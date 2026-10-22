Comercios enfrentan nuevos costos por pagos digitales: Canaco CDMX pide revisar las comisiones

Pagos digitales en México (Foto: Shutterstock)

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La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX) respaldó la modernización de la economía mexicana mediante la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, al considerar que puede facilitar las transacciones y ampliar la inclusión financiera. A pesar de esto, advirtió que su implementación debe contemplar las condiciones económicas de los establecimientos, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Señaló que la aceptación de medios electrónicos representa una oportunidad para actualizar las operaciones comerciales, pero alertó sobre los gastos que implica incorporar estas herramientas, destacando las comisiones bancarias, el uso de terminales punto de venta (TPV), los sistemas tecnológicos y la capacitación del personal.

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Ante este panorama, el organismo rechazó que se imponga la aceptación exclusiva de pagos digitales en determinados sectores mientras persistan los elevados costos para los negocios. Por ello, llamó a las autoridades federales, al Poder Legislativo y a las instituciones financieras a revisar las tarifas y establecer condiciones que permitan una transición viable para los comercios.

Canaco CDMX pide revisar las comisiones bancarias

La cámara planteó que, si uno de los propósitos de la legislación es disminuir los gastos relacionados con la acuñación de monedas y el transporte de valores, también deberían incorporarse acciones concretas para reducir las comisiones que cobran los bancos por las transacciones electrónicas.

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Para ello, propuso comparar las condiciones que prevalecen en México con las de otros países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como con las naciones donde tienen su sede las instituciones financieras que operan en el mercado nacional.

Esta revisión debe impulsar una mayor competencia, transparencia y tarifas accesibles, con especial atención a los establecimientos de menor tamaño, con el objetivo de evitar que la digitalización comprometa la liquidez, rentabilidad y capacidad de generación de empleos de las empresas.

Una infografía detalla las propuestas de CANACO Ciudad de México para disminuir las comisiones bancarias y facilitar la adopción de pagos electrónicos en los comercios locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MiPymes enfrentan gastos para adoptar pagos electrónicos

Las fondas, los puestos de mercado, los talleres, los prestadores de servicios y los negocios familiares se encuentran entre los establecimientos que tendrían que asumir los costos de incorporar estas herramientas.

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Canaco CDMX indicó que para quienes operan con márgenes reducidos, los cobros por terminales, transacciones, actualizaciones tecnológicas y capacitación representan una presión directa sobre sus actividades y posibilidades de crecimiento.

Por esta razón, es necesario evitar una transición acelerada antes de garantizar que los comercios cuenten con recursos y condiciones adecuadas para adoptar los nuevos mecanismos de pago.

Las MiPymes son esenciales para el empleo, la recaudación fiscal y el desarrollo de las comunidades, por lo que su modernización no debe depender únicamente de su capacidad para absorber gastos adicionales.

Estas son las propuestas para aplicar la ley

Para lograr que los beneficios de la economía digital alcancen a todos los sectores, el organismo solicitó incorporar cuatro medidas en la aplicación de la legislación:

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Reducir las comisiones bancarias y promover tarifas competitivas para los comercios pequeños.

Transparentar los costos de las terminales, las transacciones y los servicios relacionados.

Facilitar la adopción tecnológica mediante incentivos, financiamiento y programas de acompañamiento para las MiPymes.

Establecer una transición gradual que evite exigir pagos exclusivamente digitales antes de garantizar condiciones accesibles y económicamente viables.

Asimismo, pidió abrir un diálogo efectivo con los organismos empresariales y los sectores involucrados para incorporar sus planteamientos al análisis y la implementación de la ley.