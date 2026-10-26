Deslave en plaza comercial de Santa Fe deja daños en locales, sótanos y vehículos de lujo

Deslave en un centro comercial en la zona de Santa Fe dejó daños materiales. (Redes sociales)

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Un deslave registrado durante la madrugada del domingo 25 de octubre en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, dejó daños en ocho locales comerciales, sótanos y un estacionamiento de la Plaza Euro Ten tras el desprendimiento de aproximadamente 60 metros cúbicos de material de un talud de 30 metros de altura, sin que se reportaran personas lesionadas.

El deslizamiento ocurrió cerca de las 2:00 horas en la parte trasera de un inmueble ubicado en el número 61 de la calle Juan Salvador Agraz, esquina con Vasco de Quiroga, en la colonia Las Tinajas, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

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La tierra y las rocas desprendidas alcanzaron la planta baja y los niveles subterráneos de la plaza comercial, un edificio que cuenta con planta baja, 15 niveles superiores y siete sótanos.

Personal de Protección Civil y Seguridad Pública señaló que el desgajamiento del talud estaría asociado con la saturación de agua en el terreno.

Los daños alcanzaron sótanos, locales y vehículos de lujo

El material desprendido afectó ocho locales de la planta baja y áreas de los sótanos de la Plaza Euro Ten. La SGIRPC reportó daños en una sección de la losa, cristales de establecimientos y vehículos estacionados en los niveles subterráneos.

Deslave en un centro comercial en la zona de Santa Fe dejó daños materiales. (Redes sociales)

Al menos tres vehículos deportivos y motocicletas resultaron dañados por la tierra y los escombros que invadieron el estacionamiento. Fotografías difundidas por la dependencia muestran mamparas y vidrios rotos en los pisos inferiores del inmueble.

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No había usuarios en el centro comercial al momento del siniestro. Los dos guardias de seguridad que se encontraban en el interior del edificio resultaron ilesos y fueron evacuados como medida preventiva.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México cerraron la llave de paso de abastecimiento de gas LP del inmueble para evitar fugas que pudieran derivar en un incidente mayor.

Deslave en centro comercial de Santa Fe dejó varios vehículos dañados. (@SGIRPC_CDMX)

Personal de la Dirección General de Análisis de Riesgos de la SGIRPC colocó sellos de alto riesgo en los ocho locales afectados para impedir el acceso de personas mientras se realizan las labores de valoración y mitigación.

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La alcaldía Cuajimalpa confirmó que los servicios de emergencia acudieron al lugar durante la madrugada para revisar las condiciones del inmueble y coordinar las primeras acciones de respuesta.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron los inmuebles involucrados y restringieron el acceso a la zona del desgajamiento afectando la circulación en ambos sentidos de la calle Juan Salvador Agraz.

Deslave en un centro comercial en la zona de Santa Fe dejó daños materiales. (Redes sociales)

La calle se ubica en el corazón de la zona financiera de Santa Fe, frente al Centro Comercial Santa Fe y cerca de edificios corporativos. La plaza afectada es la Euro Ten, un inmueble distinto al Centro Comercial Santa Fe, aunque ubicado en sus inmediaciones. Sobre la misma vialidad se encuentran un edificio de departamentos y dos hoteles.

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La zona quedó acordonada y se espera que inicien pronto los trabajos de remoción de la tierra acumulada en las instalaciones de la plaza comercial.

Autoridades evalúan el riesgo de nuevos desprendimientos

La SGIRPC y la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Cuajimalpa mantienen la evaluación del terreno y las condiciones de seguridad del inmueble.

Deslave en centro comercial de Santa Fe. (Redes sociales)

Reportes preliminares indican que tras el primer desprendimiento se detectaron pequeños movimientos adicionales de tierra en el talud, por lo que se mantiene vigilancia permanente en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántas toneladas de tierra se desprendieron en total ni han anunciado medidas específicas para prevenir futuros incidentes en la zona.

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Tampoco se ha precisado cuánto tiempo permanecerá cerrado el centro comercial ni cuándo podrán ingresar los propietarios de los negocios afectados para evaluar sus pérdidas. El monto económico de los daños materiales y el número total de vehículos afectados no han sido determinados oficialmente.