México

ONU adopta por unanimidad resolución de México contra el tráfico de armas de fuego

El documento, aprobado en Viena durante la Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo, propone combatir corrupción, lavado de dinero y usar nuevas tecnologías contra este delito

La aprobación unánime en Viena suma a la estrategia internacional del gobierno mexicano, pero la cancillería no ha precisado los plazos ni los instrumentos concretos para aplicar la ruta acordada. Crédito: Captura video MSP
La aprobación unánime en Viena suma a la estrategia internacional del gobierno mexicano, pero la cancillería no ha precisado los plazos ni los instrumentos concretos para aplicar la ruta acordada. Crédito: Captura video MSP
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este 27 de octubre que, a iniciativa de México, se adoptó por unanimidad una resolución sobre el Protocolo sobre Armas de Fuego de la ONU. La decisión se tomó el pasado viernes 23 de octubre, durante la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención de Palermo, realizada del 19 al 23 de octubre en Viena, Austria.

Qué se aprobó en la Conferencia de las Partes

De acuerdo con el comunicado No. 213/2026, la resolución fue presentada por el Gobierno de México por la prioridad que el país concede al tema. La dependencia también señaló que el texto busca impulsar la cooperación internacional contra el tráfico ilícito de armas.

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La SRE planteó que la medida busca que la comunidad internacional continúe cerrando espacios a las organizaciones criminales. Según la cancillería, estas organizaciones utilizan el tráfico de armas de fuego para exacerbar la violencia y los conflictos en distintas regiones del mundo.

Los ejes de la ruta propuesta

Pintura en acuarela de una pistola negra de marca FN y varias balas de color dorado con punta azul sobre fondo oscuro.
La propuesta mexicana incorpora acciones contra la corrupción, el lavado de dinero y el uso de tecnologías, además de recopilar datos sobre las modalidades de este delito durante los próximos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la SRE, la resolución plantea una ruta para los próximos años. Entre sus puntos destacados se encuentran:

  • Combate a la corrupción y al lavado de dinero vinculados con el tráfico de armas, incluida la responsabilidad penal de las empresas que faciliten el tráfico ilícito.
  • Uso de nuevas tecnologías para hacer frente a este delito.
  • Recolección de información para generar más estudios sobre las dinámicas y modalidades del tráfico ilícito de armas de fuego.

El comunicado no detalla el texto completo de la resolución, el número de países que participaron en la votación ni los mecanismos de seguimiento.

¿Qué es el Protocolo sobre Armas de Fuego?

Una escopeta, un revólver, cartuchos, municiones, bolsas plásticas con polvo blanco y una balanza digital sobre una tela marrón
El Seminario sobre Violencia y Paz documentó 372,525 casos de un total de 683,927 en ese lapso, mientras las estimaciones anuales de ingreso ilegal desde Estados Unidos oscilan entre 500 mil y 873 mil unidades

La Asamblea General de la ONU aprobó el Protocolo mediante su resolución 55/255, como complemento de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Su propósito es que los Estados Parte prevengan, combatan y erradiquen la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.

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La Conferencia de las Partes cuenta con un Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego. Según un texto publicado en la revista digital de la SRE, México lo ha presidido en varias ocasiones.

Antecedentes: la estrategia de México contra el tráfico de armas

La resolución se suma a otras acciones del Gobierno mexicano en foros internacionales y tribunales de Estados Unidos:

  • Diciembre de 2021: el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, con 12 votos a favor y tres abstenciones, una resolución propuesta por México contra el tráfico de armas.
  • Agosto de 2021: el Gobierno de México presentó en Boston una demanda por 10 mil millones de dólares contra empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.
  • Octubre de 2022: México presentó una segunda demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson contra cinco tiendas de armas de Arizona.
  • 5 de junio de 2025: la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda presentada en 2021. De acuerdo con reportes, el tribunal determinó que la ley estadounidense PLCAA protege a los fabricantes de responsabilidad legal.

Tras ese fallo, la SRE rechazó la decisión. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración continuaría con los esfuerzos legales contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos. Reportes de aquel momento señalaban que la demanda contra las armerías de Arizona seguía su curso. No se verificó su estatus actual.

La dimensión del problema, según estimaciones

Las cifras sobre el flujo de armas varían según la metodología. Un estudio de la Universidad de San Diego, citado en un dictamen del Senado, estimó que en 2021 el tráfico anual de armas de Estados Unidos a México oscilaba entre 500 mil y 873 mil unidades.

Un análisis del Seminario sobre Violencia y Paz documentó 683,927 homicidios dolosos en México entre 1990 y 2024, de los cuales 372,525 (54%) se cometieron con arma de fuego.

Qué sigue

Con la adopción de la resolución, la SRE sostiene que el Gobierno mexicano contribuye a que la comunidad internacional cierre espacios a las redes criminales. Hasta el momento, la cancillería no ha detallado en el comunicado los plazos ni los mecanismos para aplicar la ruta aprobada. Tampoco ha precisado la postura de otros países sobre el texto, más allá de la unanimidad en su adopción.

Extras SEO

  • Meta-descripción (149 caracteres): La ONU adoptó por unanimidad la resolución de México contra el tráfico de armas: corrupción, lavado de dinero y responsabilidad penal de empresas.
  • Palabra clave principal: tráfico de armas de fuego
  • Secundarias: Convención de Palermo; resolución ONU México SRE; Protocolo sobre Armas de Fuego

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