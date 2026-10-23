Capturan a “Mando 20”, líder de célula del CJNG, involucrado en ataque con coche bomba contra policías en Michoacán que dejó seis muertos

Fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20”, Sinuhe “N” y Cristian “N”, del CJNG quienes son señalados de estar detrás del atentado con un coche bomba afuera de las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán Foto: FGR

Guardar

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que tres personas de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidas durante cateos realizados en dos inmuebles de Tecomán, Colima, por su presunta relación con la explosión de un vehículo registrada el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. El ataque dejó seis personas sin vida y 11 heridos.

Las acciones fueron resultado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal. En los inmuebles fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20”, Sinuhe “N” y Cristian “N”.

PUBLICIDAD

Durante los cateos también fueron aseguradas armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de otros indicios relacionados con la investigación.

De acuerdo con las líneas de investigación, David “N” habría sido el responsable del atentado y habría encabezado una célula del CJNG con presencia en Tecomán y municipios cercanos. Las autoridades mantuvieron las indagatorias para identificar a todas las personas involucradas, tanto quienes ejecutaron el ataque como quienes lo ordenaron.

El ataque que dejó seis muertos y 11 heridos se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2025 (FGE Michoacán)

En agosto de 2026, García Harfuch también informó sobre un operativo coordinado en Hidalgo, Jalisco y Michoacán. Las fuerzas federales catearon 36 inmuebles, detuvieron a 20 integrantes del CJNG y aseguraron más de un centenar de vehículos, armas, droga y equipo táctico.

PUBLICIDAD

La investigación contó con la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Secretaría de Seguridad de Colima, cuyo apoyo permitió avanzar en las indagatorias y fortalecer la coordinación entre instituciones federales y estatales.

La camioneta disfrazada con plátanos provenía de Colima

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás de la explosión de una camioneta en las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana, Michoacán, que dejó como saldo 6 personas muertas y 11 lesionadas.

Carlos Torres Piña, fiscal general del Estado, informó que esta organización criminal, liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, podría ser la responsable del ataque en contra de la policía, ocurrido el pasado 6 de diciembre.

PUBLICIDAD

Explosión en Coahuayana, Michoacán, dejando como al menos un muerto y más de 10 heridos. (@Tipitapas/X)

“Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo haber sido del grupo de Jalisco (CJNG) contra la policía de la comunidad de Coahuayana esta agresión”, detalló.

Además, explicó que la explosión de la camioneta -proveniente de Colima- se realizó mediante un dispositivo usado a larga distancia, cuyos posibles responsables ya fueron identificados.

“Hemos ya ubicado los rostros de quienes pudieron haber accionado, mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo”, comentó el fiscal a medios de comunicación.

Torres Piña también informó que se encuentran en estrecha colaboración con las autoridades federales, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) es la institución que encabeza las investigaciones.

PUBLICIDAD

Departamento de Estado. (Gobierno EUA)

Respecto a la detención de seis personas en Colima que presuntamente estarían implicados en la explosión del vehículo, el fiscal detalló que se encuentran bajo investigación por portación de armas y ataques a fuerzas de seguridad.

Cabe señalar que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la investigación del hecho se realiza por delincuencia organizada y no por terrorismo debido a que este concepto no se contempla en las leyes mexicanas “y otras a nivel internacional”.

Corredor Michoacán Colima sitio estratégico de traslado de droga

En entrevista con Infobae México, David Saucedo, experto en seguridad pública y crimen organizado, detalló que este ataque se debe al conflicto permanente entre grupos criminales por dominar el municipio debido a que les permite controlar la zona costera de Michoacán.

PUBLICIDAD

Saucedo explicó que desde hace al menos 5 años el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) -liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”- y las células del grupo de Cárteles Unidos se disputan el control del municipio debido a que se encuentra en la frontera de Colima y Michoacán.

Continuan los operativios por parte de los grupos de autodefensas de la costa del estado de Michoacán FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO

Coahuayana también cuenta con paso por la carretera federal 200, una vía clave debido a que conecta todos los municipios de la zona costera de Michoacán, lo cual beneficia al CJNG para controlar la región y asegurar su expansión por el estado.

El interés del CJNG por controlar Coahuayana y su principal obstáculo

“El Abuelo” es identificado como líder de Cárteles Unidos, una organización criminal compuesta por la alianza de grupos delincuenciales. (Gobierno EUA)

De acuerdo con el experto, este municipio es un sitio clave para permitir el ingreso a regiones de Michoacán, por lo que el CJNG está interesado en él para formalizar su total dominio del estado.

PUBLICIDAD

Y es que, de acuerdo con un mapa criminal realizado por Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y experto en seguridad pública, el también llamado cártel de las cuatro letras cuenta con operaciones en 110 municipios de los 113 que componen al estado.

Sin embargo, Saucedo detalló que este municipio mantiene una “muralla” implementada por Cárteles Unidos para evitar que el CJNG lo controle.

Cinco personas murieron por la explosión (FGE Michoacán)

“Coahuayana es la puerta de entrada a la zona costera y a la Sierra Madre del Sur del estado de Michoacán. Uno de los factores que han evitado que Michoacán caiga en poder de las tropas de “El Mencho”, es justamente que el abastecimiento de armas, municiones, pertrechos y la llegada de tropas de refuerzo se ve obstaculizada por el “embudo” y contención que los Cárteles Unidos realizan en Coahuayana. El municipio se ha convertido en una muralla que frena el avance de las tropas del CJNG en la zona", explicó.

PUBLICIDAD

Ataques contra la policía comunitaria como estrategia

Saucedo comentó que Cárteles Unidos estaría influyendo en los procesos electorales del municipio, lo que provoca que las autoridades estén operando a su favor para evitar el ingreso del CJNG.

En respuesta, el cártel liderado por “El Mencho” estaría llevando a cabo ataques en contra de la policía comunitaria y obligando a los civiles a desplazarse del municipio ante la inseguridad.

“Los jaliscienses han reaccionado con ataques en contra de la policía comunitaria, sembrando minas terrestres, lanzando ataques con drones, colocando coches bomba (como ocurrió el día de hoy en el primer cuadro de la cabecera municipal) y utilizando tácticas de narcoterrorismo, que han inducido el desplazamiento de la población civil”, explicó.

PUBLICIDAD