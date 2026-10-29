Nueva presidencia del INE se podría definir hasta diciembre, advierte Ricardo Monreal

El diputado de Morena Ricardo Monreal estima que en diciembre se designe al nuevo consejero presidente del INE. Crédito: X/ @RicardoMonrealA / @ElHorizontemx

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Este miércoles, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reveló la fecha en la que se podría conocer quién será la nueva presidenta o presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante reporteros, en la sede de la Cámara de Diputados, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) estimó que entre el 6 o 7 de diciembre se defina quién ocupará el puesto de consejera o consejero presidente del árbitro electoral.

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Ricardo Monreal estima que hasta diciembre se defina la presidencia del INE

De acuerdo con el diputado de Morena, si no surgen contratiempos, ni obstáculos en el proceso legislativo, habrá un acuerdo en San Lázaro para determinar a la persona que encabezará el órgano electoral.

Las declaraciones de Monreal Ávila se dieron después de que Guadalupe Taddei Zavala presentó su renuncia como consejera presidenta del INE por presuntos casos de corrupción, así como conflicto de interés por contratos firmados con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

Consejo General del INE da trámite a la renuncia de Guadalupe Taddei y formaliza a Blanca Yassahara Cruz como nueva presidenta. (Fotos: EFE/RS)

¿Cómo designará la Cámara de Diputados al nuevo presidente del INE?

Después de que Taddei renunció al cargo, los 10 consejeros restantes del INE eligieron a una consejera presidenta interina, en la persona de Blanca Yassahara Cruz García, quien llegó a la “herradura de la democracia” apenas el pasado mes de abril.

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Ese fue solo el primer paso, ya que, ahora, le toca a la Cámara Baja determinar quién será la persona que dirija al árbitro electoral hasta el año 2032.

Una vez formalizada la renuncia, la Cámara de Diputados deberá aprobar en el Pleno un acuerdo para iniciar la sustitución por falta absoluta.

Deben integrar un Comité Técnico de Evaluación

Posteriormente, se integrará un Comité Técnico, que estará compuesto por cinco personas de reconocido prestigio:

Tres nombradas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Lo anterior se contempla en el artículo 41 de la Constitución, el cual señala:

“El consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento:

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Guadalupe Taddei Zavala permanece frente a un micrófono del Instituto Nacional Electoral. (YouTube / Latinus)

“a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por cinco personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

Abrirán convocatoria para quienes aspiren al cargo

Luego se publicará una convocatoria para recibir las candidaturas de quienes aspiren a ocupar la presidencia del INE. El Comité Técnico revisará los perfiles y, conforme establece la Constitución, seleccionará a las personas mejor evaluadas.

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El resultado de esa revisión arroja cinco perfiles de candidatos.

Con esa lista, la Jucopo impulsa acuerdos entre los partidos para proponer al perfil que ocupará la presidencia del INE. La designación final requiere el voto de dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes.

Si no hay acuerdo entre diputados, va la insaculación o tómbola

Si no se consigue la mayoría calificada, el procedimiento contempla la insaculación, es decir, elegir por sorteo y/o tómbola a quien ocupará la titularidad del INE a partir de la lista integrada por el comité evaluador.

El morenista Ricardo Monreal Ávila hizo una reserva al artículo Vigésimo Primero Transitorio, con la finalidad de ampliar el alcance del Programa de Regularización Fiscal para 2027 (CS/Cámara de Diputados)

Si en esa etapa tampoco se concreta el perfil, la Constitución prevé la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también resuelve mediante insaculación.

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Ya renunció Guadalupe Taddei, las consejerías restantes eligieron a su sustituta interina, por lo que Ricardo Monreal adelantó que, en la Cámara de Diputados, designarán al nuevo consejero presidente del INE entre el 6 o 7 de diciembre.