México

Miguel Tello fortaleció la planeación municipal en Hidalgo con trabajo en los 84 ayuntamientos

Durante su gestión en Planeación y Prospectiva se participó en más de 300 sesiones de coordinación municipal para identificar necesidades y establecer prioridades de desarrollo

Miguel Tello fortaleció la planeación municipal en Hidalgo con trabajo en los 84 ayuntamientos (RS)
Miguel Tello fortaleció la planeación municipal en Hidalgo con trabajo en los 84 ayuntamientos (RS)
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La Unidad de Planeación y Prospectiva de Hidalgo (UPLAPH), encabezada hasta octubre de 2026 por Miguel Ángel Tello Vargas, desarrolló acciones de acompañamiento en los 84 municipios del estado para fortalecer la planeación de obras, servicios y proyectos a partir de las necesidades de cada comunidad.

Entre los resultados reportados durante su gestión destaca la participación de la dependencia en más de 300 sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), así como la realización de visitas de trabajo a los 84 ayuntamientos.

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Estos comités son espacios de coordinación en los que autoridades y representantes sociales pueden identificar problemas, presentar propuestas y establecer prioridades para la atención de las necesidades municipales.

El acompañamiento de la UPLAPH buscó fortalecer estos mecanismos y acercar los procesos de planeación a las comunidades, particularmente en la definición de obras y acciones relacionadas con infraestructura, servicios públicos y desarrollo local.

Como parte de este trabajo, también se brindó capacitación a los 84 municipios para actualizar sus Planes Municipales de Desarrollo 2024-2027, mediante lineamientos y herramientas metodológicas que permiten revisar objetivos, estrategias, metas e indicadores.

La finalidad fue proporcionar criterios comunes para que los ayuntamientos pudieran organizar sus prioridades, dar seguimiento a sus compromisos y vincular sus proyectos con los objetivos de desarrollo estatal.

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Estas acciones adquieren relevancia ante las diferencias territoriales de Hidalgo, donde las necesidades de las zonas metropolitanas, comunidades rurales y regiones con menor acceso a servicios requieren respuestas adaptadas a sus características.

El trabajo de coordinación municipal formó parte de la estrategia del gobierno de Julio Menchaca para fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática y promover una mayor vinculación entre las instituciones estatales y los gobiernos locales.

Durante la gestión de Miguel Tello, la UPLAPH también elaboró instrumentos para facilitar la actualización de los programas de planeación estatal y municipal, con el propósito de que las decisiones públicas contaran con objetivos y mecanismos de seguimiento.

A lo largo de su gestión, la dependencia consolidó un esquema de trabajo con los 84 ayuntamientos que permitió a los gobiernos locales participar directamente en la definición de prioridades de desarrollo.

La tarea pendiente será dar continuidad a esa coordinación y lograr que las necesidades detectadas se traduzcan en proyectos concretos, ejecutados y evaluados según las demandas de cada municipio.

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