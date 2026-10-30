México

Estos son los resultados del Progol de Media Semana del viernes 30 de octubre

Consulte aquí los dígitos premiados de la quiniela de Progol de Media Semana, que entregó la Lotería Nacional

Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como cada viernes, la Lotería Nacional de México celebró el sorteo Progol Media Semana. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores del premio 819 de este viernes 30 de octubre de 2026.Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Resultados ganadores del Progol de Media Semana

Sorteo: 819.

Combinación ganadora: E L L E L E V L V.

¿Cómo convertirte en ganador del Progol de Media Semana?

Revisa como participar en Progol de Media Semana. (Lotería Nacional)
Revisa como participar en Progol de Media Semana. (Lotería Nacional)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos de la siguiente manera: si gana local, hay empate o gana visita.

El boleto de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

PUBLICIDAD

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede ser de hasta mil 800 pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Progol Media Semana MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concluye el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes

El político mexicano murió el pasado miércoles 28 de octubre a los 92 años de edad en la Ciudad de México

Concluye el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: manifestantes bloquean Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas

Mantente informado en tiempo real sobre las rutas, los horarios y las afectaciones viales que genera la movilización de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México y el resto del país

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: manifestantes bloquean Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 30 de octubre

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 30 de octubre

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El movimiento sísmico pasó a las 21:44 horas, a una distancia de 177 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Atoyac de Alvarez

El movimiento sísmico sucedió a las 22:11 horas, a una distancia de 27 km de Atoyac de Alvarez y tuvo una profundidad de 4.4 km

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Atoyac de Alvarez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Inés Gómez Mont: por qué huyó de México y la razón de su detención en Estados Unidos

Inés Gómez Mont: por qué huyó de México y la razón de su detención en Estados Unidos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

El Guano no se retira: así conserva el poder a los 81 años el hermano de El Chapo Guzmán

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

Detienen a “El Chorejas”, líder de Los Aparicio, banda dedicada a la extorsión, asesinato y tráfico de drogas en Morelos

ENTRETENIMIENTO

El legado de Chespirito en cifras: 690 capítulos, 20 películas y más de 100 personajes

El legado de Chespirito en cifras: 690 capítulos, 20 películas y más de 100 personajes

Quién fue Fernando Castillo Castro, querido cantante de Los Yaguarú durante 30 años que murió de manera repentina

Gema Garoa afirma que estará con Karina Torres en el Gran Premio de México

Capturan a Inés Gómez Mont en Florida: lleva años prófuga de la justicia mexicana

La Glorieta de Insurgentes tendrá gran baile de Día de Muertos hoy 30 de Octubre: Dj set y disfraces temáticos

DEPORTES

Cómo le fue a Checo Pérez en la Práctica 2 del Gran Premio de México

Cómo le fue a Checo Pérez en la Práctica 2 del Gran Premio de México

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

Charles Leclerc se lleva el mejor tiempo en la Práctica 1 del Gran Premio de Mexico 2026

Papas en 120 y tortas de casi 300 pesos: cuánto cuesta comer y beber realmente en el GP México este 2026

Lucha Kingdom 2026: CMLL y NJPW revelan nueve combates con campeonatos y estrellas internacionales en Arena México