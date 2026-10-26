México

Azalia Ojeda reacciona a su salida de La Granja VIP 2026 y habla de lo sucedido con Rafa Mercadante: “No me arrepiento de nada”

La exBigBrother defendió su actitud frente a sus excompañeros y lanzó fuertes declaraciones

Azalia Ojeda
La exintegrante de Big Brother agradeció el apoyo del público y reveló que utilizará el Legado para nominar directamente a otro participante. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)
Guardar

Azalia Ojeda, conocida como “La Negra”, se convirtió en la séptima eliminada de La Granja VIP 2026 tras recibir el menor respaldo del público, resultado que generó una polémica ya que pudo estar relacionado de forma directa con el enfrentamiento que sostuvo días antes con Rafa Mercadante dentro de la competencia.

La placa de nominados de la semana estuvo integrada por Manelyk, Rafa Mercadante, Kunno, Natalia Alcocer y Ojeda. Kunno y Manelyk fueron salvados por la producción, por lo que la definición final quedó entre Alcocer y la exintegrante de Big Brother, que terminó con la menor cantidad de votos.

PUBLICIDAD

La eliminación de Ojeda llegó después de que la producción determinara que no sería elegible para salvación tras la discusión con Mercadante, en la que se especuló sobre la existencia de golpes. Ese episodio derivó en una sanción y en su nominación directa.

Al llegar al foro con el conductor Adal Ramones, Azalia Ojeda fue cuestionada sobre el roce que tuvo con Mercadante. “Si fue a través de lo sucedido de Rafa, lo siento mucho, la verdad es que no me arrepiento de nada”, declaró ante cámaras.

La Granja VIP
La producción anunció el resultado de la votación del público y reveló se activó la dinámica del "legado" que pondrá en riesgo a otro integrante de la casa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La concursante defendió su actuación dentro de la casa y adelantó que no modificaría su comportamiento. “Yo solamente fui provocada y reaccioné y si fue por eso, pues bueno lo siento mucho, seguiré siendo igual o peor”, sentenció.

PUBLICIDAD

En una entrevista posterior para redes sociales, Ojeda fue más tajante sobre Mercadante y sobre otro de sus compañeros. “Que Julio y Rafa, vayan y ch*ngu*n a su m*dr* cada que respiren”, declaró.

Antes de salir del foro, Ojeda tenía derecho a ejercer el “Legado”, la mecánica que permite dejar nominada de forma directa a otra persona del reality. Sobre esta decisión, adelantó en la misma entrevista: “Al que voy a dejar en mi legado es el siguiente en irse”, aseguró.

Azalia se mostró conmovida y agradecida pese a la salida

Al ingresar al foro, Ojeda se mostró con lágrimas a punto de salir de sus ojos. “No me sentía preparada, siento que ‘La Resistencia’ se va a quedar un poquito débil, pero ellos pueden y la verdad teníamos buenos planes para esta semana”, aseguró, en referencia al grupo al que pertenecía dentro de la competencia.

Pese a la tensión del momento, agradeció la experiencia vivida en el reality. “Esta vez me tocó salir a mí, me voy contenta, me voy fui feliz. Fui fiel a mí, y a mi juego. Muchas gracias a toda la gente que me apoyó, creo que lo mejor está por venir. Nos quedan dos meses de este maravilloso juego”, dijo.

La Granja VIP
La eliminada defendió su actitud frente al conductor del programa y lanzó fuertes declaraciones contra dos de sus excompañeros en una entrevista posterior. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Ojeda también compartió planes personales para los días posteriores a su salida. “Agradezco mucho la oportunidad que me dieron, muchísimo, me voy muy agradecida, me voy muy contenta, el martes es mi cumpleaños. Y voy a festejar con mi hija, con la gente que me ama. Y a festejar también que mi madre y mi hermana están fuera de sus quimios el 27 de octubre. Hay mucho que celebrar”, declaró antes de despedirse.

Para cerrar su participación, recurrió a una explicación personal sobre su proceso. “Siempre he pensado que los tiempos de Dios son perfectos y todo pasa cuando tiene que ser. Y respeto mucho la opinión del público”, expresó frente a Ramones y al resto de los granjeros.

Una amiga de Azalaia Ojeda que la recibió fuera del foro reconoció la sorpresa por el resultado de la votación. “La verdad es que no, consideraba que el grupo de la Resistencia iba a tratar de fortalecerse un poquito más. Sin embargo, estamos felices de poder recibir a Azalia para festejarle su cumpleaños”, expresó.

La polémica entre Azalia y Rafa Mercadante

Azalia Ojeda fue sancionada en La Granja VIP tras una fuerte discusión con Rafa Mercadante, en la que se especuló sobre la existencia de golpes entre ambos y que ella habría involucrado con comentarios a las hijas del conductor. La producción consideró inaceptable el comportamiento de Ojeda, lo que derivó en su nominación directa y en la decisión de no permitirle ser salvada, dejando su permanencia sujeta únicamente al voto del público.

Temas Relacionados

Azalia OjedaLa Granja VIPLa Granja VIP 2026Rafael MercadanteTV Aztecamexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién fue el séptimo eliminado de La Granja VIP 2026

El reality confirmó la salida de un nuevo participante después de que el público definiera con su voto quién abandonaba la competencia esta semana

Quién fue el séptimo eliminado de La Granja VIP 2026

Identifican en fosa clandestina restos de Mauricio Vázquez, jornalero mixteco desaparecido hace 10 meses en Navolato

Mauricio Vázquez Cruz, de 21 años, desapareció en diciembre de 2025 tras salir de las instalaciones de la empresa Viva Orgánica

Identifican en fosa clandestina restos de Mauricio Vázquez, jornalero mixteco desaparecido hace 10 meses en Navolato

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 25 de octubre

Como todos los domingo, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 25 de octubre

Desaparece en Culiacán el sacerdote Clemente Morales Topete: Diócesis y Episcopado piden apoyo para localizarlo

El religioso de 67 años fue visto por última vez la tarde del sábado en el fraccionamiento Montebello tras salir de una consulta médica

Desaparece en Culiacán el sacerdote Clemente Morales Topete: Diócesis y Episcopado piden apoyo para localizarlo

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen hoy en México 25 de octubre: linchan a uno de los arrestados por feminicidio de abuela y nieta en Chiapas

Encuentran y destruyen casi 100 mil plantas de mariguana en Tequila, Jalisco

Procesan a "El Árabe" por extorsionar comerciantes en Chimalhuacán: se presentaba como miembro de La Familia Michoacana

Urge Iglesia católica combatir el reclutamiento de menores: "el crimen organizado se aprovecha de los sueños y las necesidades"

Capturan a un hombre señalado como jefe de una red de préstamos "gota a gota" del Cártel de Sinaloa en Oaxaca

ENTRETENIMIENTO

Quién fue el séptimo eliminado de La Granja VIP 2026

Quién fue el séptimo eliminado de La Granja VIP 2026

“El Exorcista” llega al Teatro México con Ana Claudia Talancón y Bruno Bichir: fechas y precios de los boletos

Itati López es la segunda integrante confirmada de La Mansión VIP 2 de HotSpanish

Qué hacer en la Noche de Museos de octubre en CDMX: ofrendas, talleres y recorridos nocturnos por Día de Muertos

Gabriel Soto se pronuncia sobre la millonaria deuda de Laura Bozzo tras su hospitalización

DEPORTES

Falta una semana para el Gran Premio de México: Checo Pérez celebrará 300 carreras de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Falta una semana para el Gran Premio de México: Checo Pérez celebrará 300 carreras de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Gilberto Mora estaría en la mira del París Saint Germain: cuánto cuesta el jugador mexicano y figura del Club Tijuana en la Liga Mx

Canelo Álvarez llega a Riad bajo alerta por posibles ataques: así fue recibido antes de su pelea contra Mbilli

Pachuca amarga la noche del homenaje a Memo Ochoa con América: los tuzos ganan 2 - 1

El emotivo mensaje que Memo Ochoa dedicó al América y a Emilio Azcárraga durante su homenaje en el Azteca