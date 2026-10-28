Día de Muertos Iztapalapa 2026: desfile, música en vivo y proyección del clásico “Macario” gratis

La programación de Día de Muertos en Iztapalapa abarca del 25 de octubre al 2 de noviembre e incluye una tamalada masiva, ofrendas comunitarias, un desfile y espectáculos musicales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La alcaldía de Iztapalapa anunció un programa completo de actividades gratuitas por el Día de Muertos, que incluye una ceremonia prehispánica, un desfile, un concierto con Remik González, Sirhena y DJ Alí Masare, y la proyección de la película Macario en pantalla gigante. La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz presentó el calendario completo de festejos.

La programación de Día de Muertos en Iztapalapa abarca del 25 de octubre al 2 de noviembre e incluye una tamalada masiva, ofrendas comunitarias, un desfile y espectáculos musicales. Todas las actividades son de entrada libre y se concentran en la explanada del Jardín Cuitláhuac, el Museo Fuego Nuevo y 39 sedes comunitarias repartidas en la demarcación.

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Cultura Iztapalapa Ritual del Fuego Nuevo (Youtube)

Ceremonia, desfile y concierto del 31 de octubre

Un cartel de la Alcaldía Iztapalapa anuncia actividades de Día de Muertos vinculadas a Macario con presentaciones de Remik González, Sirhena y Ali Masare. (Captura de Pantalla/Redes sociales)

El sábado 31 de octubre, la celebración se traslada al Museo Fuego Nuevo, donde a las 19:00 horas se realizará una ceremonia prehispánica. Tras el acto ritual, los participantes avanzarán en desfile hacia el Jardín Cuitláhuac, dentro de la propia delegación.

“Vamos a hacer un desfile después de esta ceremonia prehispánica. Vamos a seguir con un concierto en la alcaldía a las 21:30 horas, Remix González y un DJ Alí, aquí en la explanada del jardín Cuitláhuac”, señaló Alavez.

El cartel oficial de la alcaldía ubica el inicio del concierto a las 20:30 horas (8:30 pm), con entrada libre, y confirma en el lineup a Remik González, Sirhena y Ali Masare como los tres artistas de la noche. Quien busque un plan gratuito para el cierre del 31 de octubre en el oriente de la Ciudad de México encuentra en Iztapalapa una alternativa concreta: ceremonia prehispánica a las 19:00 horas en el Museo Fuego Nuevo, desfile posterior hacia el Jardín Cuitláhuac y concierto con Remik González, Sirhena y DJ Alí Masare desde las 20:30 horas, todo sin costo de acceso.

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Proyección de Macario y actividades de noviembre

Ignacio López Tarso y Pina Pellicer protagonizan una escena de la película mexicana Macario entre velas encendidas. (Captura de Pantalla/Redes sociales)

La oferta cultural continúa el 1 de noviembre con recorridos y presentaciones de danza en la alcaldía. El lunes 2 de noviembre llega el plato fuerte de esa etapa: la proyección de la película Macario en una pantalla gigante instalada en la explanada de la alcaldía. “El lunes 2 de noviembre tendremos la proyección de la película Macario, aquí en nuestra explanada en una mega pantalla, por eso es más atractivo esto porque es en una mega pantalla aquí en la explanada la película de Macario, después habrá danza”, informó Alavez.

Macario es una película mexicana de 1960 dirigida por Roberto Gavaldón, con fotografía de Gabriel Figueroa y actuación protagónica de Ignacio López Tarso. La cinta está basada en una novela del escritor B. Traven, autor también de El tesoro de la Sierra Madre, con guion de Emilio Carballido.

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La historia sigue a un campesino humilde que vende leña para mantener a su familia y cuyo mayor deseo es comerse un guajolote entero. En el camino hacia ese banquete se topa con Dios, el Diablo y la Muerte: a los dos primeros les niega alimento, pero comparte con la Muerte por tratarse, según la trama, de una compañera para todos por igual. Macario se convirtió en la primera película mexicana nominada a un Premio de la Academia en la categoría de Mejor Película Extranjera y formó parte de la selección oficial del Festival de Cannes de 1960. Gabriel Figueroa obtuvo además un reconocimiento a la fotografía en el Festival de Valladolid.

La cinta es considerada un clásico asociado específicamente a la temporada de Día de Muertos por su trama centrada en la figura de la Muerte y las creencias populares mexicanas en torno a ella.

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Quién es Remik González

(Foto: Facebook)

Remik González, cuyo nombre real es Daniel Delgado González, es un rapero originario de Tijuana. Salió de su casa antes de cumplir la mayoría de edad para ayudar a su madre, que estaba sola a cargo de la familia, y comenzó a rapear en la calle junto a sus compañeros de secundaria, sin buscar dinero a cambio.

Su primer tema viral, “Pirata sin barco”, se grabó de forma casera y se popularizó en redes sociales. Tras vivir diez años en Guadalajara, donde encontró apoyo de productores y consolidó su carrera, actualmente reside en Ciudad de México.

El artista ha colaborado con nombres como Santa Fe Klan y Alemán, y ofreció en 2024 su primer concierto como solista en el Lunario del Auditorio Nacional. Ese mismo año presentó el álbum Mis Demonios, al que definió como un material que “abarca muchas cosas” sobre sus emociones y su estilo de vida.

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“Todo lo que sé lo aprendí en ese ambiente”, dijo el rapero sobre las calles de Tijuana que marcaron sus letras. En 2026 continúa activo con lanzamientos como “Nada Nos Tumba” y “Mal Ejemplo”.

Quién es DJ Alí Masare

Ali Masare es DJ, productor y empresario musical mexicano, considerado una de las figuras que impulsó el hip hop nacional desde hace más de una década. Comenzó como selector en fiestas y sonideros a los 14 o 15 años, y aprendió de manera empírica a editar remixes antes de formarse como DJ de scratch alrededor de 2006.

En 2007 fundó Masare Records, su propio sello discográfico, al no encontrar espacios para difundir el género. A través de ese proyecto ha apoyado a artistas emergentes del hip hop con grabación, edición y distribución, además de impartir cursos de producción y DJ.

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A lo largo de su carrera trabajó con bandas como Panteón Rococó, con quienes colaboró en tres discos y tocó en el Vive Latino, así como con Kinky y Jotdog. También fundó el proyecto alterno A to Z junto al baterista Zette Voltage, que combina tornamesas con batería en vivo. Más recientemente, Masare ha incursionado como compositor e intérprete bajo su propio sello, con temas como “Tú Me Gustas”. Su trayectoria incluye colaboraciones comerciales con marcas como Nike, Red Bull y la NBA.

Concurso de ofrendas y participación vecinal

Las ofrendas comunitarias en la Ciudad de México, incluidas las que se montan en sedes de Iztapalapa como la Utopía Meyehualco, estarán disponibles para su visita del 29 de octubre al 2 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los eventos musicales y la proyección de cine, la alcaldía convocó a un concurso de ofrendas dirigido a los pueblos y barrios de Iztapalapa. La iniciativa busca que cada comunidad exprese sus propias tradiciones locales a través de los altares que instale.

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Las ofrendas comunitarias en la Ciudad de México, incluidas las que se montan en sedes de Iztapalapa como la Utopía Meyehualco, estarán disponibles para su visita del 29 de octubre al 2 de noviembre.

La alcaldía precisó que los detalles de bases, horarios y sedes específicas del concurso de ofrendas, así como información adicional sobre el resto de la programación, se difunden a través de sus redes sociales oficiales.

El conjunto de actividades, que combina la tamalada comunitaria, la ceremonia prehispánica, el desfile, el concierto en el Jardín Cuitláhuac y la proyección de Macario, forma parte de lo que la alcaldía promueve bajo el lema “Iztapalapa, a nadie se olvida”, en referencia a la conmemoración de los 550 años de la fundación de Cuitláhuac.

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