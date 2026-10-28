CDMX encabeza las donaciones por internet en México: salud, emergencias y animales entre las principales causas

Las causas sobre Salud y Emergencias concentran el 80% de los donativos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México es el estado con la mayor proporción de habitantes que donan en el país, donde la plataforma GoFundMe acumula más de 950 millones de pesos reunidos en 30 meses para tratamientos médicos, emergencias, protección de especies, educación y organizaciones civiles.

La plataforma fue lanzada en México en abril de 2024 y, a seis meses de cumplir tres años de operaciones en el país, registra cerca de 150 mil colectas y 1.2 millones de donaciones. La aportación promedio alcanza los 800 pesos por donación.

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México es el vigésimo país donde GoFundMe inicia operaciones y representa su primera incursión en América Latina.

La plataforma señaló que ha reunido recursos para tratamientos médicos, reconstrucción de comunidades tras desastres naturales, conservación de especies en peligro de extinción, estancias de investigación de estudiantes y la continuidad de organizaciones civiles.

A la capital del país le siguen Baja California Sur, Quintana Roo, Querétaro y Nuevo León, como las entidades con la mayor proporción de habitantes donantes, de acuerdo con los datos de la plataforma.

El 53% de los recursos llega durante los últimos 12 meses

En los últimos 12 meses, GoFundMe recaudó más de 500 millones de pesos en México. Ese monto representa el 53% de todo lo reunido por la plataforma desde su lanzamiento en el país.

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Durante ese lapso, el ritmo mensual de recaudación prácticamente se duplica. Los fondos aumentan 76%, las colectas creadas crecen 78% y las donaciones suben 81%, según los datos difundidos por la plataforma.

Elisa Liberatori Finocchiaro, directora sénior de Asuntos Corporativos de GoFundMe, sostuvo que la recaudación de los últimos 12 meses supera la obtenida durante el primer año y medio de operación en México.

“México recaudó en los últimos 12 meses más que en el primer año y medio, y eso es porque la gente confía y vuelve. Los primeros meses vimos que pedir ayuda cuesta: por pena, orgullo o miedo a incomodar.

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“Lo que más me conmueve es ver a tantas personas atreverse a hacerlo y descubrir que del otro lado hay alguien dispuesto a responder, muchas veces un completo desconocido. Por eso cada peso recaudado es, en el fondo, un voto de confianza”, afirmó Elisa Liberatori Finocchiaro.

Según la plataforma, la mayor actividad anual se concentra entre febrero y abril. En 2026, GoFundMe registró tres récords mensuales consecutivos, siendo abril el mes con mayor, con 53 millones de pesos.

La segunda temporada más alta de donaciones es al cierre del año, principalmente en octubre y noviembre.

Salud y Emergencias reúnen el 80% de los recursos recaudados

Las categorías de Salud y Emergencias concentran el 80% de los recursos recaudados en GoFundMe México.

La plataforma señaló que, junto con estas causas, las colectas se extienden durante los últimos 30 meses a conservación, educación y sostenimiento de organizaciones civiles.

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Los animales ocupan el tercer lugar entre las categorías con más colectas, después de Salud y Emergencias. Familia y Educación siguen entre las causas con presencia dentro de la plataforma.

En Salud, Carlos Alexis Patiño mantiene una colecta para cubrir los gastos médicos de su madre durante la etapa final de una enfermedad de demencia.

La recaudación contempla cuidados de enfermería de tiempo completo, insumos y posibles hospitalizaciones durante los próximos tres años. Hasta el momento suma más de 820 mil pesos con el respaldo de mil 800 donantes.

El actor Manuel Masalva recibe apoyo de amistades y familiares después de una infección bacteriana. Su colecta reúne 1 millón de pesos mediante 900 donaciones.

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Perros guía y jaguares aparecen entre las colectas por animales y conservación

La organización Perros Guía para Ciegos, identificada como la primera escuela de perros guía de México y América Latina, busca recursos para evitar su cierre y mantener el apoyo a la independencia de personas con discapacidad visual. La campaña reúne 1 millón 500 mil pesos con más de 3 mil donantes.

La colecta “Ayúdanos a salvar a los jaguares de Nayarit”, impulsada por Javier Ramírez Magaña, reúne 307 mil pesos a través de 598 donaciones.

La iniciativa compensa a ganaderos de la Sierra de Vallejo por los becerros que pierden a causa del jaguar, con el propósito de evitar el envenenamiento de los animales como represalia.

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Antes de esta iniciativa morían envenenados entre uno y tres jaguares al año. Este año no se reporta ninguno, de acuerdo con la información difundida sobre la colecta.

Apoyan a familias indígenas, vendedores y campañas de emergencia

En la categoría Comunidad, Mïbï recauda recursos para apoyar a familias indígenas vulnerables, en especial a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad que no tienen acceso a servicios de salud ni a bienes básicos. La colecta suma 103 mil pesos con 179 donantes.

Somos Uno, proyecto de Dash Robles Almanza, conocido como Dan Kiwi, compra mercancía a vendedores ambulantes de la tercera edad y la entrega a personas necesitadas. Sus 12 colectas reúnen 270 mil pesos gracias a más de mil donaciones.

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Save the Children México utiliza GoFundMe para integrar a streamers de Twitch, cada uno con una colecta dentro de la campaña “El regalo más valioso”. La edición de 2026 se enfoca en madres y recién nacidos, tanto en México como en emergencias globales.

Las colectas creadas desde México para apoyar a familias damnificadas por los terremotos en Venezuela y a comunidades afectadas por huracanes recientes en el país se agrupan en la página Desastres naturales y huracanes de GoFundMe.

GoFundMe resaltó que cuenta con capas de seguridad, controles y procesos para prevenir usos indebidos.

Explicó que sus equipos de Confianza y Seguridad, Riesgo y Cumplimiento revisan las recaudaciones durante las 24 horas, mientras los socios bancarios realizan una segunda revisión antes de liberar el dinero a la persona u organización beneficiaria. La Garantía de Donaciones de GoFundMe ofrece un reembolso completo cuando algo no está bien.

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