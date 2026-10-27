El FBI busca al mexicano Miguel Ángel alias “Cara Gorda” por el asesinato de su esposa en Filadelfia: hay recompensa por él

Miguel Ángel Aguilar Ojeda, identificado con el apodo de “Cara gorda”, es búcado por el FBI por el asesinato de su esposa en 2024 Foto: FBI

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Miguel Ángel, identificado con el apodo de “Cara gorda”, fue incluido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) entre las personas más buscadas por el asesinato de su esposa, Ivelisse Lugo, ocurrido el 27 de octubre de 2024 en Filadelfia. La autoridad federal consideró que el mexicano podría salir del país para evitar el proceso penal en su contra.

Aguilar Ojeda tiene 36 años, trabajaba en la construcción y habla español e inglés. Las autoridades señalaron que contaba con familiares y amistades en Filadelfia, Pensilvania; Camden, Nueva Jersey, y México, su país de origen.

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La investigación lo relacionó con la muerte de Lugo, de 53 años, quien fue reportada como desaparecida el 26 de octubre de 2024. Un día después, su cuerpo fue localizado en el garaje de la casa que compartía con su esposo, en Elsinore Street.

La Policía de Filadelfia indicó entonces que Miguel Aguilar, a quien en ese momento identificó con 34 años, era una persona de interés en el caso. Hasta el 29 de octubre no se habían realizado detenciones ni se habían encontrado armas relacionadas con el homicidio.

La orden de captura incluyó asesinato y alteración de pruebas

El 30 de octubre de 2024 se emitió una orden de captura contra Aguilar Ojeda por asesinato, abuso de un cadáver, posesión del instrumento utilizado en el crimen y alteración de pruebas. La acusación se presentó tres días después de que Ivelisse Lugo fue hallada sin vida.

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El 21 de noviembre de 2024 se presentó una segunda orden de arresto de carácter federal por los mismos delitos. El documento también incluyó el señalamiento de que el sospechoso representaba un riesgo de viaje para evitar ser sometido a proceso.

Desde entonces, las autoridades desconocían su paradero. El FBI difundió sus características físicas para facilitar su localización: medía aproximadamente 1.63 metros, equivalentes a cinco pies y cuatro pulgadas, tenía cabello y ojos oscuros.

El hombre tenía tatuajes en ambas muñecas. Entre ellos figuraba el seudónimo “Miguelito”, acompañado por una corona dorada en el lado derecho, rasgo que podía ayudar a identificarlo.

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Vecinas recordaron a Ivelisse Lugo como una mujer alegre

Ivelisse Lugo fue asesinada en el 2024 por su pareja Miguel ángel, seg´{un acusó el FBI

La muerte de Ivelisse Lugo provocó consternación entre habitantes de su vecindario. Olga Burgos, quien llevaba 13 años viviendo en la zona, aseguró que nunca observó señales de violencia en la vivienda de la pareja.

“Es devastador y más cuando algo así pasó ya en este vecindario. Yo la veía siempre alegre, era una muchacha alegre, que siempre saludaba. No la conozco de tener ningún problema con los vecinos. Siempre estaba muy sonriente”, relató Burgos a la televisora local Telemundo 62.

La vecina también describió la reacción de los familiares tras el hallazgo. “Es bien triste y el domingo pude ser testigo de lo mucho que la querían sus familiares. Los vi sufrir y siguen sufriendo por la pérdida. Había mucha gente hasta en el callejón que la adoraba. Esto es devastador”, agregó.

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Kimberly Sánchez Burgos, otra residente del área, recordó haber escuchado a la hermana de Lugo durante los momentos posteriores a la noticia. “Escuché a la hermana gritando y llorando el domingo. Le dije a mi mamá que algo estaba pasando y cuando nos asomamos nos enteramos. Fue como un shock que me dejó con las manos en la boca. Nada más les pido que sigan con el caso y que hagan justicia”, expresó.

La recompensa por información ascendió a USD 20,000

Las autoridades ofrecieron una recompensa de USD 20,000 por información que llevara al arresto de Aguilar Ojeda. Las personas que lo reconocieran o contaran con datos adicionales podían comunicarse con una oficina del FBI o con el consulado estadounidense o mexicano más cercano.

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La Policía de Filadelfia también mantiene disponible su línea de pistas en el número 215-686-3334. La solicitud de información es dirigida a quienes pudieran aportar detalles sobre el paradero del hombre o las circunstancias del asesinato.

Filadelfia cuenta con una oficina de estrategias contra la violencia doméstica que brindaba servicios gratuitos mediante el número 1-866-723-3014. El personal recababa los datos de la persona que llamaba y ofrecía recomendaciones, principalmente en inglés.

Azucena Ugarte, portavoz de esa oficina, explicó que las sobrevivientes pueden recibir consejería, refugio y servicios legales sin importar su género o estatus migratorio. “Todos los servicios son gratuitos y no importa el género de la persona, ni su estado migratorio. De todos los crímenes en Filadelfia todos los que son de índole doméstico son contra mujeres”, afirmó.

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