Trufas de chocolate con chile para Día de Muertos: el postre intenso que sorprende

Un plato de cerámica tradicional contiene trufas de chocolate amargo con chile ancho y naranja junto a flores de cempasúchil y adornos alusivos al Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El chocolate puede tener memoria, aroma y un picor breve: estas trufas combinan cacao intenso, chile ancho, naranja y sal de gusano para crear un bocado diferente, pensado para una mesa de Día de Muertos.

La propuesta toma elementos asociados a la celebración mexicana, como el cacao, los cítricos y las especias, pero los presenta en formato de bombón casero. Son ideales para servir junto al café, regalar o sumar a una ofrenda comestible.

PUBLICIDAD

Receta de trufas de chocolate con chile ancho para Día de Muertos

Se trata de una ganache firme elaborada con chocolate amargo, crema de leche y chile ancho. La mezcla se enfría, se corta en porciones y se termina con cacao, naranja y una pizca de sal de gusano para lograr un contraste dulce, picante y aromático.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 30 minutos. Preparación activa: 30 minutos. Enfriado: 2 horas.

Ingredientes

300 gr de chocolate amargo con 60% a 70% de cacao, picado. 180 cc de crema de leche. 30 gr de manteca. 1 chile ancho seco, sin semillas y picado. 1 cucharadita de ají molido suave. Ralladura de 1 naranja. 1 cucharada de miel. 1 cucharadita de esencia de vainilla. 1 pizca de sal fina. 80 gr de cacao amargo para rebozar. 30 gr de azúcar impalpable. 1 cucharada de semillas de sésamo negro. 1 cucharadita de sal de gusano, opcional. 12 pétalos de cempasúchil comestible, opcional, para decorar.

Usar únicamente chile ancho y flores de cempasúchil aptas para consumo. No utilizar flores de vivero o de florería.

Un plato con trufas de chocolate aromatizadas con chile y naranja reposa junto a elementos tradicionales del Día de Muertos como flores de cempasúchil y calaveras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer trufas de chocolate con chile ancho para Día de Muertos, paso a paso

Picar el chocolate amargo en trozos pequeños y colocarlo en un bowl resistente al calor. Calentar la crema de leche en una cacerola junto con el chile ancho, el ají molido, la ralladura de naranja, la miel y la sal. Cuando la crema esté caliente, pero antes de que hierva, apagar el fuego. Dejar reposar durante 10 minutos para que tome el aroma del chile y la naranja. Colar la crema y volver a calentarla durante 1 minuto. Volcarla sobre el chocolate picado. Esperar 2 minutos y mezclar desde el centro hacia los bordes hasta obtener una preparación lisa y brillante. Incorporar la manteca y la esencia de vainilla. La manteca debe agregarse cuando el chocolate todavía esté tibio, no hirviendo, para lograr una textura cremosa. Cubrir el bowl con film y llevarlo a la heladera durante 2 horas, hasta que la ganache esté firme. Mezclar el cacao amargo con el azúcar impalpable y el sésamo negro. Reservar esta cobertura en un plato amplio. Retirar la ganache de la heladera y formar bolitas de aproximadamente 25 gr. Trabajar rápido para evitar que el chocolate se ablande demasiado. Pasar cada trufa por la mezcla de cacao, azúcar y sésamo. Para un perfil más intenso, sumar una pequeña cantidad de sal de gusano. Decorar con pétalos de cempasúchil comestible. Agregar muy poca sal de gusano, porque su sabor es potente y puede tapar el chocolate. Llevar las trufas a la heladera durante 20 minutos antes de servir. Retirarlas 10 minutos antes de consumir para que recuperen una textura cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 18 trufas de tamaño mediano.

Una cacerola al fuego calienta crema de leche con chile ancho seco y tiras de cáscara de naranja durante la elaboración de una receta tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 145 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 15 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las trufas se pueden conservar en la heladera durante 7 días, dentro de un recipiente hermético y separadas en capas con papel manteca.

También se pueden guardar en el freezer durante 1 mes. Para consumirlas, pasarlas a la heladera durante 4 horas y luego dejarlas a temperatura ambiente durante 10 minutos.

No conviene dejarlas expuestas al calor, porque la ganache pierde firmeza y la cobertura de cacao puede humedecerse.