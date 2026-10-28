Calcinaron a un hombre en Tlalpan y acribillaron a dos hermanos en el Centro Histórico de la CDMX

El cuerpo de una persona fallado aún con fuego eunas canchas de futbol Tlalpan Foto: Facebook Comunidad Activa de Reporte a la Ciudadanía

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El cuerpo calcinado de una persona fue localizado este martes 27 de octubre en unas canchas de futbol de Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX). Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la identidad de la víctima, las circunstancias de su muerte y la posible participación de responsables.

El hallazgo movilizó a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía de Investigación y Servicios Periciales. Personal médico confirmó que la persona ya no tenía signos vitales cuando llegaron al sitio.

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Los primeros reportes ubicaron la emergencia en un camino de la calle Encinos, sin número exterior, cerca de Camino a Xitle. La zona también fue identificada como parte de la colonia Actopan Sur, Tlalpuente y San Andrés Totoltepec, dentro de la alcaldía Tlalpan.

Una llamada anónima alertó durante la mañana sobre un bulto del que salía humo. Al acercarse, la persona denunciante advirtió que se trataba de alguien sin vida; los restos aún humeaban debido al grado de calcinación.

El cuerpo de un posible masculino fue encontrado incendiándose, las autoridades ya investigan Foto: Facebook San Andrés Totoltepec es mi pueblito

El cuerpo fue encontrado en las canchas Los Encinos

Policías preventivos del sector Fuente acudieron a las canchas Los Encinos para confirmar el reporte. Los agentes acordonaron una zona amplia alrededor del deportivo con el fin de preservar el lugar de los hechos.

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El estado del cadáver impidió precisar el género de la víctima y obtener datos inmediatos sobre su identidad. Las quemaduras habían dejado el cuerpo calcinado, por lo que las autoridades no contaban con elementos para establecer quién era la persona fallecida.

Las autoridades acudieron al lugar en busca de indicios Foto: Facebook Comunidad Activa de Reporte a la Ciudadanía

El deportivo fue cerrado al público mientras la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó las diligencias. Peritos acudieron con trajes de protección para procesar la zona y recabar indicios que ayudaran a esclarecer el caso.

Entre las líneas iniciales de investigación estuvo la posibilidad de que el cuerpo hubiera sido abandonado en el sitio y después incendiado. Los especialistas también buscaron casquillos percutidos en los alrededores, mientras las autoridades revisaban cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a quienes habrían participado.

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Aún no se sabe si subieron a la persona y ahí cometieron el crimen previo a quemarlo o solo llevaron el cuerpo Foto: Facebook Comunidad Activa de Reporte a la Ciudadanía

Acribillaron a dos hermanos en el Centro Histórico

Dos hombres identificados como hermanos perdieron la vida tras ser víctimas de un ataque armado directo en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Información compartida por periodistas de nota roja señal que sujetos armados y calificados como sicarios salieron desde el barrio de Tepito para dirigirse de manera directa contra las vpictimas sobre el cruce de las calles República de Perú y Argentina.

En el sitio de la agresión, los atacantes dispararon en al menos 13 ocasiones, por lo que los asesinados quedaron tirados sobre la vía pública.

De acuerdo con lo reportado por sus allegados, uno de los ejecutados se desempeñaba como franelero o “viene viene”, mientras que el otro laboraba como comerciante al frente de un puesto de alitas ubicado en la calle Honduras.

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Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) iniciaron los trabajos de búsqueda e investigación para dar con el paradero de los responsables del crimen.