Gobierno prevé 532 millones de pesos para refugios en 2027; colectivos advierten recorte por inflación y piden corregir monto

La Red Nacional de Refugios pidió aprobar más recursos y garantizar su entrega a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de las Mujeres informó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla un monto de 532.67 millones de pesos para la operación de refugios especializados en la atención de mujeres víctimas de violencia; sin embargo, diversos colectivos advirtieron que este monto no será suficiente.

La dependencia federal precisó que la proyección de 532.67 millones de pesos representa un aumento de 17.64 millones frente a los 515.03 millones aprobados en 2026.

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De acuerdo con sus cifras, el incremento nominal es de 3.43%, además de que la cifra destinada a refugios forma parte de los 2 mil 269.4 millones de pesos que la Secretaría de las Mujeres proyecta ejercer en 2027.

Recursos son insuficientes: Red Nacional de Refugios pide 580 mdp

En su cuenta de X, la Red Nacional de Refugios difunde una postura distinta sobre la asignación para estos espacios. La organización afirma que el PPEF 2027 propone pasar de 515 millones de pesos aprobados en 2026 a 518 millones en 2027.

Con esa base, la Red calcula que el aumento en papel sería de 0.66%. También sostuvoque, al descontar la inflación, los 515 millones aprobados para 2026 equivaldrían a 536 millones de pesos de 2027.

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La comparación expuesta por la Red Nacional de Refugios coloca frente a frente 536 millones de pesos, como equivalente del presupuesto de 2026 ajustado a inflación, y 518 millones previstos para 2027. La diferencia, indica, representa una reducción real de 3.35%.

“Menos recursos reales para proteger a mujeres, niñas y niños”, señala la organización en su posicionamiento difundido en X.

La Red sostiene que 518 millones de pesos no son suficientes y solicita que la Cámara de Diputados apruebe 580 millones de pesos para los refugios durante 2027.

El colectivo también pide que los recursos sean entregados a tiempo y sin recortes. Su exigencia incluye que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice la entrega a más tardar en febrero.

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A la Secretaría de las Mujeres le solicita emitir lineamientos oportunos y garantizar los honorarios del personal especializado. Mientras que a la Presidencia de la República le pide colocar a los refugios como prioridad de la política de igualdad.

“Proteger la vida de mujeres, niñas y niños no es opcional”, sostiene el posicionamiento atribuido a más de 90 organizaciones y colectivas, según la Red Nacional de Refugios.

Gobierno plantea subsidios para refugios, centros de justicia y alertas

En un comunicado, la Secretaría de las Mujeres informó que, además de los recursos dirigidos a refugios, el proyecto presupuestario considera una bolsa de subsidios directos para tres componentes del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, identificado como U012.

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Los recursos incluyen atención mediante refugios, Centros de Justicia para las Mujeres y acciones vinculadas con las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres.

De aprobarse el PPEF 2027, esta bolsa de subsidios directos pasaría de 753.85 millones de pesos en 2026 a 806.83 millones de pesos en 2027, según la Secretaría de las Mujeres.

La dependencia calcula que el aumento sería de 52.98 millones de pesos, equivalente a 7.03% nominal. El proyecto distingue los recursos destinados a los proyectos de atención de los gastos administrativos y de servicios personales.

La Secretaría señala que esta separación busca proteger los subsidios y mejorar la eficiencia del gasto público.

Laura Itzel Castillo Juárez, titular de la Secretaría de las Mujeres, indicó que el seguimiento presupuestario debe considerar tanto los recursos asignados como los resultados de la atención.

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“No basta con asignar una cifra: también necesitamos saber qué se hizo y qué resultados se obtuvieron”, señaló.

Sin embargo, Castillo Juárez planteó que el reto consiste en que los recursos lleguen a tiempo, se ejerzan plenamente y mantengan la atención sin interrupciones.

Recursos aumentaron 47.97 mdp en actual sexenio: Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres aseguró que, entre 2025 y 2027, los recursos proyectados para refugios aumentan 47.97 millones de pesos. La dependencia calcula que esto representa un crecimiento acumulado nominal de 9.9 por ciento.

Durante 2026, los recursos permitieron apoyar a 131 espacios en el país, entre refugios, centros externos, casas de emergencia y casas de transición, de acuerdo con la Secretaría.

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Durante su comparecencia de este 28 de octubre, Castillo Juárez afirmó que el proyecto presupuestario para 2027 mantiene la prioridad de los refugios y prevé un aumento de 17.64 millones de pesos respecto de 2026.

La secretaria sostuvo que, contrario a lo expresado durante el debate presupuestal de 2026, los refugios no desaparecieron y continúan operando. También señala que para 2027 se propone un incremento de recursos.

Castillo Juárez aseveró que los recursos deben llegar de forma directa a los refugios para atender a mujeres víctimas de violencia en México y añadió que la Secretaría busca esquemas de colaboración con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que cuentan con estos espacios.

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La funcionaria señala que las puertas de la Secretaría permanecen abiertas para atender y apoyar a las organizaciones que operan refugios.