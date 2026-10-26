Azalia Ojeda reacciona a su salida de La Granja VIP 2026 y habla de lo sucedido con Rafa Mercadante: “No me arrepiento de nada”

La exintegrante de Big Brother agradeció el apoyo del público y reveló que utilizará el Legado para nominar directamente a otro participante. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

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Azalia Ojeda, conocida como “La Negra”, se convirtió en la séptima eliminada de La Granja VIP 2026 tras recibir el menor respaldo del público, resultado que generó una polémica ya que pudo estar relacionado de forma directa con el enfrentamiento que sostuvo días antes con Rafa Mercadante dentro de la competencia.

La placa de nominados de la semana estuvo integrada por Manelyk, Rafa Mercadante, Kunno, Natalia Alcocer y Ojeda. Kunno y Manelyk fueron salvados por la producción, por lo que la definición final quedó entre Alcocer y la exintegrante de Big Brother, que terminó con la menor cantidad de votos.

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La eliminación de Ojeda llegó después de que la producción determinara que no sería elegible para salvación tras la discusión con Mercadante, en la que se especuló sobre la existencia de golpes. Ese episodio derivó en una sanción y en su nominación directa.

Al llegar al foro con el conductor Adal Ramones, Azalia Ojeda fue cuestionada sobre el roce que tuvo con Mercadante. “Si fue a través de lo sucedido de Rafa, lo siento mucho, la verdad es que no me arrepiento de nada”, declaró ante cámaras.

La producción anunció el resultado de la votación del público y reveló se activó la dinámica del "legado" que pondrá en riesgo a otro integrante de la casa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La concursante defendió su actuación dentro de la casa y adelantó que no modificaría su comportamiento. “Yo solamente fui provocada y reaccioné y si fue por eso, pues bueno lo siento mucho, seguiré siendo igual o peor”, sentenció.

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En una entrevista posterior para redes sociales, Ojeda fue más tajante sobre Mercadante y sobre otro de sus compañeros. “Que Julio y Rafa, vayan y ch*ngu*n a su m*dr* cada que respiren”, declaró.

Antes de salir del foro, Ojeda tenía derecho a ejercer el “Legado”, la mecánica que permite dejar nominada de forma directa a otra persona del reality. Sobre esta decisión, adelantó en la misma entrevista: “Al que voy a dejar en mi legado es el siguiente en irse”, aseguró.

Azalia se mostró conmovida y agradecida pese a la salida

Al ingresar al foro, Ojeda se mostró con lágrimas a punto de salir de sus ojos. “No me sentía preparada, siento que ‘La Resistencia’ se va a quedar un poquito débil, pero ellos pueden y la verdad teníamos buenos planes para esta semana”, aseguró, en referencia al grupo al que pertenecía dentro de la competencia.

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Pese a la tensión del momento, agradeció la experiencia vivida en el reality. “Esta vez me tocó salir a mí, me voy contenta, me voy fui feliz. Fui fiel a mí, y a mi juego. Muchas gracias a toda la gente que me apoyó, creo que lo mejor está por venir. Nos quedan dos meses de este maravilloso juego”, dijo.

La eliminada defendió su actitud frente al conductor del programa y lanzó fuertes declaraciones contra dos de sus excompañeros en una entrevista posterior. (Captura de pantalla La Granja VIP)

Ojeda también compartió planes personales para los días posteriores a su salida. “Agradezco mucho la oportunidad que me dieron, muchísimo, me voy muy agradecida, me voy muy contenta, el martes es mi cumpleaños. Y voy a festejar con mi hija, con la gente que me ama. Y a festejar también que mi madre y mi hermana están fuera de sus quimios el 27 de octubre. Hay mucho que celebrar”, declaró antes de despedirse.

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Para cerrar su participación, recurrió a una explicación personal sobre su proceso. “Siempre he pensado que los tiempos de Dios son perfectos y todo pasa cuando tiene que ser. Y respeto mucho la opinión del público”, expresó frente a Ramones y al resto de los granjeros.

Una amiga de Azalaia Ojeda que la recibió fuera del foro reconoció la sorpresa por el resultado de la votación. “La verdad es que no, consideraba que el grupo de la Resistencia iba a tratar de fortalecerse un poquito más. Sin embargo, estamos felices de poder recibir a Azalia para festejarle su cumpleaños”, expresó.

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La polémica entre Azalia y Rafa Mercadante

Azalia Ojeda fue sancionada en La Granja VIP tras una fuerte discusión con Rafa Mercadante, en la que se especuló sobre la existencia de golpes entre ambos y que ella habría involucrado con comentarios a las hijas del conductor. La producción consideró inaceptable el comportamiento de Ojeda, lo que derivó en su nominación directa y en la decisión de no permitirle ser salvada, dejando su permanencia sujeta únicamente al voto del público.