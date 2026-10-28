Patricia Manterola planeaba viajar en tren a Toledo antes de conocer el trágico choque que dejó más de 60 muertos

(Europa Press/IG)

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Patricia Manterola se encontraba en España por una agenda de trabajo cuando el accidente entre dos trenes en la provincia de Toledo cambió sus planes de traslado.

La cantante mexicana tenía previsto viajar este jueves 29 de octubre a esa ciudad para participar en un programa de televisión.

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La intérprete compartió una publicación en Instagram después de conocer el choque ferroviario ocurrido la mañana de este miércoles 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Su mensaje se centró en las víctimas y las familias afectadas por la tragedia.

El accidente dejó al menos 68 personas muertas y obligó a interrumpir la circulación en la ruta ferroviaria que conecta Madrid con Andalucía.

Manterola había viajado a España para cantar en un concierto en Cáceres y cumplir con una serie de entrevistas de promoción. Entre sus actividades se encontraba una visita a Toledo, ciudad hacia la que tenía contemplado trasladarse en tren este jueves.

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La noticia del choque ferroviario ocurrió horas antes de ese recorrido. La artista señaló que despertó con la información sobre el accidente en la ruta hacia Toledo, un hecho que le provocó preocupación por las personas involucradas.

Dos trenes de alta velocidad han chocado a la altura de Los Yébenes (Toledo).

Patty Manterola compartió un mensaje para las familias afectadas

En su publicación, Patty Manterola expresó que se encontraba en España debido a sus compromisos profesionales. También explicó que su agenda incluía el viaje a Toledo para aparecer en un programa de televisión.

“Estoy en España, donde vine a cantar en concierto en Cáceres y a realizar una serie de entrevistas de promoción. Mañana tenía previsto viajar en tren a Toledo para realizar un programa de TV, y hoy me despierto con la noticia del accidente ferroviario justamente rumbo a Toledo que me ha dejado el corazón encogido”, escribió.

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La cantante dijo que pensó en las familias que perdieron a sus seres queridos tras el accidente. “No puedo dejar de pensar en las familias que hoy han perdido a sus seres queridos. Qué tristeza tan grande… No hay palabras para un dolor así”, publicó.

(Instagram)

El mensaje de la exintegrante de Garibaldi incluyó una muestra de solidaridad para quienes enfrentaron las consecuencias del choque entre los trenes. La artista pidió fuerza y consuelo para los familiares de las víctimas.

“Desde lo más profundo de mi corazón, les envío todo mi cariño y mis oraciones. Le pido a Dios que abrace a cada familia, que les dé fortaleza y consuelo para enfrentar estos momentos tan difíciles”, escribió Manterola.

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La intérprete cerró su publicación con un mensaje dirigido a España. “Hoy mi corazón está con ustedes y con toda España”, señaló en Instagram.

El accidente ferroviario interrumpió la ruta Madrid-Andalucía

El choque ocurrió entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda, cerca de Los Yébenes, en la provincia de Toledo. El accidente involucró a un tren AVE de Renfe y a una unidad de la empresa Iryo.

Más de 500 pasajeros viajaban entre ambos trenes al momento del impacto. El AVE transportaba a 147 personas, incluido un bebé, mientras que el tren de Iryo llevaba a 397 pasajeros.

El AVE 02080 salió de la estación de Atocha, en Madrid, a las 08:00 horas con destino a Sevilla. El accidente ocurrió a las 08:54 horas, cuando el convoy avanzaba por el tramo toledano de la línea de alta velocidad.

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Varios vagones del tren de Iryo cayeron a un terraplén. El gobierno de Castilla-La Mancha activó el Plan Territorial de Emergencia en fase de emergencia para coordinar la atención a las víctimas.

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles, 28 de octubre, en la estación de la localidad toledana de Urda. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 28/10/2026

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, canceló sus actividades y se trasladó a la zona. La Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil y servicios médicos participaron en las labores de rescate y traslado de heridos.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. Entre las hipótesis reportadas figuraban un posible error humano o una falla temporal en el sistema de señalización automática que regula la distancia entre los trenes.

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