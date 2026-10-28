El líder del Cártel de Guasave: quién es y qué vínculo tenía con “Chuy Peñuelas”

Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este miércoles, por medio de una publicación en su cuenta de X, que Jesús González Peñuelas, alias Chuy Peñuelas, un operador del Cártel de Guasave, había sido abatido por fuerzas federales en Sinaloa, luego de una agresión a las autoridades.

En su publicación, Harfuch dijo que derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de ese estado, personal de la Marina había realizado un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal y repelió el ataque.

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Entre los agresores se encontraba Chuy Peñuelas. Durante el enfrentamiento, perdieron la vida dos personas, entre ellas, el delincuente mencionado.

Cabe destacar que el gobierno de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Como resultado de ese operativo, informó Harfuch, la Marina aseguró cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones. Los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se ralicen las investigaciones correspondientes.

Omar García Harfuch informó sobre la muerte del narcotraficante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estas acciones reflejan la importancia del trabajo coordinado y de inteligencia de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX para lograr la pacificación de Sinaloa”, concluyó su mensaje Harfuch.

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¿Quién es el líder del Cártel de Guasave, al que pertenecía Chuy Peñuelas?

El Cártel de Guasave es una organización criminal que opera, principalmente, en el estado de Sinaloa.

Nació a principios del presente siglo, cuando Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada y Vicente Carrillo Fuentes planeaban como disputar la plaza de Nuevo Laredo al Cártel del Golfo.

Mientras eso pasaba, en Sinaloa comenzó a tomar fuerza un personaje que, décadas después, se volvería un objetivo prioritario para Estados Unidos.

Se trata de Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, quien es identificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como uno de los principales traficantes de droga. Por 20 años, se ha mantenido como líder del Cártel de Guasave.

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La trayectoria de "El Chapo Isidro" y el Cártel de Guasave De los años 90 al operativo contra Chuy Peñuelas en 2026 ← Anterior Siguiente →

De acuerdo con información del portal InSightCrime, especializado en seguridad, El Chapo Isidro ha operado en el hampa de México desde los años 90, manteniendo un perfil bajo. Su influencia en Sinaloa y alrededores llevó a que las autoridades estadounidenses lo designaran como líder de un grupo de narcotráfico significativo desde 2013 y lo acusaron formalmente en 2019. Se encuentra en la lista de los criminales más buscados en Estados Unidos.

El gobierno del país vecino del norte asegura que Meza Flores ha estado traficando grandes cantidades de droga fuera de México desde el año 2000, operando desde Guasave, en el estado de Sinaloa. Otros informes señalan que comenzó su carrera criminal trabajando para Amado Carrillo Fuentes, quien fue jefe del Cártel de Juárez, y quien habría muerto en 1997 tras una cirugía plástica.

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Tras la muerte de Carrillo Fuentes, Meza Flores comenzó a trabajar con la Organización Beltrán Leyva (OBL), y en ese momento se alió con el que luego sería su rival: el Cártel de Sinaloa.

Cuando Alfredo Beltrán Leyva fue detenido en 2008, se produjo una violenta ruptura entre la facción liderada por Joaquín El Chapo Guzmán y el resto de los hermanos Beltrán Leyva. Chapo Isidro se quedó con los Beltrán Leyva.

Los informes sobre las actividades criminales del Chapo Isidro comenzaron a surgir con más frecuencia en 2011. En noviembre de ese año se encontraron conexiones entre él y 32 agentes corruptos de la policía en Ahome, Sinaloa, y además fue vinculado con el asesinato de 16 personas cuyos cadáveres quemados fueron encontrados en camiones en Culiacán, un poco más al sur.

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El Chapo Isidro es el líder del Cártel de Guasave. (Foto: FBI)

Para el año 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que dirigía su propia organización, la Organización Meza Flores, misma que operaba en Guasave y otras ciudades circundantes en Sinaloa. Presuntamente, algunos de sus familiares formaban parte de esta red.

Autoridades también señalaron una rivalidad entre el Chapo Isidro y el Chapo Guzmán, y culparon a esta rivalidad de la cuadruplicación de homicidios relacionados con el crimen organizado en Sinaloa.

Esta guerra habría sido impulsada por la traición de uno de los socios de Chapo Isidro, quien desertó y se fue a trabajar para el Cártel de Sinaloa.

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Tras la detención de Héctor Beltrán Leyva en 2014, se rumoró que El Chapo Isidro sería el nuevo líder de la OBL, pero en los años consecuentes, adoptó un perfil bajo para presuntamente continuar con las operaciones de su propia red.

En 2017, en EEUU se ofrecieron 5 millones de dólares como recompensa por información que condujera a su captura. Para 2019, una corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, lo acusó formalmente por cargos relacionados al tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas, uso de armas de fuego y asociación criminal.

En febrero de 2025 fue incluido en la lista de los diez criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

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