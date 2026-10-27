México

La Lotería Nacional presenta un billete dedicado a las cinco montañas de Puebla

El volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl son los dos principales volcanes del país y que rodean el Valle de México, razón por la que se les rendirá homenaje

Billete de lotería con una pintura de montañas nevadas, logotipos institucionales, códigos de barras bidimensionales y datos de fecha y premio
Un billete del Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional presenta una pintura de volcanes dedicada al estado de Puebla y ofrece un premio mayor de once millones de pesos. (Lotería Nacional)
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La Lotería Nacional presentó un billete conmemorativo dedicado a Puebla como “el Estado de las Montañas”, en un acto encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier y la directora general de la institución, Olivia Salomón. El diseño celebra los cinco grandes volcanes y cimas poblanas y estará en juego en el Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 del domingo 29 de noviembre de 2026.

De acuerdo con lo que explicaron las autoridades en el evento, el billete de la Lotería Nacional rendirá homenaje a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ampliamente conocidos, también a la zona montañosa

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“El Estado de Puebla y sus montañas inspiran el billete de Lotería Nacional del Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 para celebrar el territorio donde se erigen majestuosos el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Citlaltépetl, La Malintzi y la Sierra Negra, gigantes de la naturaleza que han sido testigos del paso de los siglos y que han acompañado la historia de pueblos que florecen en sus alrededores”, se lee en el boletín.

El billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 tiene un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible total de 43 millones de pesos. La emisión consta de dos millones 400 mil cachitos que circularán por todo el país. El sorteo se transmitirá a las 20:00 horas por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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Un hombre con traje azul y una mujer con camisa guinda conversan detrás de una mesa con frascos y paquetes de alimentos
El gobernador Alejandro Armenta y Olivia Salomón participan en la presentación de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional en Puebla. (Lotería Nacional )

Diseño del billete de la Lotería Nacional inspirado en los volcanes de Puebla

La develación ocurrió durante la conferencia estatal matutina del 26 de octubre de 2026. El diseño, obra del artista poblano Aurelio Leonor Solís, plasma al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, al Citlaltépetl, a La Malintzi y a la Sierra Negra: las cinco elevaciones que el gobierno estatal agrupa bajo la denominación que da nombre al billete.

Durante su mensaje, Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier y a las autoridades estatales por promover la propuesta vinculada con las cinco montañas de Puebla. Señaló que la iniciativa coincide con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y con los principios del Humanismo Mexicano, que colocan en el centro de la transformación el bienestar de las personas, la dignidad de los pueblos originarios y el respeto y cuidado del medio ambiente.

Salomón destacó su origen poblano y expresó el orgullo que representa para ella estar presente en su tierra natal para acompañar una propuesta que celebra uno de los patrimonios naturales de México. Afirmó que las cinco montañas conservan siglos de memoria y señaló: “Desde Lotería Nacional nos honra llevar este mensaje a todo México, convencidos de que cuidar nuestra tierra es también honrar nuestras raíces y contribuir al bienestar de nuestro pueblo”.

La funcionaria explicó que el diseño del billete conmemorativo presenta una composición dedicada a la riqueza natural (REUTERS/Raquel Cunha)
La funcionaria explicó que el diseño del billete conmemorativo presenta una composición dedicada a la riqueza natural (REUTERS/Raquel Cunha)

Armenta Mier utilizó el acto para reafirmar su visión de gobierno. “Se piensa en lo colectivo, en la comunidad, en lo que es de todos, se antepone el interés personal al interés del Estado”, afirmó. El mandatario subrayó que esas montañas concentran un patrimonio geológico, antropológico y cultural con potencial para generar prosperidad y posicionar a Puebla como destino de alcance nacional e internacional.

La directora también habló desde su vínculo personal con el estado. De origen poblano, describió el acto como un motivo de orgullo y situó el billete en una dimensión que va más allá del azar: “Desde Lotería Nacional nos honra llevar este mensaje a todo México, convencidos de que cuidar nuestra tierra es también honrar nuestras raíces y contribuir al bienestar de nuestro pueblo”.

Salomón destacó que las cinco cimas “guardan siglos de memoria” y que en el diseño de Leonor Solís “las montañas no sólo se elevan hacia el cielo: resguardan nuestra historia, dan identidad a nuestra tierra y son testigos eternos de su grandeza”.

Una iglesia de cúpulas amarillas y blancas sobre una colina verde. Un volcán nevado con una columna de humo blanco se levanta al fondo bajo cielo azul con nubes
El mandatario subrayó que esas montañas concentran un patrimonio geológico, antropológico y cultural (Gobierno de Puebla)

La funcionaria explicó que el diseño del billete conmemorativo presenta una composición dedicada a la riqueza natural, cultural e histórica de Puebla. La propuesta corresponde al artista poblano Aurelio Leonor Solís, cuya obra representa a estos gigantes de la naturaleza, vinculados con leyendas, el desarrollo de los pueblos y el paso de los siglos.

“Aquí las montañas no sólo se elevan hacia el cielo: resguardan nuestra historia, dan identidad a nuestra tierra y son testigos eternos de su grandeza”, afirmó Olivia Salomón al referirse al significado de las cinco montañas para la memoria, la cultura y la identidad de Puebla.

¿Cuándo será el sorteo?

La transmisión del Sorteo Zodiaco Especial No. 1770 está programada para las 20:00 horas del 29 de noviembre de 2026 a través del canal institucional de YouTube de la Lotería Nacional.

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