcial e independiente… incluso de Morena

La Alianza también hizo énfasis en que, por mandato constitucional, el INE debe ser imparcial e independiente de cualquier partido político, aunado a que está obligado a mantener, con todas las fuerzas políticas, la misma relación y la misma distancia.

Guadalupe Taddei Zavala permanece frente a un micrófono del Instituto Nacional Electoral. (YouTube / Latinus)

Respecto a la cercanía que también ha tenido Guadalupe Taddei con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la agrupación consideró que el árbitro electoral debe hacer caso omiso a la fuerza temporal de cada uno de los partidos, ya que su misión no responde a los votos obtenidos por cada instituto político, sino a las normas y procedimientos que regulan las elecciones.

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Finalmente, subrayó que la remoción de los consejeros del INE, incluyendo a su consejera presidenta, es una responsabilidad constitucional de las Cámara de Diputados y que el nombramiento de los mismos debe ser producto del más amplio consenso de los grupos parlamentarios.

Mientras la renuncia de Guadalupe Taddei parece inminente y comienzan a sonar nombres para sustituirla –de manera interina y total–, la Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional pidió a los partidos políticos que respalden al INE ante una posible crisis institucional.