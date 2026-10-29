Megamarcha del IMSS este 30 de octubre: rutas, horarios y afectaciones viales en la CDMX

La protesta, que los organizadores denominan la “Segunda Mañanera de la Resistencia”, contempla además bloqueos intermitentes y manifestaciones simultáneas frente a hospitales y unidades médicas en distintos estados del país. REUTERS/Daniel Becerril

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La Ciudad de México se prepara para una jornada de movilizaciones este viernes 30 de octubre, cuando trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha nacional con dos contingentes que recorrerán el Centro y la zona de Paseo de la Reforma.

La protesta, que los organizadores denominan la “Segunda Mañanera de la Resistencia”, contempla además bloqueos intermitentes y manifestaciones simultáneas frente a hospitales y unidades médicas en distintos estados del país.

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Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó las manifestaciones de trabajadores del sector salud e indicó que se mantiene la continuidad de Zoé Robledo al frente de la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Demandas y organización del movimiento

La convocatoria reúne a trabajadores activos, de base y jubilados del IMSS que exigen un incremento salarial de mayor alcance y la renovación de la dirigencia sindical. También reclaman la apertura de una mesa de negociación con funcionarios de alto nivel del Gobierno federal.

Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y vocero de los inconformes, explicó que el primer contingente reunirá a personal proveniente de otras entidades, trabajadores que concluyen sus turnos nocturnos y quienes ingresarán a laborar por la tarde.

Los organizadores estiman una participación de al menos 10 mil trabajadores en la concentración vespertina. Soto Cruz precisó que la ruta y el destino final de las marchas todavía no están definidos, porque dependerán de la respuesta del Gobierno federal a la solicitud de diálogo.

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El vocero advirtió que, si no existe apertura a la negociación, los manifestantes podrían intensificar las protestas y realizar acciones de paralización. No obstante, aseguró que buscarán evitar afectaciones a la ciudadanía.

“Seguimos llamando a todos los compañeros a nivel nacional para que se manifiesten afuera de sus unidades, como lo hemos estado haciendo, tratando de no obstruir las vías de comunicación”, señaló Soto Cruz.

Horarios y rutas de las dos movilizaciones

La Megamarcha del IMSS se trata de una movilización de trabajadores disidentes del Seguro Social que exigen aumento salarial y cambio de dirigencia sindical. Contempla dos contingentes en la Ciudad de México: uno sale a las 10:00 am desde Paseo de la Reforma hacia Bucareli, y otro a las 4:00 pm desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI. 21, 2026. REUTERS/Daniel Becerril

La megamarcha del IMSS en la capital del país se desarrollará en dos turnos diferenciados, cada uno con su propio punto de concentración y horario de salida.

Turno matutino: el contingente principal se reunirá a las 10:00 am en las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma número 476, en la colonia Juárez. Desde ahí, el personal del sector salud marchará con dirección a la Secretaría de Gobernación, sobre avenida Bucareli, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Turno vespertino: el segundo bloque se concentrará a las 3:00 pm en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, y comenzará su desplazamiento a las 4:00 pm con la mira puesta en el Zócalo capitalino.

La Megamarcha del IMSS se trata de una movilización de trabajadores disidentes del Seguro Social que exigen aumento salarial y cambio de dirigencia sindical. Contempla dos contingentes en la Ciudad de México: uno sale a las 10:00 am desde Paseo de la Reforma hacia Bucareli, y otro a las 4:00 pm desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

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La ruta establecida para la movilización matutina avanzará sobre Paseo de la Reforma e ingresará a avenida Bucareli para solicitar la intervención de las autoridades en las demandas laborales del sector. El recorrido del contingente vespertino, en cambio, no cuenta con un trazado confirmado hasta el momento, aunque los organizadores apuntan hacia el Centro Histórico.

El movimiento también contempla protestas y posibles bloqueos en distintos puntos del país, con réplicas de las manifestaciones en hospitales y unidades médicas de varias entidades federativas, de manera simultánea a lo que ocurra en la capital.

Calles y zonas con posibles afectaciones viales

Quienes necesiten circular por el Centro o por la zona de Paseo de la Reforma este viernes deberán considerar cortes intermitentes y reducción de carriles en varios puntos de la ciudad. Estas son las vialidades señaladas como las más expuestas a complicaciones:

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Paseo de la Reforma: principal corredor de la movilización matutina. La concentración inicial y el paso del contingente podrían complicar la circulación en el tramo donde avancen los manifestantes.

Avenida Bucareli: destino anunciado de la primera marcha, en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Podría registrar afectaciones durante la llegada de los trabajadores.

Cruces de Reforma con avenida Insurgentes: podrían presentar interrupciones temporales si el contingente ocupa las intersecciones o se implementan cortes a la circulación. No está confirmado que toda la avenida Insurgentes forme parte de la ruta.

Avenida Juárez y accesos al Centro Histórico: podrían registrar cambios en la circulación dependiendo del recorrido efectivo de los manifestantes, aunque no está confirmado que la marcha transite por esta vialidad ni por el Eje Central rumbo al Zócalo.

Avenida Cuauhtémoc y colonia Doctores: la concentración reportada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI podría generar afectaciones en las inmediaciones de ese corredor, sobre todo en el horario vespertino.

Hasta el momento no se cuenta con un listado oficial de cierres específicos para el viernes 30 de octubre. El impacto real en cada vialidad dependerá del desarrollo de la movilización y de las decisiones que tomen las autoridades de tránsito conforme avance la jornada.

Un mapa digital de Google Maps señala afectaciones viales y congestión en avenidas principales de la Ciudad de México, entre ellas el Paseo de la Reforma y la avenida Juárez. (Google Maps/Gemini trazado de puntos de mayor conflicto)

Metrobús y rutas alternas para evitar el caos

El transporte público concesionado también podría resentir la movilización, particularmente en dos de sus líneas que atraviesan las zonas marcadas por la protesta:

Línea 7 del Metrobús: circula por Paseo de la Reforma, uno de los ejes centrales de la marcha matutina.

Línea 1 del Metrobús: recorre parte de avenida Insurgentes, cuyos cruces con Reforma figuran entre los puntos de posible afectación.

Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre estaciones cerradas, interrupciones de servicio o circuitos provisionales para estas líneas durante la jornada del viernes.

Para quienes busquen evitar las zonas con mayor probabilidad de congestión, se han mencionado algunas vialidades que podrían funcionar como alternativas, según el origen y destino de cada trayecto:

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Circuito Interior

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Chapultepec

Estas opciones no corresponden a desvíos oficiales confirmados para la movilización. Su viabilidad dependerá de las condiciones de tránsito del momento y de los cortes que finalmente se implementen conforme avancen los dos contingentes.

Servicios médicos del IMSS durante la jornada

A pesar de las movilizaciones y los bloqueos intermitentes anunciados en distintas vialidades, las autoridades del Seguro Social informaron que determinados servicios considerados prioritarios mantendrán su operación continua en las clínicas y hospitales del país. Entre ellos se encuentran:

Urgencias

Hospitalización

Terapia intensiva

Atención de partos

Hemodiálisis

Hasta el momento, el organismo no informó sobre una suspensión general de consultas, cirugías o servicios de urgencias con motivo de la movilización del 30 de octubre. Sin embargo, quienes tengan consultas, estudios o procedimientos programados para ese día deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales del instituto.

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Los propios manifestantes han señalado que, hasta ahora, las protestas no han implicado la suspensión de servicios médicos ni el cierre de hospitales, pues los participantes se movilizan después de concluir sus jornadas de trabajo. Los disidentes también anunciaron que mantendrán los bloqueos intermitentes en avenidas y las manifestaciones frente a hospitales y unidades médicas del IMSS, sin suspender la atención a los derechohabientes.

Se recomienda, de manera adicional, consultar las actualizaciones de las autoridades de movilidad de la Ciudad de México, particularmente para quienes necesiten desplazarse por las zonas afectadas durante las horas en que se desarrollen ambos contingentes.

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Qué sigue tras la megamarcha

Para el sábado 31 de octubre está prevista una asamblea constituyente, en la que los inconformes buscarán definir y endurecer sus próximas acciones REUTERS/Daniel Becerril

El conflicto entre los trabajadores disidentes y las autoridades del Seguro Social no se limita a la jornada del viernes. El movimiento contempla protestas y posibles bloqueos en distintos puntos del país, de manera simultánea a lo que ocurra en la capital, con réplicas frente a hospitales y unidades médicas de varias entidades federativas.

Para el sábado 31 de octubre está prevista una asamblea constituyente, en la que los inconformes buscarán definir y endurecer sus próximas acciones en caso de que el Gobierno federal no responda a su solicitud de establecer una mesa de negociación formal.