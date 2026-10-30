México

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

El sismo ocurrió a las 02:42 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)
El sismo ocurrió a las 02:42 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)
Guardar

Un sismo de 4.1 de magnitud se registró en el municipio de Pinotepa Nacional ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señala que el movimiento telúrico ocurrió a las 02:42 horas de este 30 de octubre a 53 km al suroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 11.4 km.

PUBLICIDAD

La zona exacta donde ocurrió el terremoto se ubica en las coordenadas 15.91 grados de latitud y -98.266 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por el sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información comunicada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Igualmente es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, subraya el SSN.

PUBLICIDAD

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos a diario, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE)

Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) aconseja no caer en rumores, ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales, como las autoridades de Protección Civil, tanto locales y estatales, así como federales.

Tras un movimiento telúrico, revisa tu casa en búsqueda de posibles daños, utiliza tu celular solo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante permanecer alerta.

También puedes seguir las siguientes medidas antes de un sismo: prepara un plan de protección civil, participa en simulacros de evacuación, localiza las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y prepara una mochila de emergencia.

Durante un sismo conserva la calma y quédate en runa zona de seguridad, aléjate de objetos que puedan caer; si estás en un transporte, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes; y si te encuentras en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué hacer en caso de sismo?

En muchas ocasiones, cuando ocurre un movimiento sísmico, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? Es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Actividad sísmica en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

Sismo en MéxicoSismo en México hoymexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concluye el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes

El político mexicano murió el pasado miércoles 28 de octubre a los 92 años de edad en la Ciudad de México

Concluye el homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: manifestantes bloquean Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas

Mantente informado en tiempo real sobre las rutas, los horarios y las afectaciones viales que genera la movilización de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México y el resto del país

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: manifestantes bloquean Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 30 de octubre

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 30 de octubre

Estos son los resultados del Progol de Media Semana del viernes 30 de octubre

Consulte aquí los dígitos premiados de la quiniela de Progol de Media Semana, que entregó la Lotería Nacional

Estos son los resultados del Progol de Media Semana del viernes 30 de octubre

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El movimiento sísmico pasó a las 21:44 horas, a una distancia de 177 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Inés Gómez Mont: por qué huyó de México y la razón de su detención en Estados Unidos

Inés Gómez Mont: por qué huyó de México y la razón de su detención en Estados Unidos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: FGR confirma colaboración con EEUU para captura de Inés Gómez Mont en Miami

El Guano no se retira: así conserva el poder a los 81 años el hermano de El Chapo Guzmán

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

Detienen a “El Chorejas”, líder de Los Aparicio, banda dedicada a la extorsión, asesinato y tráfico de drogas en Morelos

ENTRETENIMIENTO

El legado de Chespirito en cifras: 690 capítulos, 20 películas y más de 100 personajes

El legado de Chespirito en cifras: 690 capítulos, 20 películas y más de 100 personajes

Quién fue Fernando Castillo Castro, querido cantante de Los Yaguarú durante 30 años que murió de manera repentina

Gema Garoa afirma que estará con Karina Torres en el Gran Premio de México

Capturan a Inés Gómez Mont en Florida: lleva años prófuga de la justicia mexicana

La Glorieta de Insurgentes tendrá gran baile de Día de Muertos hoy 30 de Octubre: Dj set y disfraces temáticos

DEPORTES

Cómo le fue a Checo Pérez en la Práctica 2 del Gran Premio de México

Cómo le fue a Checo Pérez en la Práctica 2 del Gran Premio de México

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

Charles Leclerc se lleva el mejor tiempo en la Práctica 1 del Gran Premio de Mexico 2026

Papas en 120 y tortas de casi 300 pesos: cuánto cuesta comer y beber realmente en el GP México este 2026

Lucha Kingdom 2026: CMLL y NJPW revelan nueve combates con campeonatos y estrellas internacionales en Arena México