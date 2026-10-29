Día de Muertos en Tzintzuntzan, el Pueblo Mágico con la majestuosa velación de panteones que mantiene su legado milenario

Tzintzuntzan forma parte de la red de Pueblos Mágicos de México y se ubica a orillas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán. (Foto: Visit México)

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Tzintzuntzan, Pueblo Mágico a orillas del lago de Pátzcuaro, realiza la noche del 1 de noviembre la velación de panteones que da identidad a su celebración de Día de Muertos, un ritual de origen prehispánico donde las familias acompañan a sus difuntos hasta la madrugada.

El panteón municipal se convierte en un recorrido de veladoras, flores y rezos.

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La actividad forma parte del programa oficial que la comunidad presenta para esta temporada, con actividades del 30 de octubre al 1 de noviembre.

La velación central, la de mayor concurrencia, inicia a las 20:00 horas del domingo 1 de noviembre en el panteón municipal de Tzintzuntzan.

Sobre cada tumba se colocan veladoras, pan y los platillos favoritos del difunto durante la velación nocturna. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Cómo se realiza la velación en el panteón municipal

Las familias llegan desde la tarde a limpiar y adornar las tumbas de sus difuntos con flor de cempasúchil y arcos florales elaborados a mano.

Sobre cada tumba colocan veladoras, comida tradicional, pan y los platillos favoritos del difunto, además de fotografías y objetos personales.

Con la caída del sol, el panteón se ilumina por completo con las veladoras encendidas.

La velación en el panteón municipal de Tzintzuntzan inicia a las 20:00 horas y se extiende hasta la madrugada. (Foto: Gobierno del Estado de Michoacán)

Las familias permanecen junto a las tumbas durante toda la noche, en un ambiente de rezos silenciosos, mientras comparten alimentos entre quienes acompañan la vigilia.

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La velación se acompaña con la Uarukua, danza tradicional purépecha que se presenta esa misma noche en el atrio de Los Olivos, a unos pasos del panteón.

Previamente, a las 16:00 horas, se realiza una procesión de ofrendas que recorre las calles del pueblo antes de llegar a los sitios de velación.

El Altar del Visitante permite a los turistas participar sin interferir con las familias

Un día antes, el sábado 31 de octubre, abre al mediodía el Altar del Visitante, un espacio donde los turistas pueden encender veladoras sin ingresar directamente a las zonas donde las familias veneran a sus difuntos.

La medida busca que la afluencia de visitantes no interrumpa el carácter íntimo del ritual familiar.

El Altar del Visitante abre al mediodía del 31 de octubre y permite a los turistas encender veladoras sin ingresar a las zonas familiares. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Los panteones Norte y Sur de Tzintzuntzan amplían sus horarios durante estas fechas para recibir a quienes acuden a presenciar la velación desde fuera del círculo familiar.

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Las autoridades municipales pidieron respetar las ceremonias y guardar silencio durante los recorridos nocturnos.

Un ritual que se practica desde la época prehispánica

Tzintzuntzan fue una de las capitales purépechas más importantes antes de la conquista, cuando residía ahí el calzontzin, o rey, según la ficha oficial de la Secretaría de Turismo federal.

La velación de panteones en Día de Muertos se mantiene como una de las tradiciones indígenas que la comunidad conserva junto con su lengua y costumbres.

La Secretaría de Turismo federal describe a Tzintzuntzan como una de las capitales purépechas más importantes antes de la conquista. (Foto: Secretaría de Turismo de Michoacán)

La dependencia federal señala que, un día después de la velación principal, se prepara el altar de los Angelitos, dedicado a los niños fallecidos, luego de la acostumbrada cacería de pato, con la que se preparan platillos típicos para la ocasión.

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Un desfile de carros alegóricos abre las celebraciones el 30 de octubre

El programa de Tzintzuntzan arranca el viernes 30 de octubre a las 12:00 horas con un desfile de carros alegóricos que parte de la primaria 2 de Octubre y recorre la avenida Lázaro Cárdenas hasta la explanada de la Presidencia Municipal, donde se inaugura el corredor turístico, gastronómico y artesanal.

A las 17:00 horas se realiza una pasarela de trajes tradicionales en el Exconvento Franciscano.

El desfile de carros alegóricos del 30 de octubre parte de la primaria 2 de Octubre hacia la Presidencia Municipal. (Foto: Facebook/Gobierno de Tzintzuntzan)

El sábado 31 de octubre, además de la apertura del Altar del Visitante, hay presentaciones de música prehispánica y de la Orquesta Sinfónica de Pátzcuaro, junto con el tradicional juego de pelota encendida, conocido como Uáruqua, que se repite el domingo 1 de noviembre tras la velación.

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El Exconvento Franciscano restringe el ingreso de alcohol para proteger sus murales

La entrada regular al Exconvento Franciscano cuesta 40 pesos por persona, con descuentos para adultos mayores y grupos escolares.

La zona arqueológica de Las Yácatas mantiene su horario habitual, de 9:00 a 18:00 horas, mientras los panteones y el Exconvento amplían el suyo durante las celebraciones.

El 2 de noviembre está dedicado a los adultos difuntos, de acuerdo con el calendario ritual de la Noche de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades municipales informaron que la venta de alcohol será controlada y que estará prohibido ingresar alimentos y bebidas alcohólicas al Exconvento Franciscano, con el fin de proteger el inmueble y sus murales durante la afluencia de visitantes.

Tzintzuntzan es sede de un taller de popote y popotillo tradicional

La celebración se inserta en la Semana de Celebración de Noche de Muertos 2026 que impulsa la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), con más de 700 actividades del 23 de octubre al 2 de noviembre en las siete regiones turísticas del estado.

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Participan 11 municipios, seis comunidades con autogobierno, 28 jefaturas de tenencia y seis ayuntamientos.

Taller: Popote de trigo (Panikua) "Artesanías La Morada", con costo de 200 pesos por persona. (Facebook/Michoacán)

Dentro de esa agenda, Tzintzuntzan es sede de un taller de popote y popotillo tradicional, uno de los 17 talleres que artesanos y cocineras imparten en ocho comunidades de la región, entre ellas Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula y Arócutin.

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, explicó que la celebración busca mostrar el origen completo de la tradición.

La UNESCO reconoció la tradición como patrimonio cultural inmaterial

La UNESCO inscribió en 2008 las fiestas indígenas dedicadas a los muertos en su Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial.

El reconocimiento de la UNESCO distingue a esta celebración entre las expresiones culturales inmateriales de México. REUTERS/Raquel Cunha

En la región purépecha, cada fecha de la temporada está dedicada a un tipo distinto de difunto: el 28 de octubre se recuerda a quienes murieron por accidente, el 1 de noviembre se recibe a los niños y el 2 de noviembre, a los adultos.

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La Secum pide vivir la velación con respeto hacia las familias

La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) recomienda a quienes visiten los panteones de Tzintzuntzan portar ropa cómoda y abrigada, así como calzado adecuado para las caminatas nocturnas.

La dependencia sugiere también trasladarse a pie dentro de las zonas centrales y usar los estacionamientos públicos disponibles.

La Secum sugiere a los visitantes trasladarse a pie dentro de las zonas centrales de Tzintzuntzan durante la celebración. (Foto: Secretaría de Turismo)

La Secum pidió vivir la celebración “con sensibilidad y respeto, recordando que la Noche de Muertos es un encuentro con nuestras raíces, donde cada flor, cada vela y cada canto honran la vida y la memoria de quienes ya partieron”.