Kim Kardashian llega a México con Todo Vale: de qué trata la serie y cuándo se estrena la segunda temporada

La empresaria y actriz llega a la capital del país junto con Sarah Paulson para presentar la segunda temporada de la serie “Todo Vale”. La visita a la capital forma parte de un recorrido internacional que comprende cuatro paradas en distintas ciudades. (Infobae México-Marco Ruiz)

Guardar

Kim Kardashian llegó a la Ciudad de México para promocionar la segunda temporada de Todo Vale (All’s Fair), el drama jurídico que regresa a la pantalla con nuevos conflictos, secretos y enfrentamientos dentro de uno de los despachos de divorcios más poderosos de Los Ángeles.

La empresaria y actriz estuvo acompañada por Sarah Paulson, quien también forma parte del elenco de la producción.

PUBLICIDAD

La visita a México representa una de las paradas de la gira internacional que incluye actividades en Los Ángeles, Roma y Nueva York, previo al lanzamiento de los nuevos episodios.

Durante su llegada a la capital mexicana, Kardashian fue captada al descender de una camioneta con un vestido blanco y acompañada por su equipo de seguridad. Su presencia busca impulsar una serie que combina disputas millonarias, escándalos personales y rivalidades profesionales.

¿De qué trata Todo Vale, la serie de Kim Kardashian?

Todo Vale sigue a un grupo de abogadas especializadas en divorcios que abandona un bufete dominado por hombres para fundar su propia firma en Los Ángeles: Grant, Ronson & Greene.

PUBLICIDAD

Kim Kardashian interpreta a Allura Grant, una abogada ambiciosa que encabeza el despacho junto con Liberty Ronson, personaje de Naomi Watts, y Emerald Greene, interpretada por Niecy Nash-Betts.

La historia combina litigios de alto perfil con separaciones escandalosas, disputas patrimoniales y conflictos que amenazan con trasladarse de los tribunales a la vida personal de sus protagonistas.

Las protagonistas deben proteger sus intereses mientras enfrentan alianzas frágiles y una competencia que pone en riesgo el futuro de su negocio.

Las actrices Naomi Watts, Kim Kardashian, Niecy Nash y Sarah Paulson caminan juntas en una escena perteneciente a la serie Todo vale. (YouTube: Hulu)

Sarah Paulson interpreta a Carrington Lane, una figura clave en los enfrentamientos que sacuden al despacho. El reparto también incluye a Glenn Close, quien da vida a Dina Standish, una abogada cuya historia quedó marcada por un giro decisivo al final de la primera temporada.

PUBLICIDAD

La producción reúne a Ryan Murphy, Jon Robin Baitz y Joe Baken en el desarrollo creativo. Para Kardashian, el proyecto también conecta con su interés por el ámbito jurídico y su trabajo en iniciativas relacionadas con la justicia penal en Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO, 27OCTUBRE2026.- Sarah Paulson y Kim Kardashian durante la presentación de la segunda temporada serie de hulu, "Todo vale" transmitida en la plataforma Disney+. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Todo Vale?

La segunda temporada de Todo Vale llegará el miércoles 4 de noviembre de 2026 a Disney+ en México y otros mercados internacionales.

La plataforma estrenará tres episodios el primer día y después publicará un capítulo nuevo cada miércoles. La entrega estará integrada por ocho episodios, con el final previsto para el 2 de diciembre.

La nueva historia retomará los conflictos del despacho Grant, Ronson & Greene, cuya estabilidad se verá amenazada por revelaciones internas, lealtades fracturadas y una rivalidad cada vez más peligrosa.

PUBLICIDAD

¿Quiénes forman el elenco de Todo Vale?

Además de Kim Kardashian como Allura Grant, la serie cuenta con Naomi Watts como Liberty Ronson, Niecy Nash-Betts como Emerald Greene, Sarah Paulson como Carrington Lane y Glenn Close como Dina Standish.

La segunda temporada también incorpora al actor brasileño Cauã Reymond al elenco regular, una novedad que amplía las posibilidades de conflicto en esta nueva etapa.

Con su mezcla de intrigas judiciales, fortunas millonarias, moda y enfrentamientos personales, Todo Vale prepara su regreso a Disney+ mientras Kim Kardashian lleva la promoción hasta la Ciudad de México. El 4 de noviembre comenzará una nueva batalla por el control del despacho, con secretos capaces de poner en jaque tanto los negocios como las relaciones de sus protagonistas.

PUBLICIDAD